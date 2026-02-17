Ngân hàng, doanh nghiệp 'đua' lì xì Tết Bính Ngọ

Cụ thể, Vietcombank triển khai chương trình "Đón lộc đầu xuân Tết Bính Ngọ 2026" với 10.000 lì xì may mắn dành tặng khách hàng. Theo đó, trong ngày làm việc đầu tiên của năm Bính Ngọ 2026 (ngày 23.2), khách hàng giao dịch tại quầy thỏa mãn các điều kiện của chương trình sẽ được nhận món quà lì xì may mắn đầu năm trị giá 100.000 đồng từ Vietcombank.

HDBank cũng tung gói ưu đãi khai xuân như một lời chúc "Đắc tài đắc lộc". Người gửi tiết kiệm từ 50 triệu đồng sẽ được cộng thêm lãi suất lên đến 1,1%/năm, nhận tiền mặt lì xì tới 1,68 triệu đồng (áp dụng khi gửi tiết kiệm online từ 17.2 - 27.2 và tại quầy từ 23 - 27.2). Đặc biệt, duy nhất ngày vía Thần Tài (ngày 26.2), khách hàng có cơ hội trúng ngay 1 chỉ vàng SJC khi gửi tiết kiệm online. Với "Tiết kiệm Tỷ phú", khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy hoặc online từ 50 triệu đồng có cơ hội trúng thưởng từ quà công nghệ, đồ gia dụng giá trị cao, xe SH 150i cho tới sổ tiết kiệm trị giá 3 tỉ đồng. Mô hình quay số livestream công khai và minh bạch, thu hút đông đảo người theo dõi mỗi kỳ quay số.

Riêng Nam A Bank triển khai chương trình "Khởi lộc trà xuân, đong đầy hạnh phúc". Từ ngày 23 - 27.2, khách hàng cá nhân và doanh nghiệp khi đến giao dịch tại quầy hoặc hệ thống OneBank sẽ nhận ngay lì xì may mắn lên đến 200.000 đồng. Đặc biệt, những hộp quà tặng cao cấp "Xuân Nhật Trà" trị giá 1,799 triệu đồng cũng sẽ được trao tay như một lời chúc khởi đầu năm mới hanh thông và ấm áp.

Một số doanh nghiệp niêm yết cũng công bố chốt danh sách "lì xì" ngay cổ tức cho cổ đông ngay sau tết Bính Ngọ. Có thể kể đến như Công ty CP Cơ Điện Lạnh (mã chứng khoán REE) thông báo ngày đăng ký cuối cùng là 27.2 để chi trả cổ tức cho năm 2025 và chốt quyền tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2026. Theo đó, REE sẽ tạm ứng cổ tức theo tỷ lệ 10% mệnh giá, tương ứng 1.000 đồng cho mỗi cổ phần mà cổ đông sở hữu. Thời gian chi trả nhằm ngày 3.4. Với hơn 541,65 triệu cổ phiếu đang lưu hành, REE sẽ chi hơn 541,6 tỉ đồng để chia cổ tức đợt này.

Một số doanh nghiệp chia cổ tức ngay sau Tết Bính Ngọ ẢNH: TNO

Công ty CP Mía Đường Lam Sơn (mã chứng khoán LSS) cũng thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là 26.2 để chia cổ tức 10% cho năm tài chính 2024-2025. Trong đó, LSS chia 5% tiền mặt và 5% cổ phiếu (tương ứng 500 đồng/cổ phiếu). Công ty sẽ phát hành gần 4,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 5 cổ phiếu mới. Đồng thời, LSS chi ra gần 43 tỉ đồng để trả cổ tức bằng tiền mặt. Như vậy, tổng mức chia cổ tức cho năm tài chính 2024-2025 đạt 10%, đúng theo kế hoạch đã được công ty thông qua.

Trong khi đó, cổ đông của Công ty CP Công trình Đô thị Sóc Trăng (mã chứng khoán USD) ngay sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ sẽ nhận được tiền cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 15,2%, tương ứng 1.520 đồng/cổ phiếu khi công ty chi trả vào ngày 27.2. Đợt này, công ty chi ra khoảng 8,5 tỉ đồng.

Đáng chú ý, Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex (mã chứng khoán BCM) vừa chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 11%, tương đương 1.100 đồng/cổ phiếu. Số tiền cổ tức này sẽ về tài khoản nhà đầu tư vào ngày 13.3. Dù tỷ lệ chia cổ tức không quá cao nhưng với hơn 1,03 tỉ cổ phiếu đang lưu hành, BCM sẽ chi ra gần 1.138 tỉ đồng - là tổng số tiền lớn nhất mà một doanh nghiệp chi trả trong những ngày đầu năm mới. Trong đó, UBND tỉnh Bình Dương (cũ) nắm tới 95,44% sẽ nhận về gần 1.100 tỉ đồng...