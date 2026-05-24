Thí sinh khóc vì quên giấy tờ, cả điểm thi cùng vào cuộc

Không khí tại các điểm thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM đợt 2 không chỉ căng thẳng với thí sinh mà còn là khoảng thời gian đầy lo lắng đối với phụ huynh.

Tại điểm thi Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM, nhiều phụ huynh cho biết họ được tiếp sức không kém gì con em mình.

Bà Mai Thị Thùy Trang, phụ huynh học sinh Trường THPT Tam Phú (TP.HCM), vẫn chưa hết lo lắng khi nhắc lại tình huống buổi sáng. Con bà đánh rơi căn cước công dân ngay trước giờ thi. Hai mẹ con hoang mang, không biết có được vào phòng thi hay không.

"Tuy nhiên, các bạn tình nguyện viên đã trấn an rằng có thể sử dụng VNeID thay thế nên tôi thở phào nhẹ nhõm", bà Trang kể.

Theo bà, các sinh viên tình nguyện tại điểm thi không chỉ hỏi han thí sinh mà còn chủ động quan sát phụ huynh. Khi thấy ai có vẻ lúng túng, các bạn lập tức lại gần hướng dẫn. Sự chủ động ấy khiến phụ huynh cảm thấy được yên tâm hơn trong lúc chờ đợi.

Cả điểm thi cùng hỗ trợ thí sinh quên giấy tờ ẢNH: AN VY

Ông Nguyễn Văn Đảo, phụ huynh học sinh Trường THPT Thủ Đức (TP.HCM), cho biết gia đình ông xuất phát từ Tân Uyên (Bình Dương cũ) nên phải đi từ rất sớm. Trên đường đi, ông không ngừng lo con có quên giấy tờ hay gặp kẹt xe hay không.

"Tôi cứ đứng yên ở đây để ngó xem cháu trong điểm thi có cần gì không. Dù đi từ sớm nhưng vẫn không thôi lo lắng. Không ngờ ở điểm thi này có nhiều trường hợp thí sinh quên giấy tờ và được các em sinh viên hỗ trợ rất nhiệt tình", ông Đảo nói.

Ông kể lại khoảnh khắc khiến mình xúc động khi chứng kiến một thí sinh quên giấy tờ bật khóc ngay cổng trường. Ngay lập tức, nhiều người trong điểm thi cùng lại hỏi han, tìm cách hỗ trợ.

"Em đó quên giấy tờ, cứ khóc thút thít. Thấy vậy, điểm thi xúm vào giúp đỡ. Có chú bảo vệ còn nói con cứ yên tâm, lát chú hay các anh chị sinh viên tiếp sức mùa thi sẽ chở con vào tận phòng thi. Chứng kiến cảnh ấy tôi thấy rất xúc động", ông Đảo chia sẻ.

Sinh viên Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật hết mình tiếp sức mùa thi ẢNH: AN VY

Tại điểm thi Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM, nhiều phụ huynh cũng nhận được sự hỗ trợ tương tự. Bà Vũ Lan, phụ huynh học sinh Trường THPT Gò Vấp (TP.HCM), cho biết dù bà từng học tại đây nhưng quay lại sau nhiều năm vẫn thấy lạ lẫm.

"Ngày xưa tôi học trường này nhưng bây giờ vào lại vẫn lạ đường. May là các em tình nguyện viên hướng dẫn rất cẩn thận. Tôi cũng nhắn với con gái là sau này lên đại học thì cố gắng tham gia những hoạt động như vậy để giúp lại những phụ huynh "mù đường" như mẹ", bà Lan nói.

Phụ huynh nói thấy yên tâm hơn nhờ các em tiếp sức mùa thi ẢNH: AN VY

Bà cho biết thêm con gái đã thi đợt 1 nên đợt 2 đặt mục tiêu cải thiện điểm số. Tuy nhiên, áp lực vẫn rất lớn. Nhờ sự hỗ trợ và hướng dẫn của tình nguyện viên, cả hai mẹ con cảm thấy bình tĩnh hơn trước giờ thi.

Trong khi đó, bà Phạm Mỹ Huyền, phụ huynh học sinh Trường THPT Gò Vấp (TP.HCM), cho biết bà rời nhà từ 5 giờ sáng vì sợ không tìm được đường.

"Không biết đường nên sợ trễ. Tôi vừa chạy xe vừa nhìn xem có ai đi giống mình không. Gần tới nơi thì thấy mấy bạn tình nguyện viên đứng đó. Các bạn hỏi thăm rồi hướng dẫn tôi rẽ vào. Con ở trong phòng thi, mình ở ngoài cũng thấp thỏm, nhưng may mắn đã có các em tiếp sức mùa thi", bà Huyền nói.

Phụ huynh chờ con giữa trời nắng nóng ẢNH: AN VY

Từ góc nhìn của tình nguyện viên, áp lực của phụ huynh là điều dễ nhận thấy. Phạm Đoàn Quỳnh Như, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết đây là năm thứ 2 bạn tham gia tiếp sức mùa thi.

"Phụ huynh thường lo lắng nhiều lắm. Có người hỏi đi hỏi lại thông tin. Có người chỉ đứng một chỗ mà vẫn không yên tâm. Tụi mình cố gắng giải thích rõ ràng và trấn an để mọi người bớt căng thẳng", Như chia sẻ.

Phụ huynh vượt nắng chờ con đi thi ẢNH: AN VY

Trong khi đó, Võ Hoàng Thông, sinh viên Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM, cho biết chính trải nghiệm đi thi năm trước khiến bạn quyết định tham gia tiếp sức mùa thi năm nay. "Năm ngoái mình cũng bỡ ngỡ, phải đi hỏi phòng khắp nơi. Nhờ các anh chị hỗ trợ nên mình có kỳ thi trọn vẹn. Vì vậy, năm nay mình muốn giúp lại các bạn thí sinh", Thông chia sẻ.