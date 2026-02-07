Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Bật mí về những chiếc lá dong 13 tháng

Chí Nhân
Chí Nhân
07/02/2026 14:26 GMT+7

Chợ lá dong lớn nhất TP.HCM đã họp từ hơn 10 ngày trước và đang vào những ngày cao điểm mua bán. Người bán nơi đây bật mí những điều thú vị về những chiếc lá dong 13 tháng của mùa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Chỉ còn vỏn vẹn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và người người, nhà nhà cũng tất bật mua sắm để đón xuân mới. Không thể thiếu trong những ngày tết chính là món bánh chưng, bánh tét. Tranh thủ dịp cuối tuần, nhiều người đã chuẩn bị nguyên vật liệu gói bánh, do đó, chợ lá dong lớn nhất TP.HCM cũng ngập tràn sản phẩm.

Bật mí về những chiếc lá dong 13 tháng- Ảnh 1.

Tết Nguyên đán Bính Ngọ đang đến gần và chợ lá dong lớn nhất TP.HCM nhóm họp

ẢNH: CHÍ NHÂN

Bật mí về những chiếc lá dong 13 tháng- Ảnh 2.

Trong ngày cuối tuần, nhiều người tranh thủ chuẩn bị nguyên vật liệu để gói bánh

ẢNH: CHÍ NHÂN

Bật mí về những chiếc lá dong 13 tháng- Ảnh 3.

Nhiều chủ hàng cho biết, theo truyền thống, chợ lá dong đã bắt đầu bán từ khoảng ngày rằm tháng chạp

ẢNH: CHÍ NHÂN

Bật mí về những chiếc lá dong 13 tháng- Ảnh 4.

Năm nay, lượng hàng về nhiều, giá cả ổn định so với các năm. Lá loại cồ (to nhất) khoảng 120.000 đồng/bó (50 lá), những loại nhỏ hơn dao động khoảng 100.000 đồng và 60.000 - 70.000 đồng/bó

ẢNH: CHÍ NHÂN

Bật mí về những chiếc lá dong 13 tháng- Ảnh 5.

Lá chủ yếu có xuất xứ từ Gia Kiệm (Đồng Nai), Bảo Lộc (Lâm Đồng). Dây lạc cũng bình ổn ở mức 10.000 đồng/bó, còn khuôn gói bánh có giá từ 40.000 - 60.000 đồng, tùy loại

ẢNH: CHÍ NHÂN

Bật mí về những chiếc lá dong 13 tháng- Ảnh 6.

Năm nay nhuần nên sau 13 tháng mới lại đến Tết Nguyên đán. Những chiếc lá dong trải qua quá trình sinh trưởng dài hơn bình thường. Theo nhiều tiểu thương, nhờ vậy mà chất lá năm nay dầy, màu sắc đậm đà thậm chí có một số lá sẽ bị vàng hoặc cháy nhẹ ở phần đuôi lá

ẢNH: CHÍ NHÂN

Bật mí về những chiếc lá dong 13 tháng- Ảnh 7.

Nhưng bù lại, lá dầy giúp gói ra những chiếc bánh cứng cáp và nếp bên trong cũng chắc, giúp bánh bảo quản được lâu hơn. Màu sắc và thậm chí là hương vị bánh cũng đậm đà hơn. Thời gian kéo dài hơn nên số lượng lá năm nay cũng nhiều nhưng giá vẫn giữ ở mức bình ổn so với năm trước

ẢNH: CHÍ NHÂN

Bật mí về những chiếc lá dong 13 tháng- Ảnh 8.

Bên cạnh lá dong thì lá chuối cũng có giá phổ biến khoảng 25.000 đồng/kg. Đây là mặt hàng được tiêu thụ mạnh vì nhiều người Sài Gòn vẫn rất thích bánh tét

ẢNH: CHÍ NHÂN

Bật mí về những chiếc lá dong 13 tháng- Ảnh 9.

Và thế là trong thời tiết se lạnh, nhiều gia đình sẽ cùng nhau quây quần bên bếp lửa bập bùng cùng nồi bánh chưng, bánh tét vào những ngày giáp tết

ẢNH: CHÍ NHÂN

 

Khám phá thêm chủ đề

Lá dong 13 tháng chợ lá dong chợ lá dong lớn nhất TP.HCM
