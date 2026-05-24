Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ Đoàn - Hội

Tuổi trẻ Hà Tĩnh ra quân Ngày Chủ nhật xanh

Phạm Đức
Phạm Đức
24/05/2026 15:51 GMT+7

Hôm nay 24.5, tuổi trẻ toàn tỉnh Hà Tĩnh đã đồng loạt ra quân hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc lần thứ 2 với nhiều hoạt động thiết thực, lan tỏa tinh thần trách nhiệm vì môi trường.

Theo đó, hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và phong trào Ngày Chủ nhật xanh do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phát động, toàn bộ các Đoàn xã, phường và các đơn vị Đoàn trực thuộc trên địa bàn đã huy động hơn 3.500 đoàn viên thanh niên thành lập được các đội hình thanh niên tình nguyện.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh đồng loạt ra quân Ngày Chủ nhật xanh- Ảnh 2.

Các đội hình tình nguyện triển khai vệ sinh môi trường

ẢNH: TÂN KỲ

Cụ thể, 250 công trình, phần việc ý nghĩa đã được triển khai, như: ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang tại các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm liệt sĩ, các địa chỉ đỏ; ra quân hỗ trợ dựng nông thôn mới; trồng mới 1.000 cây xanh, xây mới; sửa chữa 18 tiểu công viên, khu vui chơi cho trẻ em; lắp đặt 3 các tuyến đường cờ, pano tuyên truyền; chỉnh trang 43 vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu; phát quang 25 km hành lang an toàn giao thông; thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt, làm sạch đường làng, ngõ xóm, tuyến phố, ao hồ; xóa 10 điểm đen về ô nhiễm môi trường tại địa phương.

Cùng ngày, hơn 1.600 tình nguyện viên tại 39 điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 trong toàn tỉnh cũng đã đồng loạt ra quân triển khai các hoạt động tình nguyện tiếp sức mùa thi.

Tại các điểm thi, các đội hình đã triển khai các hoạt động lao động vệ sinh khu vực thi; bố trí sắp xếp các điểm trông giữ xe, điểm giữ đồ; chuẩn bị nước uống, điểm che nắng cho thí sinh và người nhà; tiến hành in treo rôn, phướn và các khẩu hiệu tuyên truyền… để cổ vũ, động viên tinh thần cho các sĩ tử.

Trong đợt này, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã kết nối trao tặng hơn 800 thùng nước, 16.000 khăn lạnh, 500 quạt nhựa và nhiều nguồn vật tư khác để hỗ trợ các đội hình tiếp sức mùa thi với tổng nguồn lực gần 200 triệu đồng.

Tin liên quan

Hà Tĩnh ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè

Hà Tĩnh ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026 của tuổi trẻ Hà Tĩnh chính thức khởi động với loạt công trình an sinh xã hội ý nghĩa dành cho vùng biên giới.

Khám phá thêm chủ đề

Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh Hà Tĩnh thanh niên tình nguyện Tiếp Sức Mùa THi Chiến dịch Thanh niên tình nguyện
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận