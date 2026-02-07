Phó bí thư Thành ủy TP.HCM: Phát triển ngành y tế thành phố vươn tầm khu vực

Ngày 6.2, Thường trực Thành ủy TP.HCM tổ chức họp mặt, thăm hỏi, gửi lời tri ân, chúc mừng đội ngũ cán bộ ngành y tế nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tham dự chương trình có Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng cùng lãnh đạo Sở Y tế, bệnh viện trên địa bàn TP.HCM.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, nhấn mạnh đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự quan tâm, tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và người dân thành phố đối với những đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng to lớn của ngành y tế.

Ông Nguyễn Phước Lộc cho biết ngành y tế TP.HCM đã và đang thể hiện rõ tinh thần dấn thân, phụng sự vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân. Chủ trương của TP.HCM là tăng cường độ bao phủ y tế toàn diện.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc tặng quà tri ân và chúc mừng năm mới Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng ẢNH: HOÀI NHIÊN

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, ngành y tế được cấu thành bởi ba trụ cột chính: y tế dự phòng, y tế điều trị và y tế cung ứng. Thời gian qua, ngành y tế TP.HCM đã có bước phát triển rõ nét trên cả ba lĩnh vực này.

Trong đó, y tế điều trị có bước tiến đáng kể, tập trung phát triển y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao, từng bước hình thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực phía nam; một số lĩnh vực đã tiệm cận trình độ các nước Đông Nam Á, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 đạt tầm khu vực.

TP.HCM là một trong những địa phương triển khai nghiêm túc Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị với 100% cơ sở y tế công lập thực hiện bệnh án điện tử. Hồ sơ bệnh án điện tử đã được liên thông với hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân, tạo nền tảng quan trọng để phát triển y tế hiện đại, thông minh.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết tặng quà tri ân cho lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM và các bệnh viện ẢNH: HOÀI NHIÊN

Bên cạnh đó, ngành y tế TP.HCM đã triển khai nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả, trong đó có việc luân phiên cán bộ chuyên môn cao từ các bệnh viện tuyến cuối hỗ trợ y tế cơ sở.

Ông Nguyễn Phước Lộc bày tỏ xúc động khi đây đã là đợt thứ 7 các y bác sĩ của các bệnh viện lớn trên địa bàn TP.HCM luân phiên hỗ trợ chuyên môn cho Trung tâm Y tế quân dân y Côn Đảo, ở lại Côn Đảo trong dịp tết để bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân và cán bộ, chiến sĩ.

Ngoài ra, ngành y tế TP.HCM còn triển khai nhiều mô hình hiệu quả khác như: cử đội ngũ y tế chuyên môn cao hỗ trợ quân y trên tàu bệnh viện phục vụ quân dân Trường Sa; sáp nhập Bệnh viện đa khoa Sài Gòn vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định; phát triển Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ…

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc cho biết trong thời gian tới, TP.HCM định hướng phát triển hệ thống bệnh viện vệ tinh không chỉ để giảm tải, mà còn sẵn sàng chuyển đổi công năng khi xảy ra thảm họa, dịch bệnh lớn. Đồng thời, tiếp tục sắp xếp hệ thống trạm y tế, trung tâm y tế gắn với các bệnh viện lớn, bệnh viện tuyến cuối, phù hợp với yêu cầu y tế dự phòng.

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, ông Nguyễn Phước Lộc trân trọng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp của toàn ngành y tế.

Trong thời gian tới, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM mong muốn ngành y tế thành phố tiếp tục phát triển mạnh mẽ, toàn diện, chủ động đề xuất các cơ chế, chính sách, tích hợp thành các đề án lớn, đồng bộ, liên thông, phục vụ tốt hơn nữa sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân.