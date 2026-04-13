Năm 2026, cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Trình bày Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số", sáng 13.4, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao trách nhiệm, tính tiên phong, "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm", trở thành hạt nhân trong quá trình chuyển mình toàn diện của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Khẩn trương tháo gỡ điểm nghẽn thể chế

Trong các giải pháp được đưa ra, ông Nghị đề cập đến nội dung tập trung hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ, hiện đại, cạnh tranh để tạo đột phá tăng trưởng.

Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương trình bày tại hội nghị sáng 13.4 ẢNH: GIA HÂN

Theo đó, xây dựng thể chế pháp luật để chuyển mạnh phương thức quản lý nhà nước từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm"; nâng cao năng lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, chuyển tư duy từ "tốt trong văn bản" sang "tốt trong cuộc sống".

Khẩn trương tháo gỡ mọi rào cản, điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; rút ngắn tối đa thời gian, chi phí tuân thủ.

Cạnh đó là đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức thực hiện; đánh giá và kịp thời thay thế cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ.

Về các nội dung cần triển khai ngay trong năm 2026, yêu cầu tổng rà soát hệ thống pháp luật; thể chế hóa các cơ chế, chính sách đặc thù tại một số địa phương được thực tiễn chứng minh là đúng, có hiệu quả để áp dụng trên phạm vi toàn quốc.

Xử lý triệt để khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án tồn đọng, các dự án sử dụng đất trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát, bản án và các vi phạm pháp luật về đất đai đến trước khi luật Đất đai 2024 có hiệu lực; xử lý tài sản công là nhà, đất dôi dư, không sử dụng.

Cắt giảm tối thiểu 30% ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cũng nhấn mạnh nội dung cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của năm 2026 so với năm trước.

Phấn đấu tiếp tục cắt giảm tối thiểu 30% các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, 100% các điều kiện kinh doanh không cần thiết; cấp bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý.

Về nhiệm vụ, giải pháp đầu tư công trung hạn, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương nêu rõ, quán triệt nguyên tắc bố trí vốn tập trung, trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, manh mún, tập trung cho các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia, tạo lan tỏa lớn.

Giảm ít nhất 30% số lượng dự án so với giai đoạn 2021 - 2025 ở cả Trung ương và địa phương, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, tăng cường hợp tác công tư.

Khẩn trương hướng dẫn hạch toán hiệu quả kinh tế, xã hội làm cơ sở phân bổ vốn đầu tư công, chống thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Ông Nguyễn Thanh Nghị đề nghị, để kết luận của Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV của Đảng sớm đi vào thực tiễn, phát huy hiệu quả, đòi hỏi các cơ quan trong hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương cần đặc biệt chú trọng tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm chủ động, khẩn trương, linh hoạt.