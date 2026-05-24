Thí sinh nói đề thi đánh giá năng lực vừa sức với… giáo viên

An Vy
24/05/2026 12:53 GMT+7

Sau kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM đợt 2, nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi với đủ biểu cảm. Người thở phào. Người mặt bí xị. Có thí sinh còn đúc kết ngắn gọn rằng đề thi này 'vừa sức với giáo viên'.

Tại điểm thi, Nguyễn Võ Quỳnh Trang, học sinh Trường THPT Linh Trung (TP.HCM), cho biết ban đầu em dự định sẽ "tất tay" vào kỳ thi đánh giá năng lực. Tuy nhiên, sau khi làm bài, Trang lập tức đổi chiến thuật. Em nói sẽ quay về tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

"Em thấy đề thi đánh giá năng lực đợt này cũng tương tự đợt 1, nhưng có vẻ khó hơn. Em thấy khó và dài lắm", Trang nói.

Muôn kiểu cảm xúc sau khi hoàn thành bài thi

Cùng tâm trạng, Hoàng Thị Phương Trang, học sinh Trường THPT Bình Chiểu (TP.HCM), cho rằng đề thi dài hơn và khó hơn đợt 1 khá nhiều. Theo Trang, phần tiếng Việt đã bớt dài nhưng vẫn có nhiều câu "lắt léo". Phần tư duy khoa học cũng không dễ xử lý. "Em nghĩ về em sẽ cố gắng ôn thi cho kỳ thi tốt nghiệp THPT", Trang chia sẻ.

Thí sinh trao đổi đáp án sau kỳ thi căng thẳng

Yên Gia Hân, học sinh Trường THPT Tam Phú (TP.HCM), nói phần tiếng Việt vẫn khó và cần nhiều tư duy. Khi ra khỏi phòng thi, các thí sinh dò đáp án với nhau nhưng mỗi người lại ra một kết quả khác nhau. "Đề em thấy dễ hơn đợt 1, nhưng nhiều chỗ em không biết làm", Hân nói.

Giữa không khí có phần "đau đầu" sau giờ thi, Vương Thị Bảo Ngọc, học sinh Trường THPT Bình Chiểu (TP.HCM), lại khá bình tĩnh. Ngọc cho biết phần tiếng Anh là phần dễ thở nhất vì em có thể đọc hiểu hết đề. Các bạn đi cùng liền "bật mí" rằng Ngọc có IELTS nên mới thấy tiếng Anh nhẹ nhàng như vậy.

Các bạn nữ cho rằng đề thi đợt 2 giống đợt 1 nhưng vẫn rất khó

Trong khi đó, Vũ Huy Hoàng, học sinh Trường THPT Linh Trung (TP.HCM), cho biết em học song song cho cả kỳ thi đánh giá năng lực và kỳ thi tốt nghiệp THPT. Hoàng đánh giá phần toán và tiếng Việt dễ hiểu hơn đợt 1. Tuy nhiên, tiếng Anh lại là phần khiến em phải "khựng" nhiều nhất. "Toán với tiếng Việt không quá khó để xử lý. Nhưng tiếng Anh thì rất chua", Hoàng nói.

Khi được hỏi phần nào khó nhất, Tống Phạm Quỳnh Phương, học sinh Trường THPT Thủ Đức (TP.HCM), cho biết phần nào cũng khó đều. "Em thấy đề thi ngang đợt 1, dễ thở và vừa sức với giáo viên", Phương nói vui.

Theo thông tin từ kỳ thi, khoảng 170.000 thí sinh tham gia đợt 2 kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM. Đây là số lượng thí sinh đông nhất trong 8 năm kỳ thi được tổ chức. Phần lớn thí sinh dự thi để cải thiện điểm xét tuyển vào 118 trường đại học, cao đẳng.

Nhiều thí sinh tươi tắn vì hoàn thành kỳ thi trọn vẹn

Ở cụm thi Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM, kỳ thi được tổ chức ở 2 địa điểm. Điểm thi 38 tại trường có 97 phòng thi với 3.199 thí sinh. Điểm thi 39 tại Trường THPT Nguyễn Hữu Huân có 49 phòng thi với 1.176 thí sinh. Tổng cộng, cụm thi 16 có 4.375 thí sinh.

Bên cạnh những gương mặt buồn xo vì đề khó, nhiều thí sinh vẫn vui vẻ bước ra khỏi phòng thi. Với các em, hoàn thành bài thi đã là một lần vượt qua chính mình.

Áo xanh Đà Nẵng sẵn sàng 'vượt nắng, thắng mưa' tiếp sức thí sinh thi lớp 10

