Đà Nẵng mong Báo Thanh Niên tiếp tục đồng hành trên chặng đường phát triển mới

Chiều nay 16.6, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2026), ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, dẫn đầu đoàn công tác của thành phố đến thăm, chúc mừng Báo Thanh Niên tại Văn phòng đại diện Duyên hải miền Trung.

Cùng đi có ông Phạm Hồng Quảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng; bà Nguyễn Thu Phương, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL thành phố Đà Nẵng; đại diện Văn phòng UBND thành phố...

Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Duyên hải miền Trung nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

ẢNH: HUY ĐẠT

Tại buổi gặp mặt, ông Trần Anh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan báo chí nói chung và của Báo Thanh Niên nói riêng trong công tác thông tin, tuyên truyền, đồng hành cùng sự phát triển của địa phương thời gian qua.

Theo ông Tuấn, Báo Thanh Niên đã kịp thời phản ánh toàn diện đời sống kinh tế - xã hội, những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và thành phố Đà Nẵng; lan tỏa nhiều câu chuyện đẹp, mô hình hay, cách làm hiệu quả. Đồng thời, Báo Thanh Niên cũng đã góp phần quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng năng động, hiện đại, đáng sống và giàu khát vọng phát triển đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, Báo Thanh Niên còn là cầu nối quan trọng giữa chính quyền với người dân; tích cực phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, góp phần giúp các cơ quan chức năng kịp thời nắm bắt thực tiễn, tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện cơ chế, chính sách phục vụ sự phát triển của địa phương.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, chúc mừng Báo Thanh Niên nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam ẢNH: HUY ĐẠT

Ông Trần Anh Tuấn đánh giá Báo Thanh Niên là một trong những cơ quan báo chí lớn, có uy tín hàng đầu cả nước và có sự gắn bó sâu sắc với vùng đất Quảng Nam - Đà Nẵng trong nhiều năm qua.

"Nói đến Báo Thanh Niên là nói đến một thương hiệu báo chí rất lớn. Từ giai đoạn tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng (cũ) chưa sáp nhập và nay là thành phố Đà Nẵng mới, Báo Thanh Niên đã có sự gắn bó rất tốt với địa phương. Báo đã phản ánh tiếng nói, hơi thở cuộc sống, đồng thời góp phần định hướng dư luận, đề xuất nhiều giải pháp trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, an sinh xã hội. Trong thành tựu phát triển của thành phố Đà Nẵng hôm nay, có sự đồng hành và đóng góp quan trọng của báo chí, trong đó có Báo Thanh Niên", ông Tuấn nhấn mạnh.

Theo Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, sau khi không gian phát triển được mở rộng, thành phố Đà Nẵng đang đứng trước nhiều cơ hội mới với hệ sinh thái rừng, biển, núi, sân bay, cảng biển cùng hệ thống di sản văn hóa phong phú và nguồn lực phát triển dồi dào. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, thành phố vẫn còn không ít khó khăn, nhất là ở khu vực miền núi Quảng Nam (cũ), nơi đời sống người dân còn nhiều thách thức.

Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Anh Tuấn bày tỏ mong muốn Báo Thanh Niên tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong giai đoạn phát triển mới

ẢNH: HUY ĐẠT

"Chúng tôi mong muốn báo Thanh Niên tiếp tục đồng hành cùng thành phố, phản ánh sinh động hơi thở cuộc sống, những nỗ lực đổi mới, sáng tạo của chính quyền và người dân; đồng thời tuyên truyền hiệu quả các chủ trương, định hướng phát triển của Đà Nẵng trong giai đoạn mới. Thành phố sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi, đồng hành cùng các cơ quan báo chí, trong đó có Báo Thanh Niên, để thực hiện tốt sứ mệnh thông tin, tuyên truyền và phục vụ nhân dân", ông Tuấn nói.

Nhân dịp này, đoàn công tác của UBND thành phố Đà Nẵng đã tặng hoa, quà và gửi lời chúc đội ngũ những người làm báo sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, không ngừng đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhà báo Lê Thị Diệu Hiền, Trưởng văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Duyên hải miền Trung, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.

Nhà báo Lê Thị Diệu Hiền cho biết sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của lãnh đạo thành phố cùng các sở, ban, ngành đã tạo điều kiện thuận lợi để phóng viên Báo Thanh Niên tác nghiệp, phản ánh kịp thời các mặt đời sống kinh tế - xã hội của địa phương.

"Báo Thanh Niên xác định thành phố Đà Nẵng là một trong những địa bàn trọng điểm về thông tin tuyên truyền tại khu vực miền Trung. Trong thời gian tới, Văn phòng đại diện khu vực Duyên hải miền Trung sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối thông tin, đồng hành cùng sự phát triển của thành phố", nhà báo Lê Thị Diệu Hiền khẳng định.