Người làm báo Đà Nẵng sôi nổi tranh tài tại giải pickleball mở rộng 2026

Sáng 7.6, tại sân G4 (phường An Hải, thành phố Đà Nẵng), Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng khai mạc giải Pickleball báo chí mở rộng năm 2026 hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2026).

Giải đấu quy tụ 52 VĐV là lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, hội viên các chi hội trực thuộc Hội Nhà báo thành phố cùng khách mời đến từ các sở, ban, ngành trên địa bàn. Các VĐV tranh tài ở 2 nội dung đôi nam và đôi nam - nữ, thi đấu theo thể thức vòng bảng kết hợp loại trực tiếp.

Lãnh đạo Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng chụp ảnh kỷ niệm cùng các VĐV tham dự giải pickleball báo chí mở rộng năm 2026 ẢNH: ĐẮC MẠNH

Ban tổ chức (BTC) sẽ trao các giải nhất, nhì, ba cho từng nội dung thi đấu, đồng thời trao các giải phụ gồm cặp vận động viên phong cách và cặp vận động viên ấn tượng.

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu diễn ra sôi nổi với nhiều pha bóng đẹp mắt, những màn phối hợp ăn ý và các cuộc rượt đuổi điểm số hấp dẫn. Trên sân đấu, các VĐV thể hiện tinh thần thi đấu trung thực, đoàn kết, cao thượng, mang đến không khí hào hứng và nhiều tiếng cười cho người tham dự.

Đại diện BTC cho biết, giải đấu được tổ chức không chỉ nhằm chào mừng Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam mà còn tạo sân chơi giao lưu, kết nối giữa những người làm báo với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Thông qua hoạt động này, tinh thần rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe được lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng đội ngũ người làm báo năng động, bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu công tác trong giai đoạn mới.

Những pha bóng giằng co hấp dẫn ngay sau lễ khai mạc ẢNH: ĐẮC MẠNH

Tham gia giải đấu với tinh thần giao lưu, kết nối, phóng viên Hạ Vĩ (Tạp chí Công thương) cho biết, anh rất hào hứng khi được góp mặt tại sân chơi ý nghĩa dành cho những người làm báo. Theo anh Vĩ, pickleball là môn thể thao hiện đại, dễ tiếp cận, giúp tăng cường sức khỏe, đồng thời tạo cơ hội để các nhà báo trẻ gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm nghề nghiệp và mở rộng các mối quan hệ trong công việc cũng như cuộc sống.

Trong khi đó, dù không thể thi đấu do gặp chấn thương, phóng viên Ngô Quang (Truyền hình Công an nhân dân) vẫn có mặt từ sớm để cổ vũ đồng nghiệp. Anh Quang cho biết rất tiếc khi lỡ cơ hội tranh tài năm nay, song vẫn muốn đồng hành cùng giải đấu, tiếp thêm tinh thần cho các VĐV và hòa mình vào không khí sôi động của ngày hội thể thao dành cho người làm báo.

Giải pickleball báo chí mở rộng năm 2026 lan tỏa tinh thần thể thao trong đội ngũ người làm báo ẢNH: KHANG NINH

Giải pickleball báo chí mở rộng năm 2026 nhận được sự hưởng ứng tích cực của đội ngũ những người làm báo yêu thích môn thể thao này trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Nhiều VĐV bày tỏ sự háo hức, quyết tâm thi đấu hết mình, cống hiến những trận cầu hấp dẫn, qua đó góp phần tăng cường sự gắn kết, sẻ chia và lan tỏa hình ảnh người làm báo năng động, khỏe mạnh, trách nhiệm với cộng đồng.