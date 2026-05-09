Thi lớp 10 ở Đà Nẵng: Học sinh 'chạy nước rút', phụ huynh mất ngủ theo con

Áp lực tăng cao khi tỷ lệ cạnh tranh lớn

Ngày 9.5, Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng cho biết, năm nay, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra từ ngày 22 - 25.5, sớm hơn thường lệ.

Theo Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng, toàn thành phố có 43.586 thí sinh đăng ký tuyển sinh lớp 10, trong đó 42.628 thí sinh trực tiếp dự thi, 955 học sinh được tuyển thẳng và 18 thí sinh tự do. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh THPT công lập là 38.690, gồm 37.175 THPT đại trà, 1.025 THPT chuyên, 175 chỉ tiêu vào Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT Quảng Nam và 315 chỉ tiêu vào 3 trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Đà Nẵng sẽ diễn ra từ ngày 22 - 25.5 ẢNH: HUY ĐẠT

Tại nhiều trường THCS, những ngày này, lịch học và ôn tập của học sinh lớp 9 gần như kín đặc. Các trường đồng loạt tăng cường thời lượng ôn tập 3 môn thi gồm toán, ngữ văn và ngoại ngữ; tổ chức thi thử, chữa đề và phân nhóm phụ đạo theo năng lực học sinh.

Ghi nhận tại Trường THCS Trưng Vương (phường Hải Châu), hơn 545 học sinh lớp 9 đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Theo thầy Hồ Ngọc Hưng, Hiệu trưởng nhà trường, ngay từ đầu năm học, trường đã chủ động thông tin về chỉ tiêu tuyển sinh, mức độ cạnh tranh của từng trường THPT để học sinh và phụ huynh có định hướng phù hợp.

"Nhà trường tăng cường ôn tập bám sát cấu trúc đề thi của Sở GD-ĐT, đồng thời tổ chức nhiều đợt thi thử để học sinh rèn kỹ năng làm bài, phân bổ thời gian và ổn định tâm lý trước kỳ thi", thầy Hưng cho biết.

Học sinh lớp 9 tại thành phố Đà Nẵng bước vào giai đoạn “chạy nước rút” trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ẢNH: NGỌC HÂN

Theo các giáo viên, áp lực tâm lý đang là một trong những trở ngại lớn nhất đối với học sinh lớp 9. Kỳ thi năm nay diễn ra sớm khiến thời gian ôn tập bị rút ngắn, trong khi mức độ cạnh tranh vào các trường công lập ở khu vực trung tâm thành phố vẫn rất cao.

Không ít học sinh rơi vào trạng thái căng thẳng, lo lắng vì sợ không đạt được nguyện vọng mong muốn. Trước thực tế này, nhiều trường học triển khai các giải pháp hỗ trợ tâm lý học đường, phối hợp phụ huynh theo dõi sát tình hình học tập và tinh thần của học sinh.

Sau mỗi đợt kiểm tra thử, giáo viên phân tích kỹ kết quả, chỉ ra lỗi sai thường gặp và hướng dẫn học sinh phương pháp làm bài hiệu quả. Các đề ôn tập được xây dựng bám sát cấu trúc đề minh họa của Sở GD-ĐT nhằm giúp học sinh làm quen với dạng đề và nâng cao kỹ năng vận dụng.

Em Nguyễn Đắc Thanh Bình, học sinh lớp 9/1 Trường THCS Nguyễn Hồng Ánh (phường Hòa Xuân), cho biết mặc dù khá áp lực nhưng bản thân đã chủ động phân chia thời gian học hợp lý cho cả 3 môn thi.

"Em đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Hòa Vang và nguyện vọng 2 vào Trường THPT Nguyễn Văn Thoại nên đang tập trung ôn chắc kiến thức cơ bản để giữ điểm ổn định", Bình nói.

Phụ huynh "nín thở" cùng con

Không chỉ học sinh, nhiều phụ huynh tại thành phố Đà Nẵng cũng bước vào giai đoạn nhiều áp lực khi đồng hành cùng con trước kỳ thi quan trọng đầu đời.

Chị Nguyễn Hải Vân (phường Sơn Trà) cho biết, trong vài tháng gần đây, con gái chị gần như học đến khuya mỗi ngày. Ngoài học chính khóa, em còn tham gia ôn luyện thêm các môn toán, ngữ văn và tiếng Anh.

"Những ngày cuối tuần, cháu tự làm đề rồi nhờ thầy cô sửa để rút kinh nghiệm. Thấy con cố gắng như vậy nên gia đình cũng áp lực theo, nhiều đêm mất ngủ theo con. Dù kết quả thi thử của cháu khá ổn định nhưng tôi vẫn lo vì kỳ thi lớp 10 công lập ở thành phố Đà Nẵng tỷ lệ cạnh tranh rất cao", chị Vân chia sẻ.

Theo chị Vân, bên cạnh mục tiêu vào trường công lập, gia đình cũng chủ động tìm hiểu một số trường tư thục để chuẩn bị phương án dự phòng nếu kết quả không như mong muốn.

Học sinh tập trung giải đề, rèn kỹ năng làm bài trước ngày thi chính thức ẢNH: NGỌC HÂN

Đồng quan điểm không gây áp lực cho con trước kỳ thi, chị Phạm Thị Quỳnh Hương (phường Cẩm Lệ) cho biết, vì năm nay khi so sánh chỉ tiêu và số lượng thí sinh đăng ký có đến gần 7.000 học sinh có nguy cơ rớt trường công lập, vì vậy việc chọn trường tư thục cho con là điều các gia đình đã nghĩ đến và khuyên các con chuẩn bị tâm lý sớm.

"Mặc dù học lực của cháu khá tốt nhưng vì đặt mục tiêu vào Trường THPT Phan Châu Trinh nên thời gian gần đây con rất áp lực, lo lắng. Gia đình cũng đã động viên cháu không nên quá căng thẳng và sẵn sàng cho con học trường tư thục nếu không đậu vào ngôi trường mong muốn. Bởi nhiều học sinh khi trượt trường tốp đầu thường dễ rơi vào tâm lý hụt hẫng, buồn và mất tự tin", chị Quỳnh Hương chia sẻ.

Siết chặt an ninh, bảo đảm kỳ thi an toàn

Song song với công tác ôn tập, các phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi cũng đang được triển khai đồng bộ. Theo Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng, từ cuối tháng 3.2026, đơn vị đã tổ chức các hội nghị triển khai kỳ thi, tập huấn nghiệp vụ cho từng bộ phận như giám thị coi thi, lực lượng bảo vệ, in sao đề và bảo quản bài thi.

Công tác vận chuyển và bảo quản đề thi, bài thi được xây dựng phương án riêng với sự phối hợp của Công an thành phố Đà Nẵng. Đề thi sẽ được vận chuyển từ địa điểm in sao đến các điểm thi dưới sự áp tải, giám sát của lực lượng công an. Sau mỗi buổi thi, bài thi được bàn giao và vận chuyển về nơi lưu giữ theo đúng quy trình bảo mật.

Ngành giáo dục và lực lượng chức năng siết chặt công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra từ ngày 22-25.5 ẢNH: HUY ĐẠT

Theo ông Mai Tấn Linh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng, một trong những khó khăn lớn của kỳ thi năm nay là số lượng điểm thi lớn, trải rộng từ khu vực trung tâm đến miền núi, vùng sâu, vùng xa.

"Trong điều kiện quy chế thi nghiêm ngặt, cán bộ coi thi không được sử dụng điện thoại tại điểm thi nên nếu phát sinh sự cố, việc báo cáo và xin ý kiến xử lý có thể mất nhiều thời gian", ông Linh cho biết.

Ngoài ra, yếu tố thời tiết, nguy cơ mưa lớn hoặc sạt lở ở một số khu vực miền núi cũng được ngành giáo dục tính đến trong các phương án dự phòng.

Lực lượng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng lên kế hoạch sẵn sàng phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông phục vụ kỳ thi lớp 10 sắp tới ẢNH: HUY ĐẠT

Về công tác giao thông, lực lượng CSGT đã khảo sát từng điểm thi để xây dựng kế hoạch phân luồng, điều tiết từ xa nhằm tránh ùn tắc cục bộ. Các tổ tuần tra sẽ tăng cường xử lý tình trạng đậu đỗ xe trái phép quanh khu vực thi và sẵn sàng hỗ trợ thí sinh khi cần thiết.

Đại tá Phan Thanh Hồng, Trưởng phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng, cho biết lực lượng CSGT sẽ bố trí cán bộ, chiến sĩ ứng trực tại nhiều tuyến đường trọng điểm để bảo đảm thí sinh đến điểm thi an toàn, đúng giờ.

"Chúng tôi khuyến cáo phụ huynh và thí sinh chấp hành nghiêm quy định của luật Giao thông đường bộ, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi", đại tá Phan Thanh Hồng nói.