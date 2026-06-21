Đà Nẵng - Đầu tàu công nghệ đang 'nổ máy'

Hình thành hệ sinh thái công nghệ số

Theo điều chỉnh quy hoạch TP.Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đà Nẵng không chỉ tiếp tục là cực tăng trưởng của miền Trung mà còn hướng tới vai trò trung tâm công nghệ, tài chính, logistics và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á. Với diện tích tự nhiên hơn 11.859 km², quy mô dân số dự kiến khoảng 3,1 triệu người, Đà Nẵng được định hướng phát triển theo mô hình đô thị đa trung tâm, thông minh, sinh thái và giàu bản sắc. Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân đạt 11 - 12%/năm giai đoạn 2026 - 2030, GRDP bình quân đầu người khoảng 8.500 USD, trong đó kinh tế số đóng góp 35 - 40% GRDP, một tỷ lệ thuộc nhóm cao nhất cả nước.

Sau hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, TP.Đà Nẵng tiếp tục xác định là “đầu tàu” về công nghệ của miền Trung - Tây nguyên ẢNH: HOÀNG SƠN

Điểm nổi bật trong quy hoạch lần này là chiến lược lấy KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực trung tâm cho tăng trưởng. Đà Nẵng xác định phát triển công nghiệp công nghệ cao là trụ cột kinh tế mới, đồng thời hình thành hệ sinh thái công nghệ số hiện đại với các khu công nghệ số tập trung, Digital Hubs và mô hình thử nghiệm công nghệ Sandbox. Thành phố cũng định vị vai trò "đầu tàu" KH-CN của miền Trung và Tây nguyên theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW. Hệ thống hạ tầng dữ liệu số dùng chung, trung tâm dữ liệu tiêu chuẩn quốc tế Tier III và Tier IV, Trung tâm dữ liệu xanh (Green Data Center) cùng Trung tâm an toàn an ninh thông tin sẽ là nền móng cho nền kinh tế số, xã hội số trong tương lai.

Không dừng ở công nghệ, Đà Nẵng còn đặt tham vọng xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) Việt Nam, tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực miền Trung. Song song đó là định hướng phát triển khu thương mại tự do (FTZ), gắn với hệ thống cảng biển quốc tế Liên Chiểu, Tiên Sa, cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và mạng lưới logistics liên vùng.

Theo quy hoạch, Đà Nẵng sẽ phát triển theo 3 vùng động lực (vùng công nghiệp - dịch vụ - đô thị ven biển phía đông, vùng nông - lâm nghiệp phía tây, vùng kinh tế biển - hải đảo), kết nối bằng các hành lang kinh tế bắc - nam và đông - tây. Trong đó, khu vực ven biển phía đông được xác định là hạt nhân kinh tế đa chức năng, tập trung các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, tài chính, logistics và dịch vụ quốc tế. Tầm nhìn đến năm 2050, Đà Nẵng hướng tới trở thành đô thị di sản - sáng tạo - sinh thái - thông minh đẳng cấp châu Á, giữ vai trò đầu tàu miền Trung về công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế xanh.

Thành phố của công nghệ

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Quang Nam cho rằng Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội lịch sử để tái cấu trúc mô hình phát triển và tái định vị vai trò trong không gian kinh tế vùng, quốc gia và quốc tế sau khi mở rộng không gian phát triển theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội. Theo ông Nam, Đà Nẵng sở hữu nhiều lợi thế đặc biệt về vị trí địa chiến lược, hệ sinh thái tự nhiên và di sản văn hóa khi là đô thị có 2 di sản văn hóa thế giới, nằm trên hành lang kinh tế Đông - Tây, là cửa ngõ ra biển của Tây nguyên, Nam Lào và Đông Bắc Thái Lan. Thành phố cũng được định hướng phát triển 2 cảng hàng không quốc tế và hệ thống cảng biển quy mô lớn, trong đó cảng Liên Chiểu được kỳ vọng trở thành một trong những cảng biển lớn nhất cả nước.

Hạ tầng cho phát triển công nghệ, chuyển đổi số được đầu tư bài bản và ngày càng mở rộng (Trong ảnh: Khu công viên phần mềm số 2 với nhiều doanh nghiệp công nghệ đang hoạt động) ẢNH: HOÀNG SƠN

Tuy nhiên, ông Nam cũng nhìn nhận nhiều thách thức như phát triển đô thị chưa cân đối, hạ tầng giao thông và thích ứng biến đổi khí hậu chưa đáp ứng yêu cầu dài hạn. Vì vậy, quy hoạch mới được định hướng theo tư duy dài hạn, phát triển mô hình đô thị đa cực - đa trung tâm, lấy hạ tầng chiến lược, giao thông công cộng, TOD và "thành phố 15 phút" làm nền tảng tổ chức không gian đô thị; đồng thời kiên định quan điểm không đánh đổi môi trường, tài nguyên và bản sắc đô thị để lấy tăng trưởng ngắn hạn. Theo ông Lê Quang Nam, nếu được triển khai bài bản và đồng bộ, Đà Nẵng có thể vươn lên trở thành hình mẫu đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và có sức cạnh tranh quốc tế trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo TS Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng VN, trong định hướng quy hoạch mới, Đà Nẵng cần được xác định là cực phát triển của khu vực Nam Trung bộ và Tây nguyên, đồng thời trở thành trung tâm quốc gia và khu vực về logistics, kinh tế biển, tài chính, thương mại tự do, KH-CN, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Ông Dũng cho rằng TP.Đà Nẵng cần mạnh dạn xác định KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực phát triển cốt lõi trong giai đoạn tới. Giai đoạn 2025 - 2030 sẽ là thời kỳ khởi động để đưa KH-CN trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp; từ năm 2030 - 2050 công nghệ phải trở thành động lực chính tạo ra tăng trưởng, giúp Đà Nẵng chuyển từ mô hình phát triển theo chiều rộng sang tăng trưởng chiều sâu và dựa trên tri thức. Việc xác định rõ công nghệ là động lực trung tâm sẽ quyết định phần lớn yêu cầu quy hoạch đô thị, hạ tầng và mô hình phát triển kinh tế của Đà Nẵng trong tương lai.

Th.S Lê Tùng Lâm, Trưởng ban Đô thị - HĐND TP.Đà Nẵng, kiến nghị quy hoạch thành phố giai đoạn mới cần được xây dựng trên tinh thần "Thành phố sống 3 chung": sống chung với nước, sống chung với các cú sốc, sống chung với trí tuệ nhân tạo (AI). Ông Lâm cho rằng AI đang trở thành một "lớp hạ tầng mới" của đô thị hiện đại, làm thay đổi căn bản cách con người làm việc, học tập, di chuyển, sản xuất và quản trị đô thị. Dữ liệu trong tương lai sẽ có vai trò tương tự điện, nước hay giao thông. Đà Nẵng cần hình thành hệ sinh thái đô thị số gồm Urban Data Hub, trung tâm dữ liệu, mạng cảm biến và hệ thống dữ liệu thời gian thực để phục vụ điều hành đô thị thông minh.

AI sẽ làm thay đổi cấu trúc không gian đô thị khi mô hình làm việc hybrid, logistics tự động, học trực tuyến và kinh tế sáng tạo phát triển mạnh. Điều này đòi hỏi Đà Nẵng phải chuẩn bị các không gian mới như AI Hub, trung tâm đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp và đô thị học tập gắn với đại học, công nghệ và dữ liệu.

Tuy nhiên, ông Lâm nhấn mạnh đô thị AI không thể trở thành đô thị vô cảm. Trong quá trình chuyển đổi số và phát triển công nghệ, Đà Nẵng vẫn phải đặt con người ở vị trí trung tâm, bảo vệ các không gian công cộng, văn hóa địa phương và bản sắc đô thị như những "hạ tầng nhân văn" của thành phố tương lai.