Áo xanh Đà Nẵng sẵn sàng 'vượt nắng, thắng mưa' tiếp sức thí sinh thi lớp 10

Trước giờ G kỳ thi lớp 10, áo xanh Đà Nẵng sẵn sàng tiếp sức sĩ tử
Ngày 21.5, lãnh đạo Thành đoàn Đà Nẵng cho biết chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2026 được triển khai từ tháng 5 đến hết tháng 8, trọng tâm trong tháng 6, với nhiều hoạt động hỗ trợ trực tiếp và trực tuyến dành cho thí sinh.
Theo kế hoạch, Thành đoàn Đà Nẵng thành lập 122 đội hình phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và 99 đội hình phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tại mỗi điểm thi đều bố trí lực lượng thanh niên tình nguyện thường trực để hỗ trợ thí sinh và phụ huynh.
Năm nay, bên cạnh các hoạt động quen thuộc như phát nước uống, hướng dẫn phòng thi, hỗ trợ giao thông, chương trình còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, triển khai chatbot tư vấn, đội hình "Tình nguyện số - tiếp sức mùa thi" và nhiều kênh hỗ trợ tâm lý trực tuyến cho học sinh.
Tại Đoàn phường Hòa Cường, công tác chuẩn bị cho mùa thi đã được triển khai từ sớm. Trao đổi với PV Thanh Niên, Bí thư Đoàn phường Hòa Cường Lê Viên Thành cho biết sau khi nhận kế hoạch từ Thành đoàn, đơn vị đã chủ động xây dựng lực lượng cho các điểm tiếp sức mùa thi phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT.
"Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho các hoạt động tiếp sức mùa thi. Đặc biệt, với sự đồng hành của các doanh nghiệp trên địa bàn, Đoàn phường đã chuẩn bị nước uống, bút chì và một số dụng cụ học tập để cung cấp, phát miễn phí cho thí sinh", anh Lê Viên Thành thông tin.
"Vượt nắng, thắng mưa" cống hiến sức trẻ
Theo anh Thành, năm nay lực lượng tình nguyện viên chủ yếu là đoàn viên, thanh niên địa phương và sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố. Các đội hình sẽ túc trực xuyên suốt thời gian diễn ra kỳ thi để kịp thời hỗ trợ thí sinh trong các tình huống phát sinh.
Đáng chú ý, giữa thời tiết nắng nóng đầu hè tại TP.Đà Nẵng, lực lượng tiếp sức mùa thi đã chủ động chuẩn bị sức khỏe và các phương án chống nắng nhằm bảo đảm hoạt động hỗ trợ diễn ra liên tục, hiệu quả. Nhiều đoàn viên cho biết đã sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý, chuẩn bị áo khoác, nước uống cá nhân và luân phiên trực theo ca để giữ sức trong những ngày cao điểm.
"Dù thời tiết nắng nóng nhưng các bạn đoàn viên đều rất hào hứng. Ai cũng mong muốn góp một phần nhỏ để tiếp thêm động lực cho các em học sinh bước vào kỳ thi quan trọng", anh Lê Viên Thành chia sẻ.
Anh Nguyễn Văn Duy, Phó bí thư Đoàn Trường CĐ Đại Việt Đà Nẵng, cho biết bám sát kế hoạch của Đoàn phường Hòa Cường, Đoàn trường đã thành lập các đội hình tình nguyện chuyên trách hỗ trợ phân luồng giao thông, hướng dẫn vào phòng thi, phát nước uống, văn phòng phẩm miễn phí và tổ phản ứng nhanh hỗ trợ thí sinh gặp sự cố. Sau thời gian phát động, đơn vị đã chọn 50 tình nguyện viên nòng cốt tham gia tiếp sức mùa thi tại các cụm thi trọng điểm.
Theo anh Duy, dù thời tiết nắng nóng gay gắt, các tình nguyện viên vẫn giữ tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", sẽ có mặt từ sáng sớm để chuẩn bị vật dụng, hỗ trợ thí sinh.
Không chỉ hỗ trợ vật chất, các đội hình tình nguyện còn tập trung động viên tinh thần thí sinh và phụ huynh. Tại nhiều điểm thi, đoàn viên sẽ hướng dẫn khu vực gửi xe, hỗ trợ tìm phòng thi, nhắc nhở thời gian làm thủ tục và hỗ trợ các trường hợp quên dụng cụ học tập.
Theo kế hoạch của Thành đoàn Đà Nẵng, sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, các đội thanh niên tình nguyện tiếp tục đồng hành cùng tân sinh viên trong giai đoạn nhập học, hỗ trợ tìm nhà trọ an toàn, giới thiệu học bổng và triển khai các hoạt động "Tiếp sức đến trường" cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
Ngày 22 - 25.5, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 tại TP.Đà Nẵng sẽ diễn ra với hơn 43.500 thí sinh đăng ký dự thi, trở thành kỳ thi có số lượng thí sinh đông nhất từ trước đến nay sau khi sáp nhập Quảng Nam - Đà Nẵng.
Theo Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng, toàn thành phố có 46.039 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó 43.567 em đăng ký dự thi lớp 10. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh công lập và giáo dục thường xuyên năm nay là 39.905 học sinh, đạt khoảng 91% số thí sinh đăng ký dự thi.
Kỳ thi được tổ chức tại 110 điểm thi và 6 điểm thi dự phòng; riêng thi vào các trường THPT chuyên có 7 điểm thi.
Theo lịch, chiều 22.5 thí sinh làm thủ tục dự thi; ngày 23.5 thi môn ngữ văn và ngoại ngữ; sáng 24.5 thi môn toán; sáng 25.5 thi các môn chuyên.
Để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, UBND TP.Đà Nẵng đã thành lập Ban chỉ đạo tuyển sinh THPT và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị. Ngành giáo dục phối hợp với Công an TP.Đà Nẵng đã triển khai tập huấn nghiệp vụ, rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương án bảo đảm an ninh, an toàn tại các điểm thi trên toàn thành phố.
