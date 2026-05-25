Chính trị

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự lễ an táng hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh

Phạm Đức
25/05/2026 15:11 GMT+7

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Nầm (Hà Tĩnh), Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã dự lễ truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Sáng 25.5, tại Nghĩa trang liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng hài cốt 9 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động với sự tham gia của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các lãnh đạo ban, bộ, ngành T.Ư cùng đông đảo nhân dân địa phương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm di chuyển hài cốt các liệt sĩ tới an táng tại các phần mộ

Đọc điếu văn tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Bà Nguyệt cho biết, thực hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", từ năm 1999 đến nay, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh đã nỗ lực tìm kiếm, cất bốc và đưa về nước tổng cộng 835 hài cốt liệt sĩ. Riêng trong mùa khô 2025 - 2026, vượt qua nhiều khó khăn về địa hình, đội đã quy tập thành công 9 hài cốt liệt sĩ.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, đặc biệt là thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Bôlykhămxay, đã phối hợp hiệu quả trong công tác tìm kiếm, hồi hương các Anh hùng liệt sĩ.

Sau nghi thức truy điệu, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu, đồng đội và nhân dân đã trang trọng tiễn đưa, an táng 9 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Nầm trong niềm tiếc thương vô hạn.

Thường trực Ban Bí thư: Những thủ tục không cần thiết, phải mạnh dạn bãi bỏ

Nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm tối thiểu 30% thủ tục không cần thiết, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị thành phố Đà Nẵng quyết liệt hơn trong loại bỏ các quy định rườm rà.

