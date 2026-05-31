Giải pickleball quyên góp học bổng cho trẻ em nghèo

Anh Phương
31/05/2026 15:07 GMT+7

30 triệu đồng quyên góp thông qua một giải đấu pickleball đã gửi được đến để giúp đỡ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại miền Trung.

Giải pickleball tranh cúp "Non & Xanh cộng đồng quảng cáo ngoài trời”, diễn ra vào ngày 30.5.2026 tại phường Vũng Tàu, TP.HCM, quy tụ 44 vận động viên, được chia làm 22 đội thi đấu. Đây là hoạt động do chị Nguyễn Thị Trúc Lam - CEO của Công ty TNHH Truyền thông & Du lịch Lucasta cùng một nhóm doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo ngoài trời (gọi tắt là cộng đồng OOH) lên ý tưởng và tổ chức.

Ý tưởng tổ chức một giải đấu pickleball để giúp đỡ cho trẻ em bất hạnh đã để lại nhiều giá trị thiết thực cho cộng đồng

Thay vì thu tiền của vận động viên, các doanh nghiệp trong cộng đồng OOH đã tự bỏ tiền túi để xây dựng giải đấu: người này góp kinh phí thuê sân, người kia tài trợ nước uống, hỗ trợ truyền thông, thực hiện thủ tục xin cấp phép tổ chức giải đấu theo đúng quy định...Ý nghĩa của giải đấu này không nằm ở chiếc cúp vô địch hay tiền thưởng, mà là chính những phận đời bất hạnh sẽ được chở che.

Theo ban tổ chức, hơn 30 triệu đồng đáng ra sẽ được trao thưởng cho các vận động viên đoạt giải. Tuy nhiên, ban tổ chức và các vận động viên đã thống nhất đóng góp vào quỹ thiện nguyện, để có được học bổng cho những đứa trẻ đang chực chờ bỏ học giữa cái nghèo đeo bám. Đây quả thực là hành động thiết thực được các doanh nghiệp này cụ thể hóa thông qua thể thao.

Phần thưởng của các vận động viên đạt giải được đóng góp vào quỹ học bổng nhằm giúp đỡ cho trẻ em nghèo

Trong ngôn ngữ kinh doanh quốc tế, người ta gọi đó là trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội. Nhưng nếu nhìn vào cách người Việt yêu thương nhau suốt bao thế hệ, có lẽ tinh thần ấy không chỉ đơn thuần nằm trong các giáo trình quản trị doanh nghiệp mà ở ngay trong cách người ta dang tay với nhau lúc hoạn nạn.

“Ngoài việc kinh doanh, doanh nghiệp còn phải biết mình đang mang trách nhiệm gì với cộng đồng xung quanh. Có thể số tiền hỗ trợ mà chúng tôi quyên góp được thông qua tổ chức giải đấu không quá lớn. Nhưng, nếu đến đúng lúc với những mảnh đời đang kiệt quệ thì đôi khi, nó trở thành một điểm tựa cho người ta bước tiếp. Nếu từ một bộ môn thể thao mà chúng ta biết nắm tay nhau, tiếp sức với nhau để dựng xây xã hội ngày một đẹp hơn, thì quý biết nhường nào”, chị Trúc Lam - đại diện ban tổ chức chia sẻ..

