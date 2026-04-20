'Điểm danh' các bộ chậm tiến độ cắt giảm thủ tục hành chính

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký công văn gửi các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ về việc phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh theo yêu cầu của Trung ương. Công văn nêu rõ các bộ còn chậm tiến độ, chưa đạt chỉ tiêu theo yêu cầu đề ra.

Trước đó, Thường trực Chính phủ đã kết luận: cấp bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số TTHC thuộc lĩnh vực quản lý, cắt giảm 50% thời gian giải quyết TTHC, 50% chi phí tuân thủ TTHC của năm 2026 so với năm 2024 và cắt giảm 100% đăng ký kinh doanh không cần thiết; hoàn thiện phương án theo chỉ đạo của các phó thủ tướng phụ trách, gửi Bộ Tư pháp trong ngày 20.4.

Theo thông tin từ Bộ Tư pháp, tính đến ngày 18.4, đã có 16/16 bộ, cơ quan ngang bộ gửi phương án phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, đăng ký kinh doanh cắt giảm ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện.

Trong đó, có 3 bộ đề xuất phương án đạt tất cả các chỉ tiêu theo yêu cầu, gồm các bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp. Bên cạnh đó, vẫn còn 3 bộ, cơ quan ngang bộ: KH-CN, Ngoại giao, Thanh tra Chính phủ chưa có chỉ tiêu nào đạt yêu cầu.

Ngoài ra, một số bộ có ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện chưa đạt ở một số chỉ tiêu cắt giảm như Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa đạt tiêu chí yêu cầu cấp bộ thực hiện không quá 30% TTHC thuộc lĩnh vực quản lý.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa đạt tiêu chí về cắt giảm 50% thời gian giải quyết TTHC so với 2024.

Các bộ: Công thương, Nội vụ, Y tế chưa đạt tiêu chí về cắt giảm 50% chi phí tuân thủ TTHC so với năm 2024; Bộ Dân tộc và Tôn giáo chưa gửi số liệu tiêu chí này.

Đối với tiêu chí cắt giảm 100% đăng ký kinh doanh không cần thiết, theo thống kê, các bộ chưa đạt yêu cầu gồm: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Về tiêu chí cắt giảm tối thiểu 30% ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, một số bộ chưa đạt yêu cầu như: Bộ Công thương, Bộ GD-ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ VH-TT-DL, Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam…

Trên cơ sở các bộ đã gửi phương án, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính tổng hợp, rà soát độc lập và đề xuất phương án, xây dựng nghị quyết của Chính phủ cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Nghị quyết số 206 của Quốc hội về cơ chế xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật, hoàn thành trong tháng 4.2026.

Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thường trực Chính phủ trong trường hợp không đạt chỉ tiêu hoặc chậm tiến độ theo yêu cầu của Thường trực Chính phủ.