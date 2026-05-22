CLB golf của siêu mẫu Bình Minh vô địch cúp Sông Bé 2026

Võ Khối
22/05/2026 21:23 GMT+7

Ngày 21.5, giải vô địch các CLB golf tranh cúp Sông Bé 2026 đã kết thúc thành công tại sân golf Sông Bé (phường Lái Thiêu, TP.HCM), đánh dấu một trong những giải đấu đối kháng đồng đội có quy mô nổi bật của cộng đồng golf phía nam trong năm nay.

Giải đấu quy tụ đội tuyển từ 24 CLB golf cùng gần 400 golfer tham gia, gay cấn xuyên suốt ngày thi đấu. Không chỉ gây ấn tượng bởi số lượng CLB tham gia đông đảo, giải còn nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng golfer nhờ format thi đấu đối kháng hấp dẫn cùng tinh thần cạnh tranh quyết liệt giữa các đội.

CLB SG81 do siêu mẫu Bình Minh làm chủ tịch giành ngôi vô địch

Điểm đặc biệt của giải năm nay chính là việc tổ chức đồng thời hai thể thức thi đấu gồm Fourball vào buổi sáng và Single Match vào buổi chiều trong cùng một ngày. Nhiều cuộc rượt đuổi điểm số kịch tính trên sân được cập nhật liên tục khiến không khí hậu trường luôn luôn sôi động. CLB Hà Nội – Sài Gòn đã có chiến thắng mở màn ở bảng A trong nội dung thi đấu buổi sáng khá ấn tượng nhưng chung cuộc đã không giành được điểm số trước các đối thủ mạnh hơn.

CLB họ Phạm Sài Gòn về nhì

Kết quả sau 1 ngày tranh tài, CLB SG81 do siêu mẫu Bình Minh làm chủ tịch (được thành lập năm 2023, quy tụ các golfer cùng sinh năm 1981 có niềm đam mê golf tại khu vực phía nam tham gia), đã giành ngôi vô địch. CLB họ Phạm Sài Gòn về nhì và giải ba thuộc về CLB họ Ngô phía nam, với số điểm rượt đuổi vô cùng gay cấn.

CLB họ Ngô phía nam giành giải ba

