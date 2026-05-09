Phê bình chủ tịch phường ở Quảng Ngãi để hồ sơ đất đai 'ngâm' hơn 90 ngày

Ngày 9.5, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi xác nhận đã ban hành văn bản chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm trong việc giải quyết hồ sơ đất đai tại UBND phường Nghĩa Lộ do để xảy ra tình trạng chậm trễ kéo dài, gây bức xúc cho người dân.

Chậm giải quyết phản ánh của người dân hơn 100 ngày

Theo quy định, UBND cấp xã, phường phải phối hợp kiểm tra, xác nhận hồ sơ theo đề nghị của cơ quan chủ trì trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc. Thế nhưng, thời gian qua, UBND phường Nghĩa Lộ liên tục để xảy ra tình trạng chậm trễ, ách tắc hồ sơ kéo dài mà không có lý do chính đáng.

Đường Nguyễn Chánh nối dài đến đường Hùng Vương thuộc phường Nghĩa Lộ (Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Đáng chú ý, nhiều hồ sơ đất đai bị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực III ban hành văn bản đôn đốc từ 7 - 11 lần nhưng vẫn chưa được xử lý. Cá biệt, có hồ sơ phải đôn đốc đến lần thứ 12, 13, thời gian chậm trễ kéo dài hơn 90 ngày.

Ngoài ra, có trường hợp cơ quan chức năng buộc phải trả hồ sơ do UBND phường không phối hợp giải quyết; có hồ sơ phải đôn đốc đến lần thứ 5 UBND phường mới phản hồi việc hồ sơ đang có tranh chấp, dẫn đến công dân phải nhận lại hồ sơ, gây bức xúc.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng chỉ rõ việc giải quyết phản ánh, kiến nghị của công dân tại phường Nghĩa Lộ diễn ra chậm trễ.

Cụ thể, theo quy định phải được xử lý trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc nhưng UBND phường Nghĩa Lộ đã chậm giải quyết hơn 100 ngày. Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi phải ban hành văn bản đôn đốc đến lần thứ 4.

Đến khi UBND phường Nghĩa Lộ có báo cáo giải trình thì UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng nội dung báo cáo chưa thỏa đáng, chưa đi vào trọng tâm vấn đề, thiếu tinh thần cầu thị và không xác định trách nhiệm cá nhân liên quan.

Yêu cầu kiểm điểm, xử lý trách nhiệm

Những tồn tại nêu trên thể hiện thiếu sự quan tâm, theo dõi, kiểm soát, quản lý của lãnh đạo UBND phường Nghĩa Lộ; công chức chuyên môn có biểu hiện đùn đẩy, né tránh trách nhiệm... Tình trạng này nếu không kịp thời chấn chỉnh, xử lý sẽ làm ảnh hưởng lớn đến chất lượng giải quyết thủ tục hành chính phục vụ nhân dân.

Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phê bình Chủ tịch UBND phường Nghĩa Lộ vì thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra tình trạng chậm trễ kéo dài trong giải quyết hồ sơ đất đai và phản ánh, kiến nghị của công dân. Đồng thời, yêu cầu Chủ tịch UBND phường Nghĩa Lộ tổ chức kiểm điểm, làm rõ vi phạm và xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan theo quy định.

Đồng thời, phường phải rà soát, đánh giá năng lực công chức tham mưu để bố trí công việc phù hợp; xử lý các trường hợp năng lực yếu kém, có biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực hoặc thường xuyên để hồ sơ quá hạn không có lý do chính đáng.

UBND tỉnh cũng yêu cầu địa phương tập trung giải quyết dứt điểm các hồ sơ đất đai tồn đọng, siết chặt việc kiểm soát thủ tục hành chính nhằm tránh tái diễn tình trạng tương tự; báo cáo kết quả thực hiện phải gửi về UBND tỉnh trước ngày 30.5.

Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 9.5, ông Trần Đình Trường, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Lộ, thừa nhận những thiếu sót trong quá trình giải quyết hồ sơ hành chính và cho biết sẽ khắc phục theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Theo ông Trường, việc chậm trễ có nhiều nguyên nhân khách quan. "Sau khi có báo cáo giải trình gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi, chúng tôi sẽ thông tin cụ thể hơn", ông Trường nói.