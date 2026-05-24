Tuổi trẻ Hà Tĩnh ra quân Ngày Chủ nhật xanh

Theo đó, hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và phong trào Ngày Chủ nhật xanh do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phát động, toàn bộ các Đoàn xã, phường và các đơn vị Đoàn trực thuộc trên địa bàn đã huy động hơn 3.500 đoàn viên thanh niên thành lập được các đội hình thanh niên tình nguyện.

Các đội hình tình nguyện triển khai vệ sinh môi trường ẢNH: TÂN KỲ

Cụ thể, 250 công trình, phần việc ý nghĩa đã được triển khai, như: ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang tại các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm liệt sĩ, các địa chỉ đỏ; ra quân hỗ trợ dựng nông thôn mới; trồng mới 1.000 cây xanh, xây mới; sửa chữa 18 tiểu công viên, khu vui chơi cho trẻ em; lắp đặt 3 các tuyến đường cờ, pano tuyên truyền; chỉnh trang 43 vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu; phát quang 25 km hành lang an toàn giao thông; thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt, làm sạch đường làng, ngõ xóm, tuyến phố, ao hồ; xóa 10 điểm đen về ô nhiễm môi trường tại địa phương.

Cùng ngày, hơn 1.600 tình nguyện viên tại 39 điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 trong toàn tỉnh cũng đã đồng loạt ra quân triển khai các hoạt động tình nguyện tiếp sức mùa thi.

Tại các điểm thi, các đội hình đã triển khai các hoạt động lao động vệ sinh khu vực thi; bố trí sắp xếp các điểm trông giữ xe, điểm giữ đồ; chuẩn bị nước uống, điểm che nắng cho thí sinh và người nhà; tiến hành in treo rôn, phướn và các khẩu hiệu tuyên truyền… để cổ vũ, động viên tinh thần cho các sĩ tử.

Trong đợt này, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã kết nối trao tặng hơn 800 thùng nước, 16.000 khăn lạnh, 500 quạt nhựa và nhiều nguồn vật tư khác để hỗ trợ các đội hình tiếp sức mùa thi với tổng nguồn lực gần 200 triệu đồng.