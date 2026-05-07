Gần 150 golfer tranh tài sôi nổi giải golf SACA 2026

Giải golf SACA 2026 hướng đến kỷ niệm 35 năm thành lập Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TP.HCM (SACA), là sân chơi thể thao, tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp. Đặc biệt giải hòa cùng không khí kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5).

Hào hứng tranh tài giải golf SACA 2026 trên sân golf Tân Sơn Nhất (TP.HCM) ẢNH: BTC

Sau một ngày thi đấu sôi nổi, giải golf SACA 2026 khép lại, vinh danh những cá nhân xuất sắc gồm: golfer Bùi Ngọc Nghĩa (nhất bảng A), golfer Trần Văn Bắc (nhất bảng B) và golfer Du Hưng Hòa (nhất bảng C). Với thành tích 84 gậy nhờ phong độ ổn định, bản lĩnh thi đấu nổi bật, golfer Lê Thành Hiên đoạt giải best gross (thành tích tốt nhất).

Golfer Lê Thành Hiên (thứ hai từ phải sang) nhận danh hiệu best gross ẢNH: BTC

Đội HAMEE giành chức vô địch tại giải golf SACA 2026 ẢNH: BTC

Ở nội dung đồng đội, đội HAMEE giành chức vô địch với tổng điểm 604 gậy còn đội HEBA xếp hạng nhì với 622 gậy. Các đội tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn, gay cấn trên tinh thần giao lưu kết nối.

Giải golf SACA 2026 còn gây ấn tượng với tổng giá trị giải thưởng gần 10 tỉ đồng, trong đó nổi bật là giải hole in one (đánh 1 gậy vào lỗ) với phần thưởng xe VinFast VF7 Plus trị giá khoảng 1 tỉ đồng cùng nhiều quà tặng giá trị từ các nhà tài trợ.

Kết thúc thành công giải golf SACA 2026 ẢNH: BTC

Hơn hết giải golf SACA 2026 mang đến tinh thần fair-play, sự kết nối chân thành và những cơ hội hợp tác mới, tiếp tục khẳng định giá trị mà SACA theo đuổi suốt 35 năm qua: đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển bền vững cho ngành xây dựng Việt Nam.