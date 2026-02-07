Bật mí về những chiếc lá dong 13 tháng

Chợ lá dong lớn nhất TP.HCM đã họp từ hơn 10 ngày trước và đang vào những ngày cao điểm mua bán. Người bán nơi đây bật mí những điều thú vị về những chiếc lá dong 13 tháng của mùa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Chỉ còn vỏn vẹn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và người người, nhà nhà cũng tất bật mua sắm để đón xuân mới. Không thể thiếu trong những ngày tết chính là món bánh chưng, bánh tét. Tranh thủ dịp cuối tuần, nhiều người đã chuẩn bị nguyên vật liệu gói bánh, do đó, chợ lá dong lớn nhất TP.HCM cũng ngập tràn sản phẩm.
