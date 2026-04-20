Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

'Điểm danh' các bộ chậm tiến độ cắt giảm thủ tục hành chính

Mai Hà
20/04/2026 18:57 GMT+7

Chính phủ vừa nêu đích danh một loạt các bộ, ngành chưa đạt chỉ tiêu về cắt giảm thủ tục hành chính theo yêu cầu của Chính phủ.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký công văn gửi các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ về việc phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh theo yêu cầu của Trung ương. Công văn nêu rõ các bộ còn chậm tiến độ, chưa đạt chỉ tiêu theo yêu cầu đề ra. 

'Điểm danh' các bộ chậm tiến độ cắt giảm thủ tục hành chính- Ảnh 1.

Chính phủ nêu rõ nhiều bộ ngành chưa đạt tiêu chí cắt giảm thủ tục hành chính

ẢNH MINH HỌA: TUẤN MINH

Trước đó, Thường trực Chính phủ đã kết luận: cấp bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số TTHC thuộc lĩnh vực quản lý, cắt giảm 50% thời gian giải quyết TTHC, 50% chi phí tuân thủ TTHC của năm 2026 so với năm 2024 và cắt giảm 100% đăng ký kinh doanh không cần thiết; hoàn thiện phương án theo chỉ đạo của các phó thủ tướng phụ trách, gửi Bộ Tư pháp trong ngày 20.4.

Theo thông tin từ Bộ Tư pháp, tính đến ngày 18.4, đã có 16/16 bộ, cơ quan ngang bộ gửi phương án phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, đăng ký kinh doanh cắt giảm ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện. 

Trong đó, có 3 bộ đề xuất phương án đạt tất cả các chỉ tiêu theo yêu cầu, gồm các bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp. Bên cạnh đó, vẫn còn 3 bộ, cơ quan ngang bộ: KH-CN, Ngoại giao, Thanh tra Chính phủ chưa có chỉ tiêu nào đạt yêu cầu.

Ngoài ra, một số bộ có ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện chưa đạt ở một số chỉ tiêu cắt giảm như Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa đạt tiêu chí yêu cầu cấp bộ thực hiện không quá 30% TTHC thuộc lĩnh vực quản lý.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa đạt tiêu chí về cắt giảm 50% thời gian giải quyết TTHC so với 2024.

Các bộ: Công thương, Nội vụ, Y tế chưa đạt tiêu chí về cắt giảm 50% chi phí tuân thủ TTHC so với năm 2024; Bộ Dân tộc và Tôn giáo chưa gửi số liệu tiêu chí này.

Đối với tiêu chí cắt giảm 100% đăng ký kinh doanh không cần thiết, theo thống kê, các bộ chưa đạt yêu cầu gồm: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Về tiêu chí cắt giảm tối thiểu 30% ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, một số bộ chưa đạt yêu cầu như: Bộ Công thương, Bộ GD-ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ VH-TT-DL, Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam…

Trên cơ sở các bộ đã gửi phương án, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính tổng hợp, rà soát độc lập và đề xuất phương án, xây dựng nghị quyết của Chính phủ cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Nghị quyết số 206 của Quốc hội về cơ chế xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật, hoàn thành trong tháng 4.2026.

Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thường trực Chính phủ trong trường hợp không đạt chỉ tiêu hoặc chậm tiến độ theo yêu cầu của Thường trực Chính phủ.

Tin liên quan

TP.HCM đã chuẩn hóa hơn 13,4 triệu dữ liệu hộ tịch của công dân và cập nhật vào hệ thống điện tử, trên cơ sở số hóa các sổ hộ tịch giấy trước đây. Công việc này nhằm chuẩn hóa toàn bộ thông tin về nhân thân của công dân, từ đó xây dựng hệ thống dữ liệu điện tử đầy đủ, chính xác và có khả năng khai thác lâu dài.

Không cần xuất trình đăng ký kết hôn, giấy khai sinh khi làm thủ tục hành chính

Khám phá thêm chủ đề

cắt giảm thủ tục hành chính đăng ký kinh doanh Bộ tư pháp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận