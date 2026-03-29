Giải golf Outing Swing 2026 gắn kết cộng đồng doanh nhân

Hấp dẫn giải golf Outing Swing

Giải golf Outing Swing 2026 vừa khép lại với sự tham dự của 70 golfer là hội viên CLB golf Doanh nhân Sài Gòn (trực thuộc Hội Doanh nhân Sài Gòn) cùng các đối tác, khách mời. Các golfer tranh tài ở 4 bảng đấu gồm nam A, B, C và bảng nữ.

Golfer Hưng Nguyễn giành giải best gross tại giải golf Outing Swing khai xuân 2026 vừa kết thúc tại sân golf Tân Sơn Nhất ẢNH: XC

Sau 1 ngày tranh tài đã chọn ra được những golfer có thành tích thi đấu xuất sắc. Với phong độ cao, golfer Hưng Nguyễn giành giải best gross với thành tích 80 gậy.

Nhà vô địch của các bảng đấu cũng được vinh danh gồm Trần Lê Viết Khoa nhất bảng A; Nhâm Quang Minh nhất bảng B; Nam Thành Phát nhất bảng C và Nguyễn Thị Kim Ngân vô địch bảng nữ. Bên cạnh đó ban tổ chức còn có những giải thưởng hấp dẫn khác như Hole-in-One (đánh 1 gậy vào lỗ) trị giá 100 triệu đồng, cú đánh xa nhất và cú đánh gần cờ nhất nhằm thêm sức hút và kịch tính cho giải.

Các golfer là doanh nhân tập trung cao độ khi thi đấu ở giải golf Outing Swing khai xuân 2026 ẢNH: XC

Vinh danh những golfer xuất sắc ở các bảng tại giải golf Outing Swing khai xuân 2026 ẢNH: XC

Ông Đặng Bảo Trị – Phó chủ tịch CLB golf Doanh nhân Sài Gòn, trưởng ban tổ chức giải golf Outing Swing khai xuân 2026 chia sẻ: "Giải đấu được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27.3) và 50 năm thành phố được vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là dịp để các doanh nhân có cơ hội giao lưu, chia sẻ trong công việc, rèn luyện thể thao. Và quan trọng nhất là để khởi động các giải đấu lớn trong năm do CLB golf Doanh nhân Sài Gòn tổ chức trong thời gian tới".












