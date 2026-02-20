Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Địa ốc

TP.HCM xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính rộng 7,84 ha tại Thủ Thiêm

Đình Sơn
Đình Sơn
20/02/2026 16:00 GMT+7

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chung TP.Thủ Đức đến năm 2040 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo quyết định, phạm vi điều chỉnh gồm 4 khu vực thuộc Phân vùng số 1 theo Đồ án quy hoạch chung TP.Thủ Đức tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 202/2025, với tổng diện tích khoảng 128,51 ha.

Quyết định nêu rõ, việc điều chỉnh nhằm cụ thể hóa các dự án thuộc danh mục ưu tiên và chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược theo Nghị quyết 260/2025 của Quốc hội, trong đó có dự án xây dựng Quảng trường trung tâm và Trung tâm chính trị - hành chính TP.HCM.

Trong giai đoạn trước mắt, TP.HCM triển khai dự án Trung tâm chính trị - hành chính với quy mô tương xứng, đáp ứng yêu cầu phát triển sau khi sắp xếp, sáp nhập địa giới hành chính theo Nghị quyết 05/2026 của Thành ủy TP.HCM.

- Ảnh 1.

TP.HCM xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính quy mô khoảng 7,84 ha ở Thủ Thiêm

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trước đó, thường trực Thành ủy TP.HCM đã chấp thuận vị trí xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính tại khu vực hồ trung tâm thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, dọc theo đại lộ Tố Hữu có diện tích khoảng 7,84 ha, với chiều cao tối đa 30 tầng.

Ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, khối nhà hình kỷ hà vững chãi, tổ chức theo trục đối xứng nghiêm cẩn, hướng về Quảng trường Thủ Thiêm, tạo hình ảnh trang trọng và thống nhất.

Về công năng, Trung tâm được quy hoạch đáp ứng nhu cầu làm việc thường xuyên cho khoảng 6.000 cán bộ, công chức, viên chức.

Dự kiến mỗi ngày, Trung tâm Chính trị - Hành chính sẽ tiếp nhận khoảng 1.500 - 2.000 lượt người dân và đại diện doanh nghiệp thông qua hệ thống một cửa hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và cải cách hành chính.

Thủ Thiêm Khu đô thị mới Thủ Thiêm TP.HCM địa ốc
