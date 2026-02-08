Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Khách hàng kéo đến siêu thị mua sắm ngày 21 tháng chạp Tết Bính Ngọ

Hằng Nga - Mai Phương - Nhật Thịnh
08/02/2026 18:52 GMT+7

Ngày 8.2, nhằm 21 tháng chạp Tết Bính Ngọ, các siêu thị đã nhộn nhịp người mua sắm.

Tại các siêu thị ở TP.HCM, ngày 8.2, nhằm 21 tháng chạp, là ngày chủ nhật, các gia đình đưa nhau đi mua sắm chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Từ Co.opmart, Co.opXtra đến Go!, MM Martket, Lotte Mart..., đâu đâu cũng người người tay xách nách mang, khệ nệ đẩy xe hàng hóa đầy ắp.

Khách hàng kéo đến siêu thị mua sắm ngày 21 tháng chạp Tết Bính Ngọ- Ảnh 1.

Người dân đổ về các siêu thị mua sắm ngày 8.2, nhằm 21 tháng chạp

ẢNH: H.NGA

Khách hàng kéo đến siêu thị mua sắm ngày 21 tháng chạp Tết Bính Ngọ- Ảnh 2.

Các quầy bánh mứt đông nghẹt khách hàng

ẢNH: H.NGA

Đại diện hệ thống Saigon Co.op - đơn vị chủ quản các siêu thị Co.opmart cho biết lượng khách hàng trong giai đoạn cao điểm tết (từ ngày 15 tháng chạp), lượng khách đến siêu thị và trung tâm thương mại tăng khoảng 1,5 - 2 lần so với ngày thường và mức chi tiêu bình quân cao hơn 20 - 40%.

Khách hàng kéo đến siêu thị mua sắm ngày 21 tháng chạp Tết Bính Ngọ- Ảnh 3.

Các gia đình đưa nhau đi mua sắm chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Khách hàng kéo đến siêu thị mua sắm ngày 21 tháng chạp Tết Bính Ngọ- Ảnh 4.

Cùng nhau lựa chọn bánh mức cho dịp Tết Bính Ngọ 2026

ẢNH: NHẬT THỊNH

Hàng hóa tại các siêu thị luôn đầy ắp với giá bình ổn. Những nhóm hàng phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán như bánh kẹo, giò chả, dưa món củ kiệu... đang bắt đầu "hot" khi sức mua tăng cao. 

Khách hàng kéo đến siêu thị mua sắm ngày 21 tháng chạp Tết Bính Ngọ- Ảnh 5.

Các loại hạt, mứt truyền thống trong nước được khách hàng lựa chọn

ẢNH: NHẬT THỊNH

Khách hàng kéo đến siêu thị mua sắm ngày 21 tháng chạp Tết Bính Ngọ- Ảnh 6.

Dưa kiệu, dưa món... đang bắt đầu trở nên "hot" vì là món truyền thống của nhiều gia đình Việt

ẢNH: H.NGA

Khách hàng kéo đến siêu thị mua sắm ngày 21 tháng chạp Tết Bính Ngọ- Ảnh 7.

Bánh chưng cũng bắt đầu được các bà nội trợ mua sắm. Nhiều bánh chưng với giá dao động từ 99.000 đồng/bánh loại 800 gram (bánh chay) đến loại hộp 4 bánh chưng (bánh 300 gram) để làm quà biếu lên đến 275.000 đồng/hộp

ẢNH: H.NGA

Khách hàng kéo đến siêu thị mua sắm ngày 21 tháng chạp Tết Bính Ngọ- Ảnh 8.

Giò chả là món không thể thiếu trong những mâm cúng, bữa tiệc dịp Tết Nguyên đán

ẢNH: NHẬT THỊNH

Hàng hóa đầy ắp quầy kệ khi các doanh nghiệp đã chuẩn bị nguồn hàng từ sớm với mức tăng 35 - 40% để phục vụ nhu cầu mua sắm tết. Đồng thời, các siêu thị cũng phối hợp doanh nghiệp, nhà sản xuất liên tục đưa ra các chương trình khuyến mãi dịp Tết Bính Ngọ 2026, giúp người dân yên tâm đón tết.

Khách hàng kéo đến siêu thị mua sắm ngày 21 tháng chạp Tết Bính Ngọ- Ảnh 9.

Nhiều chương trình khuyến mại được siêu thị áp dụng nhân mùa Tết Nguyên đán 2026

ẢNH: M.PHƯƠNG

Khách hàng kéo đến siêu thị mua sắm ngày 21 tháng chạp Tết Bính Ngọ- Ảnh 10.

Hàng thiết yếu như các loại thịt heo, thịt bò cũng có chương trình khuyến mại

ẢNH: M.PHƯƠNG

Khách hàng kéo đến siêu thị mua sắm ngày 21 tháng chạp Tết Bính Ngọ- Ảnh 11.

Giảm giá, khuyến mại đối với nhiều hàng thiết yếu như rau củ

ẢNH: H.NGA

Khách hàng kéo đến siêu thị mua sắm ngày 21 tháng chạp Tết Bính Ngọ- Ảnh 12.

Không khí mua sắm đã rộn ràng muôn nơi trong ngày 21 tháng chạp Tết Bính Ngọ

ẢNH: H.NGA



 

Bật mí về những chiếc lá dong 13 tháng

Bật mí về những chiếc lá dong 13 tháng

Chợ lá dong lớn nhất TP.HCM đã họp từ hơn 10 ngày trước và đang vào những ngày cao điểm mua bán. Người bán nơi đây bật mí những điều thú vị về những chiếc lá dong 13 tháng của mùa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

