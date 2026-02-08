Khách hàng kéo đến siêu thị mua sắm ngày 21 tháng chạp Tết Bính Ngọ

Tại các siêu thị ở TP.HCM, ngày 8.2, nhằm 21 tháng chạp, là ngày chủ nhật, các gia đình đưa nhau đi mua sắm chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Từ Co.opmart, Co.opXtra đến Go!, MM Martket, Lotte Mart..., đâu đâu cũng người người tay xách nách mang, khệ nệ đẩy xe hàng hóa đầy ắp.
Đại diện hệ thống Saigon Co.op - đơn vị chủ quản các siêu thị Co.opmart cho biết lượng khách hàng trong giai đoạn cao điểm tết (từ ngày 15 tháng chạp), lượng khách đến siêu thị và trung tâm thương mại tăng khoảng 1,5 - 2 lần so với ngày thường và mức chi tiêu bình quân cao hơn 20 - 40%.
Hàng hóa tại các siêu thị luôn đầy ắp với giá bình ổn. Những nhóm hàng phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán như bánh kẹo, giò chả, dưa món củ kiệu... đang bắt đầu "hot" khi sức mua tăng cao.
Hàng hóa đầy ắp quầy kệ khi các doanh nghiệp đã chuẩn bị nguồn hàng từ sớm với mức tăng 35 - 40% để phục vụ nhu cầu mua sắm tết. Đồng thời, các siêu thị cũng phối hợp doanh nghiệp, nhà sản xuất liên tục đưa ra các chương trình khuyến mãi dịp Tết Bính Ngọ 2026, giúp người dân yên tâm đón tết.
Bình luận (0)