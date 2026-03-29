Giải golf Outing Swing 2026 gắn kết cộng đồng doanh nhân

Quỳnh Anh
29/03/2026 08:49 GMT+7

Giải golf Outing Swing 2026 - cúp Karcher do CLB golf Doanh nhân Sài Gòn tổ chức diễn ra sôi nổi, hào hứng trên sân golf Tân Sơn Nhất.

Hấp dẫn giải golf Outing Swing

Giải golf Outing Swing 2026 vừa khép lại với sự tham dự của 70 golfer là hội viên CLB golf Doanh nhân Sài Gòn (trực thuộc Hội Doanh nhân Sài Gòn) cùng các đối tác, khách mời. Các golfer tranh tài ở 4 bảng đấu gồm nam A, B, C và bảng nữ.

Golfer Hưng Nguyễn giành giải best gross tại giải golf Outing Swing khai xuân 2026 vừa kết thúc tại sân golf Tân Sơn Nhất

Sau 1 ngày tranh tài đã chọn ra được những golfer có thành tích thi đấu xuất sắc. Với phong độ cao, golfer Hưng Nguyễn giành giải best gross với thành tích 80 gậy. 

Nhà vô địch của các bảng đấu cũng được vinh danh gồm Trần Lê Viết Khoa nhất bảng A; Nhâm Quang Minh nhất bảng B; Nam Thành Phát nhất bảng C và Nguyễn Thị Kim Ngân vô địch bảng nữ. Bên cạnh đó ban tổ chức còn có những giải thưởng hấp dẫn khác như Hole-in-One (đánh 1 gậy vào lỗ) trị giá 100 triệu đồng, cú đánh xa nhất và cú đánh gần cờ nhất nhằm thêm sức hút và kịch tính cho giải.

Các golfer là doanh nhân tập trung cao độ khi thi đấu ở giải golf Outing Swing khai xuân 2026

Vinh danh những golfer xuất sắc ở các bảng tại giải golf Outing Swing khai xuân 2026

Ông Đặng Bảo Trị – Phó chủ tịch CLB golf Doanh nhân Sài Gòn, trưởng ban tổ chức giải golf Outing Swing khai xuân 2026 chia sẻ: "Giải đấu được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27.3) và 50 năm thành phố được vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là dịp để các doanh nhân có cơ hội giao lưu, chia sẻ trong công việc, rèn luyện thể thao. Và quan trọng nhất là để khởi động các giải đấu lớn trong năm do CLB golf Doanh nhân Sài Gòn tổ chức trong thời gian tới".




Tin liên quan

Golf Việt Nam sắp có bước ngoặt mới: 'Cú swing' hướng ra thế giới

Golf Việt Nam sắp có bước ngoặt mới: 'Cú swing' hướng ra thế giới

Sau hơn một thập kỷ phát triển mạnh mẽ trong nước, golf Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt mới: đưa golfer ra thi đấu và trải nghiệm ở sân chơi quốc tế.

Giải golf F.I.T Cup 2026 có chiếc cúp đặc biệt, 'HIO' được thưởng gần 2 tỉ đồng

Sân golf 34 năm tuổi 'thay áo' đón xuân, tăng ưu đãi cho golfer trẻ

Khám phá thêm chủ đề

Giải golf Outing Swing golfer CLB Doanh Nhân Sài Gòn Sân Golf Tân Sơn Nhất
