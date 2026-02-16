Lì xì đầu năm: Niềm vui tinh thần có lợi cho sức khỏe

Giá trị lì xì nằm ở lời chúc hơn là mệnh giá

Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Ngọc Đoan Thùy, giảng viên Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Khoa học Sức khỏe - Đại học Quốc gia TP.HCM chia sẻ, lì xì là một phong tục đẹp vì nó gửi đi thông điệp: "Tôi nhớ đến bạn, tôi chúc lành cho bạn và chúng ta thuộc về nhau". Một phong bao có thể nhỏ, nhưng nếu đi kèm một lời chúc chân thành với sự trân trọng dành cho người nhận sẽ có tác động tích cực đến tinh thần, giúp con người lạc quan và kiên nhẫn hơn.

Giá trị của lì xì nằm ở lời chúc, sự quan tâm nhau ẢNH MINH HỌA: AI

Lì xì không chỉ là một văn hóa đẹp ngày tết mà còn giúp tái tạo năng lượng và gắn kết tình thân. Được nhận lì xì làm kích thích vùng khen thưởng bên trong não bộ, kết quả là sự tăng tiết dopamine - thường được biết đến với cái tên "hormone hạnh phúc". Dopamine tăng lên làm con người cảm thấy vui vẻ hơn, tràn đầy năng lượng, có động lực hơn và thúc đẩy sự kết nối gia đình.

Với những người đang sống chung với các bệnh lý đau mạn tính như thoái hóa khớp, viêm khớp mạn tính, đau thần kinh tọa,… thì trạng thái thư giãn này đặc biệt có lợi. Nó được xem như một phương pháp hỗ trợ điều trị an toàn, giúp người bệnh dễ chịu hơn, hỗ trợ làm giảm đau, ngủ ngon hơn, có thêm năng lượng để hoạt động và giúp tuân thủ điều trị lâu dài.

Oxytocin, thường được gọi là hormone gắn kết giúp củng cố niềm tin và sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình. Nhiều nghiên cứu hiện đại cho thấy việc tiếp xúc da kề da giữa những người thân yêu như ôm, hôn, hay nắm tay giúp gia tăng nồng độ oxytocin và giảm nồng độ cortisol, làm giảm lo âu.

Lì xì không chỉ là mang lại niềm vui cho người nhận mà cho cả người trao ẢNH MINH HỌA: AI

Niềm vui không chỉ ở người nhận

Khi cho đi cũng là lúc được nhận lại. Trao phong bao lì xì, nhìn thấy nụ cười của trẻ nhỏ hay niềm vui của cha mẹ, khiến ta thấy hạnh phúc, được kết nối và bình an. Các nghiên cứu hiện đại cũng ghi nhận rằng hành vi cho đi gắn với cảm giác được nhận phần thưởng và hạnh phúc và làm thay đổi những dấu chỉ sinh học bên trong cơ thể. Nhờ đó, người trao không chỉ trao đi một bao lì xì mà cũng nhận lại được sự ấm áp và bình an cho chính mình.

"Niềm vui và sự kết nối tuy không thể thay thế điều trị y khoa, nhưng là nền tảng giúp cơ thể hồi phục tốt hơn. Vì thế, lì xì đầu năm không chỉ là một phong tục, mà còn là một văn hóa đẹp với những lời chúc lành, mang niềm vui và tác động tích cực tới sức khỏe cho cả người nhận lẫn người trao. Trong khoảnh khắc ấy, cơ thể được xoa dịu bằng dopamine, endorphin và oxytocin", thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Ngọc Đoan Thùy chia sẻ.