TP.HCM tiến tới nộp hồ sơ đất đai không cần giấy tờ

Trong báo cáo gửi Bộ NN - MT, Bộ Công an, Sở NN - MT TP.HCM cho biết, thời gian qua toàn bộ hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM tập trung mọi nguồn lực để scan (quét) số hóa nhập liệu, chỉnh lý, bổ sung thông tin hồ sơ đất đai đang quản lý.

TP.HCM cũng đã rà soát danh sách chủ sử dụng đất chưa xác thực căn cước công dân. Qua đó đã phát hiện hơn 4,9 triệu chủ sử dụng đất/sở hữu tài sản gắn liền với đất đã được cấp sổ hồng nhưng chưa xác thực, được đối chiếu khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bao gồm đã được xây dựng và chưa được xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN - MT TP.HCM cho biết, hiện 100% hồ sơ đã khai thác cơ sở dữ liệu đất đai trực tiếp trên hệ thống VBDLIS đồng bộ với hệ thống giải quyết thủ tục hành chính TP và dịch vụ công trong toàn bộ quy trình đăng ký, cấp sổ hồng, chỉnh lý biến động, hợp thửa, tách thửa…

Các đơn vị liên quan như xã, phường, Văn phòng Đăng ký đất đai, các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đã thực hiện xử lý hồ sơ trên cùng một quy trình liên thông, không tách rời từng khâu như trước đây, giúp rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết, giảm yêu cầu người dân nộp lại giấy tờ.

Các kết nối, chia sẻ liên thông cơ sở dữ liệu nêu trên là nền tảng hướng tới cắt giảm các loại giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu khi giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp ẢNH: ĐÌNH SƠN

"Các kết nối, chia sẻ liên thông cơ sở dữ liệu nêu trên là nền tảng cho công tác cải cách hành chính, xử lý hồ sơ giữa các cơ quan trên địa bàn TP, hướng tới cắt giảm các loại giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu khi giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, cũng như cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND TP.HCM", ông Nguyễn Toàn Thắng cho hay.

Tuy nhiên, hiện nay chưa có ứng dụng liên thông dành riêng cho tổ chức, nên việc xử lý hồ sơ nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp vẫn phải thực hiện thủ công.

Thời gian tới Sở vẫn tiếp tục chỉ đạo hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai, UBND cấp phường/xã cập nhật liên tục và thường xuyên cơ sở dữ liệu nhằm ngăn chặn, cảnh báo, tranh chấp đất đai, các trường hợp thu hồi đất… cũng như đảm bảo tiến trình giải quyết hồ sơ được thông suốt từ khâu tiếp nhận đến khâu trả kết quả.

TP.HCM tiến tới nộp hồ sơ đất đai không giấy tờ ẢNH: ĐÌNH SƠN

"TP.HCM đã có những cách làm hay, mô hình sáng tạo như huy động nguồn nhân lực lớn gồm cả công an, sinh viên công nghệ thông tin, tổ chức các tổ lưu động "đi từng nhà, rà từng hộ" để thu thập dữ liệu hiệu quả. Chiến dịch đã tạo tác động rõ rệt đến công tác cải cách thủ tục hành chính: dữ liệu đất đai sạch đã giúp TP phê duyệt quy trình điện tử rút gọn, giảm phiền hà cho dân", ông Nguyễn Toàn Thắng nói.