Ăn uống ngày tết: Làm sao để cân nặng không 'nhảy số'?

Để kiểm soát cân nặng ngày tết, điều quan trọng không phải là kiêng khem tuyệt đối. Áp dụng một số nguyên tắc dinh dưỡng cơ bản trong suốt kỳ nghỉ tết có thể giúp hạn chế tăng cân, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Ăn nhiều trái cây, rau củ sẽ làm tăng cảm giác no, từ đó hạn chế lượng calo hấp thụ ẢNH: AI

Kiểm soát cân nặng phụ thuộc vào cân bằng calo, lựa chọn thực phẩm tạo cảm giác no tốt, kiểm soát khẩu phần và duy trì vận động. Trong đó, cân bằng calo đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Cân nặng sẽ tăng khi lượng calo ăn vào vượt quá nhu cầu và duy trì trong thời gian đủ dài. Điều này có nghĩa là nếu một bữa tiệc tết nhiều calo hơn bình thường, chúng ta có thể cân bằng bằng cách ăn nhẹ nhàng hơn ở những bữa khác hoặc tăng vận động trong ngày.

Để hạn chế tăng cân ngày tết, mọi người có thể áp dụng những nguyên tắc sau:

Tăng rau, trái cây

Thực phẩm giàu chất xơ như rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt giúp tăng thể tích bữa ăn mà không làm tăng quá nhiều calo. Cách này giúp tăng cảm giác no và giảm tổng lượng calo hấp thụ. Do đó, trong dịp tết, hãy chủ động gắp thêm rau luộc, dưa món, canh rau hoặc trái cây tươi thay vì chỉ tập trung vào các món nhiều dầu mỡ, tinh bột.

Duy trì vận động

Hoạt động thể chất giúp tăng tiêu hao năng lượng và duy trì cân nặng. Các bài tập được khuyến nghị là đi bộ nhanh, vận động thường xuyên hoặc các bài tập tại nhà.

Trong dịp tết, mọi người có thể đi bộ sau bữa ăn, tham gia dọn dẹp nhà cửa hoặc dành 20-30 phút tập nhẹ mỗi ngày. Những hoạt động nhỏ nhưng đều đặn này có thể tạo ra khác biệt đáng kể nếu duy trì suốt kỳ nghỉ.

Cẩn trọng với thức uống

Nhiều người kiểm soát tốt khẩu phần ăn nhưng lại quên rằng đồ uống cũng chứa lượng calo đáng kể. Các món này thường là rượu bia, nước ngọt hay nước ép trái cây. Cách tốt là nên hạn chế uống và không nên uống khi đã no.

Điều chỉnh khẩu phần và ăn chậm

Kiểm soát khẩu phần ăn không có nghĩa là phải từ chối món yêu thích. Chúng ta có thể lấy một khẩu phần nhỏ hơn và ăn chậm để cảm nhận hương vị. Ăn chậm giúp cơ thể có đủ thời gian nhận thấy cảm giác no, thường mất khoảng 15-20 phút. Một mẹo đơn giản là bắt đầu bữa ăn bằng rau hoặc canh, sau đó mới đến món chính, theo Healthline.