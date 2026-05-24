Phụ huynh cũng được tiếp sức mùa thi

Bên ngoài điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM, không khí vẫn chưa lắng xuống sau khi thí sinh vào phòng thi.

Nhiều phụ huynh đứng nép dưới bóng cây. Họ liên tục nhìn đồng hồ, nhìn về phía cổng trường, chờ thêm một tín hiệu yên tâm sau khi con đã hoàn tất thủ tục vào phòng thi.

Một số phụ huynh lại tranh thủ hỏi nhau thêm về ngành học, điểm chuẩn các năm trước và chương trình đào tạo của trường để chuẩn bị cho giai đoạn xét tuyển sắp tới.

Tình nguyện viên liên tục hỗ trợ phụ huynh ẢNH: THÁI PHÚC

Trong khoảng thời gian ấy, các tình nguyện viên không chỉ hỗ trợ thí sinh. Khi thí sinh đã ổn định trong phòng thi, các bạn chuyển sang đồng hành cùng phụ huynh. Có bạn hướng dẫn phụ huynh tìm chỗ ngồi mát hơn. Có bạn hỗ trợ mua nước. Có bạn kiên nhẫn giải đáp những câu hỏi liên quan đến thời gian làm bài, khu vực đón thí sinh và thông tin tuyển sinh cơ bản.

Nguyễn Trần Cao Nguyên, sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, cho biết công việc của tình nguyện viên trong ngày thi không dừng lại ở việc chỉ đường, phát nước hay nhắc thí sinh kiểm tra giấy tờ. Theo Nguyên, phụ huynh cũng là những người cần được quan tâm trong mùa thi.

Với các phụ huynh, buổi thi của con cũng là một buổi chờ đợi đầy căng thẳng. Họ lo con có làm bài kịp giờ hay có bình tĩnh trước đề thi không ẢNH: THÁI PHÚC

Nguyên kể nhiều phụ huynh tranh thủ lúc chờ con để hỏi thêm về các ngành đào tạo của trường. Có người muốn biết ngành này học gì. Có người hỏi về cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường. Có phụ huynh lại quan tâm đến điểm trúng tuyển những năm trước để ước lượng khả năng của con. "Tụi mình luôn sẵn sàng hỗ trợ trong khả năng của mình. Mình hy vọng có thể san sẻ phần nào áp lực cho cả thí sinh và phụ huynh", Nguyên nói.

Trương Kim Hương, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cho biết mỗi mùa thi đều để lại cho bạn nhiều cảm xúc. Theo Hương, phía sau sự hồi hộp của thí sinh là sự lo lắng âm thầm của phụ huynh.

Hương kể có phụ huynh đưa con đến điểm thi từ rất sớm. Khi con đã vào phòng thi, họ vẫn chưa rời đi. Một số người đứng lại ở cổng trường khá lâu. Người thì sợ con làm bài không tốt. Người lại lo con mất bình tĩnh khi gặp đề khó.

Không quản nắng mưa giúp đỡ phụ huynh hết mình ẢNH: THÁI PHÚC

"Trời nắng nóng mà phụ huynh vẫn đứng đợi con. Tụi mình thấy vậy thì đến hỏi han, hướng dẫn phụ huynh tìm chỗ mát, động viên mọi người yên tâm hơn. Nhiều khi chỉ một câu hỏi thăm thôi cũng giúp phụ huynh bớt lo", Hương chia sẻ.

Nguyễn Diễm My, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cho rằng phụ huynh bước vào mùa thi với nhiều áp lực. Không ít người lo lắng hơn cả thí sinh. Vì vậy, các tình nguyện viên cố gắng giữ thái độ vui vẻ, nói chuyện nhẹ nhàng và giải thích rõ những thông tin phụ huynh cần.

Theo My, phụ huynh thường hỏi về thời gian làm bài, thời điểm thí sinh ra khỏi phòng thi, khu vực đứng chờ con và cách tra cứu kết quả. Những câu hỏi này không quá phức tạp. Tuy nhiên, nếu được trả lời kịp thời, phụ huynh sẽ bớt sốt ruột hơn trong lúc chờ đợi.

Bà Nguyễn Thị Mai, phụ huynh học sinh Trường THPT Nguyễn Công Trứ, TP.HCM, cho biết bà đi khá xa để đưa con đến điểm thi. Vì sợ con trễ giờ, hai mẹ con xuất phát từ sớm. Sau khi con vào phòng thi, bà vẫn ở lại bên ngoài cổng trường để chờ.

Nhờ sự đồng hành của phụ huynh và các tình nguyện viên, các thí sinh nói đã hoàn thành bài thi tốt ẢNH: THÁI PHÚC

"Trời nắng nên tôi cũng mệt. Nhưng thấy các bạn tình nguyện viên chạy tới chạy lui hỗ trợ thí sinh và phụ huynh, tôi rất cảm động. Các bạn không ngại nắng, mà ai hỏi gì cũng trả lời tận tình", bà Mai nói.

Mùa thi đánh giá năng lực khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc của phụ huynh và thí sinh ẢNH: THÁI PHÚC

Không chỉ phụ huynh, thí sinh cũng cảm nhận được sự hỗ trợ này trước khi bước vào phòng thi. Trần Anh Thư, học sinh Trường THPT Lý Thường Kiệt, TP.HCM, cho biết sự hướng dẫn của các anh chị tình nguyện viên giúp em bình tĩnh hơn.

"Lúc mới tới điểm thi em hơi hồi hộp. Nhờ các anh chị hướng dẫn phòng thi, động viên và nhắc kiểm tra giấy tờ nên em đỡ run. Em làm bài khá ổn", Thư nói.