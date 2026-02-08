Khách hàng kéo đến siêu thị mua sắm ngày 21 tháng chạp Tết Bính Ngọ

Tại các siêu thị ở TP.HCM, ngày 8.2, nhằm 21 tháng chạp, là ngày chủ nhật, các gia đình đưa nhau đi mua sắm chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Từ Co.opmart, Co.opXtra đến Go!, MM Martket, Lotte Mart..., đâu đâu cũng người người tay xách nách mang, khệ nệ đẩy xe hàng hóa đầy ắp.

Người dân đổ về các siêu thị mua sắm ngày 8.2, nhằm 21 tháng chạp ẢNH: H.NGA

Các quầy bánh mứt đông nghẹt khách hàng ẢNH: H.NGA

Đại diện hệ thống Saigon Co.op - đơn vị chủ quản các siêu thị Co.opmart cho biết lượng khách hàng trong giai đoạn cao điểm tết (từ ngày 15 tháng chạp), lượng khách đến siêu thị và trung tâm thương mại tăng khoảng 1,5 - 2 lần so với ngày thường và mức chi tiêu bình quân cao hơn 20 - 40%.

Các gia đình đưa nhau đi mua sắm chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ ẢNH: NHẬT THỊNH

Cùng nhau lựa chọn bánh mức cho dịp Tết Bính Ngọ 2026 ẢNH: NHẬT THỊNH

Hàng hóa tại các siêu thị luôn đầy ắp với giá bình ổn. Những nhóm hàng phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán như bánh kẹo, giò chả, dưa món củ kiệu... đang bắt đầu "hot" khi sức mua tăng cao.

Các loại hạt, mứt truyền thống trong nước được khách hàng lựa chọn ẢNH: NHẬT THỊNH

Dưa kiệu, dưa món... đang bắt đầu trở nên "hot" vì là món truyền thống của nhiều gia đình Việt ẢNH: H.NGA

Bánh chưng cũng bắt đầu được các bà nội trợ mua sắm. Nhiều bánh chưng với giá dao động từ 99.000 đồng/bánh loại 800 gram (bánh chay) đến loại hộp 4 bánh chưng (bánh 300 gram) để làm quà biếu lên đến 275.000 đồng/hộp ẢNH: H.NGA

Giò chả là món không thể thiếu trong những mâm cúng, bữa tiệc dịp Tết Nguyên đán ẢNH: NHẬT THỊNH

Hàng hóa đầy ắp quầy kệ khi các doanh nghiệp đã chuẩn bị nguồn hàng từ sớm với mức tăng 35 - 40% để phục vụ nhu cầu mua sắm tết. Đồng thời, các siêu thị cũng phối hợp doanh nghiệp, nhà sản xuất liên tục đưa ra các chương trình khuyến mãi dịp Tết Bính Ngọ 2026, giúp người dân yên tâm đón tết.

Nhiều chương trình khuyến mại được siêu thị áp dụng nhân mùa Tết Nguyên đán 2026 ẢNH: M.PHƯƠNG

Hàng thiết yếu như các loại thịt heo, thịt bò cũng có chương trình khuyến mại ẢNH: M.PHƯƠNG

Giảm giá, khuyến mại đối với nhiều hàng thiết yếu như rau củ ẢNH: H.NGA

Không khí mua sắm đã rộn ràng muôn nơi trong ngày 21 tháng chạp Tết Bính Ngọ ẢNH: H.NGA







