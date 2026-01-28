Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM gồm những sản phẩm gì?

Phát triển theo 4 nhóm sản phẩm chính

Chiều 28.1, Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM cùng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM tổ chức hội thảo tham vấn Chiến lược phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC). Theo Dự thảo lần 1 Chiến lược phát triển VIFC-HCMC giai đoạn 2026 - 2030, dựa trên bài học phát triển của các trung tâm tài chính lớn trên thế giới, quá trình xây dựng một trung tâm tài chính quốc tế ở quy mô toàn cầu thường kéo dài từ 20 - 30 năm.

Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM dự kiến phát triển dựa trên 4 nhóm sản phẩm dịch vụ chính ẢNH: M.P

Trên cơ sở định hướng của Chính phủ cũng như đánh giá các lợi thế, năng lực sẵn có của TP.HCM, VIFC-HCMC có thể phát triển dựa trên 4 nhóm sản phẩm dịch vụ chính. Thứ nhất là thị trường vốn quốc tế; thứ hai là dịch vụ tài chính phục vụ thương mại quốc tế; thứ ba là ngân hàng số & Fintech và thứ tư gồm các sản phẩm dịch vụ tài chính mới phục vụ các thị trường ngách (giao dịch hàng hóa, tài chính xanh).

Trong đó, trụ cột thị trường vốn quốc tế gồm phát triển các nhóm dịch vụ tài chính truyền thống, cốt lõi và chuyên sâu, quy mô và tính thanh khoản cao với danh mục sản phẩm đa dạng bao gồm cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp và các công cụ tài chính liên quan. Thị trường được định hướng theo mức độ tự do hóa tài chính cao hơn, cho phép niêm yết và giao dịch bằng ngoại tệ, niêm yết chéo...

Trụ cột thứ hai là dịch vụ tài chính phục vụ thương mại quốc tế và FDI của khu vực, tận dụng vai trò ngày càng gia tăng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu và sự dịch chuyển thương mại giữa ASEAN với các nền kinh tế lớn. VIFC - HCMC phát triển các sản phẩm tài chính thương mại chuyên sâu như tín dụng xuất khẩu, thư bảo lãnh tín dụng thương mại (LC), tài trợ chuỗi cung ứng, bảo hiểm thương mại, bao thanh toán và các công cụ phòng ngừa rủi ro. Thứ ba là ngân hàng số & Fintech. Đây là điểm đến cho các doanh nghiệp Fintech, ngân hàng số quốc tế và các tổ chức tài chính quốc tế thử nghiệm và phát triển phần mềm, dịch vụ và hướng đến trở thành trung tâm vận hành số cho các tổ chức tài chính toàn cầu. Các tổ chức này có thể tận dụng nguồn nhân lực số chất lượng cao, chi phí cạnh tranh của TP.HCM để tối ưu hóa vận hành và đẩy nhanh quá trình số hóa. Trụ cột thứ tư là tập trung phát triển các sản phẩm và dịch vụ tài chính mới cho các thị trường ngách tiềm năng, nhằm tạo sự khác biệt và lợi thế cạnh tranh dài hạn cho VIFC - HCMC trong hệ thống các trung tâm tài chính quốc tế…

Đồng thời, VIFC - HCMC sẽ phát triển theo 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 là xây dựng nền tảng thể chế và thị trường. Giai đoạn 2 là từng bước mở rộng sang các sản phẩm nâng cao hơn, đồng thời phát triển dịch vụ cho nhà đầu tư cá nhân một cách thận trọng, gắn với cơ chế thử nghiệm có kiểm soát. Giai đoạn 3 là hoàn thiện Trung tâm tài chính quốc tế như hoàn thiện các thị trường phái sinh và giao dịch hàng hóa chuẩn hóa, qua đó khẳng định vị thế của TP.HCM như một trung tâm tài chính quốc tế hiện đại và bền vững...

Đặt mục tiêu vào Top 50 thế giới

Góp ý vào dự thảo về chiến lược phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM, TS Cấn Văn Lực, chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ cho rằng cần bổ sung tầm nhìn, mục tiêu của VIFC - HCMC đến năm 2035 và 2045 như thế nào? Hiện nay, theo Chỉ số Trung tâm Tài chính toàn cầu lần thứ 38 (GFCI 38) mới công bố, TP.HCM đứng 95 trên 120 thành phố xếp hạng. Như vậy, nên đặt mục tiêu đến năm 2045, VIFC - HCMC sẽ đứng vào Top 50 theo chỉ số xếp hạng này. Bên cạnh đó, chiến lược cần nêu rõ để thực hiện mục tiêu đó thì nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp là gì? Hay vấn đề nhân sự và tài chính, công nghệ, cơ sở vật chất như thế nào? Một vấn đề khác được chuyên gia này nêu ra là cần phải nêu rõ việc kết nối như thế nào giữa trung tâm tài chính quốc tế và các tổ chức trong nước cũng như vấn đề kiểm soát rủi ro liên quan phòng chống rửa tiền, khủng bố? Vấn đề phối hợp tài trợ gắn với chuỗi cung ứng trong Khu thương mại tự do và VIFC - HCMC nên đề xuất cho phép giao dịch sản phẩm hàng hóa liên quan năng lượng trong Sàn giao dịch hàng hóa tại trung tâm...

PGS-TS Nguyễn Hồng Sơn, nguyên Phó trưởng ban, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Tổ trưởng tổ tư vấn Ban chỉ đạo Xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM cũng nhận định: Ở góc độ cá nhân, dự thảo do BCG Group đưa ra bài bản, dựa trên kinh nghiệm các trung tâm tài chính trên thế giới; lộ trình cụ thể về cơ cấu tổ chức, chương trình hành động cho năm 2026... Tuy nhiên, đây không đơn thuần là một dự án, mà là định chế của niềm tin. Vì vậy, chiến lược rất quan trọng vì là một trong những trụ cột củng cố niềm tin đó. Do đó, dự thảo cần tăng thêm tính chiến lược, phù hợp với hệ thống và cụ thể; tầm nhìn và có mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn phù hợp với mục tiêu của Đại hội XIV của Đảng, có giải pháp phù hợp để nhà đầu tư có niềm tin vào chiến lược dài hạn. Mục tiêu, tầm nhìn này không đơn thuần là con số, thứ hạng, mà phải nói được lên vị thế của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM như thế nào? Lộ trình về mặt thời gian nên làm rõ hơn. Đặc biệt cần phân tích về đối thủ cạnh tranh khi TP.HCM đi sau thì cần tận dụng về lợi thế của người đi sau. Muốn cạnh tranh được thì phải biết đối thủ trực tiếp hiện nay như thế nào và hướng tới tương lai là những ai? Từ đó tìm ra được thị trường ngách.

Bên cạnh đó, những nội dung liên quan đến các hoạt động, lĩnh vực mới như tài sản mã hóa, ngoại hối… thì cũng cần đặt ra trong chiến lược phát triển. Một vấn đề khác là chiến lược cũng phải đặt ra chỉ tiêu cụ thể (KPI) để theo dõi đánh giá việc tổ chức thực hiện trên thực tế.