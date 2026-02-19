Chủ tịch Coteccons viết thư gửi công nhân ở lại công trường trong dịp tết

Ông Bolat Duiseno nói ông nhớ trong buổi tổng kết 6 tháng vừa qua, có đồng nghiệp dùng hình ảnh Bát Tuấn Đồ để gợi nhớ về chủ đề chiến lược tập trung của Coteccons 2026 "Operation Excellence": tám con ngựa cùng cất vó mãnh liệt tiến về phía trước, nhưng có một con khẽ ngoái đầu nhìn lại.

Chủ tịch HĐQT Coteccons Bolat Duisenov: Công nhân là những người "không ai nhớ mặt đặt tên" ẢNH: C.T.C

Cái "ngoái nhìn" ấy không phải do do dự, mà là sự tỉnh táo. Để đi nhanh và đi xa, đôi khi cần những khoảnh khắc như vậy, để quan sát rủi ro, để tự hỏi điều gì đang dẫn dắt mình và liệu hướng đi có còn phù hợp với những nền tảng cốt lõi ban đầu hay không.

Có lẽ sứ mệnh của năm 2026 của người Coteccons cũng bắt đầu từ khoảnh khắc đó: Làm sao để tiếp tục tiến lên mạnh mẽ, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để giữ gìn những giá trị làm nên sức bền của cả hành trình.

Công nhân ăn tết trên công trường ẢNH: C.T.C

"Nhưng chúng ta cần thẳng thắn với chính mình. Nếu muốn được công nhận là doanh nghiệp dẫn đầu ngành, chuẩn mực không thể chỉ nằm ở danh xưng, mà phải hiện diện trong từng hành vi mỗi ngày. Chúng ta khoác trên vai chiếc áo Coteccons, đồng nghĩa với việc trở thành hình mẫu cho mọi lựa chọn mình đưa ra, đặc biệt khi điều đúng đắn không phải là điều thuận tiện. Từ nguy hiểm nhất trên công trường là để đó tính sau. Tài sản quý giá nhất trong xây dựng là niềm tin. Và quyết định khó nhất, nhưng trưởng thành nhất là nói không khi nói có sẽ dễ dàng hơn", bức tâm thư viết.

Cũng giống như trong Bát Tuấn Đồ, con ngựa ngoái nhìn không làm cả đoàn chậm lại. Nó giữ cho cả đoàn không đánh mất mình khi đang tiến về phía trước. Nếu không có ánh nhìn ấy, đoàn ngựa có thể chạy rất nhanh, nhưng cũng có thể rời xa con đường ban đầu mà không nhận ra.

Ông Bolat Duisenov tin rằng trong mỗi giai đoạn phát triển, một tổ chức cần có những "con ngựa ngoái nhìn" như vậy. Đó là những con người, những giá trị và những nguyên tắc không cho phép quên mình là ai, đã đi qua điều gì và vì sao được xã hội tin tưởng.

Hơn 3.500 kỹ sư, công nhân của Coteccons làm việc xuyên tết

"Tôi tin hành trình phía trước của Coteccons vẫn là tăng trưởng, nhưng là tăng trưởng có gốc rễ. Nơi thành quả không chỉ đo bằng quy mô dự án, mà còn là bằng đời sống tốt hơn cho anh chị em, thu nhập ổn định hơn, cơ hội phát triển rõ ràng hơn và niềm tự hào khi nhìn lại những công trình mình đã góp phần tạo nên. Và vị thế doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành không đến từ lời nói. Nó đến từ cách làm nghề tử tế mỗi ngày. Tôi mong năm mới sẽ mang đến cho anh chị em không chỉ công việc ổn định, mà là niềm vui khi làm nghề, sự an tâm cho gia đình và cảm giác tự hào khi nhìn lại chặng đường mình đã đi qua", ông Bolat Duisenov chia sẻ.