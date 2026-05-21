Áo xanh Đà Nẵng sẵn sàng 'vượt nắng, thắng mưa' tiếp sức thí sinh thi lớp 10

Trước giờ G kỳ thi lớp 10, áo xanh Đà Nẵng sẵn sàng tiếp sức sĩ tử

Ngày 21.5, lãnh đạo Thành đoàn Đà Nẵng cho biết chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2026 được triển khai từ tháng 5 đến hết tháng 8, trọng tâm trong tháng 6, với nhiều hoạt động hỗ trợ trực tiếp và trực tuyến dành cho thí sinh.

Theo kế hoạch, Thành đoàn Đà Nẵng thành lập 122 đội hình phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và 99 đội hình phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tại mỗi điểm thi đều bố trí lực lượng thanh niên tình nguyện thường trực để hỗ trợ thí sinh và phụ huynh.

Các đội hình thanh niên tình nguyện tại TP.Đà Nẵng sẵn sàng hỗ trợ thí sinh trước “giờ G” kỳ thi lớp 10 ẢNH: H.Đ

Năm nay, bên cạnh các hoạt động quen thuộc như phát nước uống, hướng dẫn phòng thi, hỗ trợ giao thông, chương trình còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, triển khai chatbot tư vấn, đội hình "Tình nguyện số - tiếp sức mùa thi" và nhiều kênh hỗ trợ tâm lý trực tuyến cho học sinh.

Áo xanh Đà Nẵng sẵn sàng hỗ trợ thí sinh, phụ huynh tại các điểm thi lớp 10 ẢNH: H.Đ

Tại Đoàn phường Hòa Cường, công tác chuẩn bị cho mùa thi đã được triển khai từ sớm. Trao đổi với PV Thanh Niên, Bí thư Đoàn phường Hòa Cường Lê Viên Thành cho biết sau khi nhận kế hoạch từ Thành đoàn, đơn vị đã chủ động xây dựng lực lượng cho các điểm tiếp sức mùa thi phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT.

"Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho các hoạt động tiếp sức mùa thi. Đặc biệt, với sự đồng hành của các doanh nghiệp trên địa bàn, Đoàn phường đã chuẩn bị nước uống, bút chì và một số dụng cụ học tập để cung cấp, phát miễn phí cho thí sinh", anh Lê Viên Thành thông tin.

"Vượt nắng, thắng mưa" cống hiến sức trẻ

Theo anh Thành, năm nay lực lượng tình nguyện viên chủ yếu là đoàn viên, thanh niên địa phương và sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố. Các đội hình sẽ túc trực xuyên suốt thời gian diễn ra kỳ thi để kịp thời hỗ trợ thí sinh trong các tình huống phát sinh.

Đáng chú ý, giữa thời tiết nắng nóng đầu hè tại TP.Đà Nẵng, lực lượng tiếp sức mùa thi đã chủ động chuẩn bị sức khỏe và các phương án chống nắng nhằm bảo đảm hoạt động hỗ trợ diễn ra liên tục, hiệu quả. Nhiều đoàn viên cho biết đã sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý, chuẩn bị áo khoác, nước uống cá nhân và luân phiên trực theo ca để giữ sức trong những ngày cao điểm.

"Dù thời tiết nắng nóng nhưng các bạn đoàn viên đều rất hào hứng. Ai cũng mong muốn góp một phần nhỏ để tiếp thêm động lực cho các em học sinh bước vào kỳ thi quan trọng", anh Lê Viên Thành chia sẻ.

Đội hình tình nguyện viên Trường CĐ Đại Việt Đà Nẵng ra quân tiếp sức cho thí sinh Đà Nẵng vượt kỳ thi quan trọng ẢNH: H.Đ

Anh Nguyễn Văn Duy, Phó bí thư Đoàn Trường CĐ Đại Việt Đà Nẵng, cho biết bám sát kế hoạch của Đoàn phường Hòa Cường, Đoàn trường đã thành lập các đội hình tình nguyện chuyên trách hỗ trợ phân luồng giao thông, hướng dẫn vào phòng thi, phát nước uống, văn phòng phẩm miễn phí và tổ phản ứng nhanh hỗ trợ thí sinh gặp sự cố. Sau thời gian phát động, đơn vị đã chọn 50 tình nguyện viên nòng cốt tham gia tiếp sức mùa thi tại các cụm thi trọng điểm.

Tinh thần “vượt nắng, thắng mưa” của thanh niên Đà Nẵng tiếp thêm động lực cho thí sinh trước ngày thi ẢNH: H.Đ

Theo anh Duy, dù thời tiết nắng nóng gay gắt, các tình nguyện viên vẫn giữ tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", sẽ có mặt từ sáng sớm để chuẩn bị vật dụng, hỗ trợ thí sinh.

Không chỉ hỗ trợ vật chất, các đội hình tình nguyện còn tập trung động viên tinh thần thí sinh và phụ huynh. Tại nhiều điểm thi, đoàn viên sẽ hướng dẫn khu vực gửi xe, hỗ trợ tìm phòng thi, nhắc nhở thời gian làm thủ tục và hỗ trợ các trường hợp quên dụng cụ học tập.

Theo kế hoạch của Thành đoàn Đà Nẵng, sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, các đội thanh niên tình nguyện tiếp tục đồng hành cùng tân sinh viên trong giai đoạn nhập học, hỗ trợ tìm nhà trọ an toàn, giới thiệu học bổng và triển khai các hoạt động "Tiếp sức đến trường" cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Thời gian qua, lãnh đạo Thành đoàn Đà Nẵng thường xuyên thăm hỏi, động viên các đội hình “Tiếp sức mùa thi” tại các điểm thi trên địa bàn thành phố ẢNH: H.Đ