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Giáo dục

Đà Nẵng: Lần đầu có giải pickleball học sinh - sinh viên, đăng ký thế nào?

Huy Đạt
Huy Đạt
05/06/2026 09:16 GMT+7

Giải Pickleball học sinh-sinh viên Đà Nẵng 2026 thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ. Vậy những ai được tham gia, đăng ký theo hình thức nào và cần đáp ứng những điều kiện gì để góp mặt tại sân chơi thể thao này?

Ngày 5.6, Liên đoàn Pickleball thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị phối hợp Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng, Thành đoàn và Hội Sinh viên thành phố Đà Nẵng vừa công bố tổ chức Giải Pickleball học sinh, sinh viên thành phố Đà Nẵng năm 2026 - Tranh cúp FPT City.

Giải đấu diễn ra từ ngày 19 - 21.6 tại cụm sân Pickleball FPT City và sân Pickleball Tuyên Sơn (Làng Thể thao Tuyên Sơn), quy tụ học sinh THCS, THPT cùng sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố.

Đà Nẵng: Lần đầu có giải pickleball học sinh - sinh viên, đăng ký thế nào?- Ảnh 1.

Giải Pickleball học sinh - sinh viên TP.Đà Nẵng 2026 lần đầu được tổ chức với quy mô toàn thành phố

ẢNH: L.Đ

Các nội dung thi đấu gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Thông qua giải đấu, ban tổ chức (BTC) kỳ vọng thúc đẩy phong trào tập luyện pickleball trong học sinh, sinh viên, tạo sân chơi giao lưu lành mạnh, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng những vận động viên trẻ tiềm năng cho các giải đấu cấp cao hơn.

Theo BTC, giải đấu được tổ chức với mục tiêu khuyến khích, phát triển phong trào tập luyện pickleball trong học sinh, sinh viên; góp phần xây dựng lối sống năng động, khỏe mạnh, đồng thời tạo môi trường giao lưu, kết nối giữa các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Đối tượng tham gia giải là học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường THCS, THPT, cao đẳng và đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Các nội dung thi đấu gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ ở các nhóm đối tượng học sinh THCS, THPT và sinh viên.

Điểm nhấn của giải năm nay là lần đầu tiên Liên đoàn Pickleball TP. Đà Nẵng ứng dụng nền tảng quản lý giải đấu số toàn diện. Toàn bộ quy trình từ đăng ký, bốc thăm, xây dựng sơ đồ thi đấu, cập nhật kết quả đến bảng xếp hạng đều được vận hành trên hệ thống số, cho phép vận động viên, phụ huynh và khán giả theo dõi thông tin theo thời gian thực trên website chính thức của Liên đoàn Pickleball thành phố Đà Nẵng: http://www.dpf.org.vn/.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đăng ký là trước 16 giờ ngày 12.6.2026.

Đà Nẵng: Lần đầu có giải pickleball học sinh - sinh viên, đăng ký thế nào?- Ảnh 2.

Giải đấu được kỳ vọng góp phần phát triển phong trào pickleball học đường tại thành phố Đà Nẵng

ẢNH: L.Đ

Ban tổ chức cho biết việc ứng dụng công nghệ số không chỉ nâng cao tính chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả trong công tác điều hành giải đấu mà còn tạo nền tảng xây dựng hệ sinh thái quản lý thể thao hiện đại, hướng tới các tiêu chuẩn tổ chức tiên tiến trong tương lai.

Bên cạnh ý nghĩa về thể thao, giải đấu còn hướng đến việc lan tỏa những giá trị tích cực trong học sinh, sinh viên như tinh thần trung thực, ý thức kỷ luật, văn hóa ứng xử trong thi đấu, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với cộng đồng. Ban tổ chức cam kết xây dựng môi trường thi đấu an toàn, văn minh, lành mạnh, đề cao tinh thần thượng tôn luật lệ và đạo đức thể thao.

Với sự tham gia của các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố, Giải Pickleball học sinh, sinh viên thành phố Đà Nẵng năm 2026 - Tranh cúp FPT City được kỳ vọng sẽ trở thành sân chơi thể thao học đường quy mô lớn, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống tinh thần và phát triển phong trào pickleball trong giới trẻ Đà Nẵng.

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