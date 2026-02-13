Cổ phiếu ngân hàng xanh mướt, VN-Index đóng cửa năm Ất Tỵ trên 1.820 điểm

Ngày 13.2, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch phiên cuối cùng năm Ất Tỵ trong sắc xanh. Chốt phiên, VN-Index tăng 10 điểm, lên 1.824 điểm, HNX-Index tăng 0,58 điểm lên 257,06 điểm và UPCoM-Index cũng tăng 1,4 điểm, đạt 127,34 điểm.

Thị trường khá giằng co quanh mốc 1.800 điểm trong phiên cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026. Trong đợt giao dịch phiên sáng, sắc đỏ dần lan tỏa ở hầu hết các nhóm ngành. Trong đó, ngành dịch vụ truyền thông ghi nhận mức giảm mạnh nhất thị trường như VGI, FOX, ODE, TTN... Nhóm tiêu dùng không thiết yếu cũng diễn ra tình trạng phân hóa mạnh với áp lực bán lấn lướt. Trong đó, chiều giảm có MWG, DGW, SAB… nhưng sau đó các mã như DGW, FRT, COM đã hồi phục và đóng cửa trong sắc xanh.

VN-Index đóng cửa năm Ất Tỵ trên 1.820 điểm ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán giao dịch nổi bật khi số mã tăng giá chiếm áp đảo. Những cổ phiếu nhà băng thu hút dòng tiền như EIB tăng 3,4%, STB tăng 2,5%, TPB tăng 2%, CTG tăng 1,6%, HDB tăng 1,3% và nhiều mã khác cũng đi lên. Tương tự, cổ phiếu chứng khoán với sắc xanh lan tỏa khá rộng cũng đóng góp tích cực cho đà đi lên của VN-Index trong phiên này.

Thanh khoản thị trường lên cao so với hôm qua khi đạt hơn 703 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ được giao dịch với tổng giá trị hơn 21.559 tỉ đồng, tăng hơn 23%. Dù vậy, đây vẫn là mức thanh khoản thấp so với những ngày trước đó. Nhiều công ty chứng khoán cho rằng thanh khoản thấp là điều bình thường khi nhà đầu tư đã có tâm lý nghỉ đón Tết Bính Ngọ. Theo Công ty chứng khoán Bảo Việt, nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu/tiền mặt ở mức hợp lý, có thể gia tăng nhẹ tỷ cổ phiếu ngắn hạn trước tết.

Trong khi đó, Công ty chứng khoán VietCap nhận định, sau tín hiệu tạo đáy có được từ phiên 11.2, đà tăng đang cải thiện trên VN-Index và khu vực 1.825 - 1.830 điểm sẽ được kiểm định, tiếp đến là vùng đỉnh cũ (quanh 1.920 điểm). Theo Công ty chứng khoán SSI, VN-Index tiếp tục diễn biến tích cực và tiệm cận vùng cản 1.820 - 1.825. Dù dòng tiền có phần thận trọng trước kỳ nghỉ Tết và kỳ đáo hạn hợp đồng tương lai nhưng trạng thái chung vẫn chưa có nhiều yếu tố lo ngại. Việc chinh phục thành công và giữ ổn định trên vùng 1.820 - 1.825 sẽ mang tính xác nhận tốt hơn cho xu hướng ngắn hạn của chỉ số và tạo dư địa hướng lên các mốc điểm số cao hơn. Ngược lại, điểm tựa của chỉ số duy trì quanh vùng 1.780 - 1.800...