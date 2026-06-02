Chính trị

Thí điểm phân cấp cho Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Văn Chung
02/06/2026 12:43 GMT+7

Theo quyết định của Bộ Chính trị, Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương được thí điểm phân cấp lãnh đạo, chỉ đạo nhiều nội dung, trong đó việc lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ và quản lý cán bộ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quyết định số 171-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương. Theo quyết định, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương là cấp ủy trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ; lãnh đạo hiệp thương, phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với các tổ chức thành viên; sự phối hợp giữa MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể ở Trung ương với Quốc hội, Chính phủ, các địa phương thực hiện nhiệm vụ chính trị theo quy định của pháp luật và điều lệ của mỗi tổ chức.

Đảng ủy cũng lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Đảng, của Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước. 

Lãnh đạo quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, biện pháp triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ; quyết định chương trình làm việc toàn khóa, quy chế làm việc của Đảng ủy. Căn cứ nội dung, tính chất của từng công việc, Đảng ủy ban hành văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ…

Thí điểm phân cấp nhiều nội dung

Quyết định cũng thí điểm phân cấp cho tập thể Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo nhiều nội dung, trong đó việc lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ và quản lý cán bộ:

Tổ chức thực hiện chủ trương, giải pháp về sắp xếp tổ chức bộ máy và chính sách cán bộ thuộc thẩm quyền.

Tổ chức thực hiện chủ trương, quy định, nhiệm vụ, giải pháp của Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy về quản lý biên chế của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các cơ quan Trung ương tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan Trung ương hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, Cơ quan Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương theo quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Quyết định về cán bộ và công tác cán bộ đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam theo phân cấp quản lý cán bộ.

Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định; việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng định kỳ hoặc khi có yêu cầu theo quy định đối với tập thể, cá nhân theo thẩm quyền được phân cấp.

Tham gia ý kiến về quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với nhân sự thuộc diện Trung ương quản lý theo quy định của Đảng…

Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương được ủy quyền cho: bí thư, các phó bí thư Đảng ủy, các ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy là trưởng cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo: quyết định về cán bộ và công tác cán bộ, cán bộ chuyên trách thuộc các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy theo phân cấp quản lý cán bộ.

Cạnh đó, xem xét, quyết định phê duyệt quy hoạch, giới thiệu ứng cử và chỉ định, chuẩn y đối với các chức danh ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, ủy viên ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc theo phân cấp quản lý cán bộ.

