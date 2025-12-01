Khép lại Giải Golf ngành nhôm - kính - cửa toàn quốc 2025: gắn kết, lan tỏa

Ban tổ chức đã chọn ra được những cái tên xuất sắc nhất để trao các giải thưởng chính thức và kỹ thuật. Chức vô địch thuộc về golfer Trần Đăng Khoa - Khu vực miền Bắc.

Sự thành công của giải không thể thiếu dấu ấn, sự đồng hành đến từ các nhà tài trợ

Tài trợ kim cương: SCHUCO VIỆT NAM

Tài trợ vàng: Eurowindow, CAG, Sunspace, Dinostar, Xingfa Quảng Đông, Sơn Jotun, Nhôm PMA, Tostem, Kính Việt Nhật, ATL PVB FILM, Khoá Huy Hoàng, Hãng thời trang Clara.

Tài trợ bạc: Kalla Glass, Aseanwindow, Keo Baiyun, Doorway Việt Nam, Alumax Việt Nam, CLB Aluglass, Sân golf Long Biên.

Tài trợ đồng: Sơn PPG, Viet's Power, Kosdoor, Wintec, KDS, Markdoor, Eurohouse, Phú Quang, FV Aluminium, nhôm Benrik, Tremco, cửa nhôm Bucalu, Đại Trường Giang, Kính Đáp Cầu, cửa Đông Dương, Thanh Tùng Cao Bằng, Thanh Tùng Đông Anh, nhôm Đông Quang, G8 Bắc Ninh, Phương Bắc, Tecnika Group, Bình Dương, BVM Elevator.

Tài trợ quà tặng: S68door, Tazawa, Cigar 1987, Sân golf Yên Bái, Viet's Power.

Tài trợ HIO: RSL Group, Eurowindow, CAG, nhôm PMA.

Đặc biệt tại Gala trao giải, ban tổ chức đã đấu giá từ thiện và quyên góp ủng hộ đồng bào khu vực Nam Trung bộ chịu thiệt hại nặng nề sau đợt lũ lụt vừa qua với số tiền thu được khoảng 500 triệu đồng.

Giải đấu khép lại những dư âm tốt đẹp vẫn còn lan toả, những cơ hội kinh doanh được mở rộng, tinh thần thể thao được nâng cao và các doanh nghiệp trong ngành gắn kết bền chặt hơn.