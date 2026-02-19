Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Địa ốc

Chủ tịch Coteccons viết thư gửi công nhân ở lại công trường trong dịp tết

Đình Sơn
Đình Sơn
19/02/2026 10:29 GMT+7

"Tết năm nay khi nhiều người đang sum vầy bên gia đình thì các bạn vẫn bám công trường, bám tiến độ, miệt mài và tận tụy với công việc", lá thư ông Bolat Duiseno, Chủ tịch HĐQT Coteccons gửi đến các kỹ sư, giám sát và anh em công nhân viết.

Ông Bolat Duiseno nói ông nhớ trong buổi tổng kết 6 tháng vừa qua, có đồng nghiệp dùng hình ảnh Bát Tuấn Đồ để gợi nhớ về chủ đề chiến lược tập trung của Coteccons 2026 "Operation Excellence": tám con ngựa cùng cất vó mãnh liệt tiến về phía trước, nhưng có một con khẽ ngoái đầu nhìn lại.

Chủ tịch Coteccons viết thư gửi công nhân ở lại công trường trong dịp tết- Ảnh 1.

Chủ tịch HĐQT Coteccons Bolat Duisenov: Công nhân là những người "không ai nhớ mặt đặt tên"

ẢNH: C.T.C

Cái "ngoái nhìn" ấy không phải do do dự, mà là sự tỉnh táo. Để đi nhanh và đi xa, đôi khi cần những khoảnh khắc như vậy, để quan sát rủi ro, để tự hỏi điều gì đang dẫn dắt mình và liệu hướng đi có còn phù hợp với những nền tảng cốt lõi ban đầu hay không.

Có lẽ sứ mệnh của năm 2026 của người Coteccons cũng bắt đầu từ khoảnh khắc đó: Làm sao để tiếp tục tiến lên mạnh mẽ, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để giữ gìn những giá trị làm nên sức bền của cả hành trình.

Chủ tịch Coteccons viết thư gửi công nhân ở lại công trường trong dịp tết- Ảnh 2.

Công nhân ăn tết trên công trường

ẢNH: C.T.C

"Nhưng chúng ta cần thẳng thắn với chính mình. Nếu muốn được công nhận là doanh nghiệp dẫn đầu ngành, chuẩn mực không thể chỉ nằm ở danh xưng, mà phải hiện diện trong từng hành vi mỗi ngày. Chúng ta khoác trên vai chiếc áo Coteccons, đồng nghĩa với việc trở thành hình mẫu cho mọi lựa chọn mình đưa ra, đặc biệt khi điều đúng đắn không phải là điều thuận tiện. Từ nguy hiểm nhất trên công trường là để đó tính sau. Tài sản quý giá nhất trong xây dựng là niềm tin. Và quyết định khó nhất, nhưng trưởng thành nhất là nói không khi nói có sẽ dễ dàng hơn", bức tâm thư viết. 

Cũng giống như trong Bát Tuấn Đồ, con ngựa ngoái nhìn không làm cả đoàn chậm lại. Nó giữ cho cả đoàn không đánh mất mình khi đang tiến về phía trước. Nếu không có ánh nhìn ấy, đoàn ngựa có thể chạy rất nhanh, nhưng cũng có thể rời xa con đường ban đầu mà không nhận ra.

Ông Bolat Duisenov tin rằng trong mỗi giai đoạn phát triển, một tổ chức cần có những "con ngựa ngoái nhìn" như vậy. Đó là những con người, những giá trị và những nguyên tắc không cho phép quên mình là ai, đã đi qua điều gì và vì sao được xã hội tin tưởng.

Chủ tịch Coteccons viết thư gửi công nhân ở lại công trường trong dịp tết- Ảnh 3.

Hơn 3.500 kỹ sư, công nhân của Coteccons làm việc xuyên tết

"Tôi tin hành trình phía trước của Coteccons vẫn là tăng trưởng, nhưng là tăng trưởng có gốc rễ. Nơi thành quả không chỉ đo bằng quy mô dự án, mà còn là bằng đời sống tốt hơn cho anh chị em, thu nhập ổn định hơn, cơ hội phát triển rõ ràng hơn và niềm tự hào khi nhìn lại những công trình mình đã góp phần tạo nên. Và vị thế doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành không đến từ lời nói. Nó đến từ cách làm nghề tử tế mỗi ngày. Tôi mong năm mới sẽ mang đến cho anh chị em không chỉ công việc ổn định, mà là niềm vui khi làm nghề, sự an tâm cho gia đình và cảm giác tự hào khi nhìn lại chặng đường mình đã đi qua", ông Bolat Duisenov chia sẻ.

Hơn 3.500 kỹ sư, công nhân làm việc xuyên tết

Tại hai dự án trọng điểm là mở rộng sân bay Phú Quốc và Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC, khoảng 3.462 công nhân cùng gần 100 kỹ sư của Coteccons vẫn duy trì thi công xuyên tết.

Ngay trong những ngày cận tết, công trường dự án mở rộng sân bay Phú Quốc có quy mô hơn 1.050 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 22.000 tỉ đồng vẫn ghi nhận khối lượng thi công lớn, với hàng nghìn mét khối bê tông được triển khai liên tục.

Tại Trung tâm Hội nghị APEC rộng khoảng 16 ha, với tổng vốn đầu tư dự kiến 21.860 tỉ đồng, Coteccons đảm nhận các hạng mục quan trọng như kết cấu bê tông cốt thép cho nhà thi đấu và trung tâm hội nghị, cùng hệ thống cơ điện cho khu casino và khách sạn.

Tin liên quan

Sổ hồng trên VNeID chính thức dùng thay cho bản giấy

Sổ hồng trên VNeID chính thức dùng thay cho bản giấy

Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sổ hồng trên VNeID chính thức được dùng thay cho bản giấy trong hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.

Khám phá thêm chủ đề

COTECCONS xây dựng ông Bolat Duisenov Bất động sản địa ốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận