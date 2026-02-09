Sân golf 34 năm tuổi 'thay áo' đón xuân, tăng ưu đãi cho golfer trẻ

Sân golf lâu đời nhất phía nam "thay áo"

Được thành lập từ năm 1992, sân Golf Sông Bé là một trong những sân golf lâu đời nhất tại khu vực phía nam. Với tổng diện tích lên đến 104 ha, sân hiện vận hành 27 lỗ, chia thành 3 sân gồm: sân Hoa Sen, sân Cây Cọ và sân Sa Mạc. Tọa lạc tại khu vực từng được xem là trung tâm kinh tế năng động của tỉnh Bình Dương (cũ), lại không quá xa trung tâm TP.HCM, sân Golf Sông Bé sở hữu lợi thế lớn về vị trí. Nhờ đó, lượng khách đến đây luôn ổn định và đa dạng, từ hội viên, khách lẻ, các đơn vị tổ chức giải đấu cho đến các đại lý du lịch lớn trong và ngoài nước.

Sân Golf Sông Bé với không gian được chăm chút cùng nhiều ưu đãi khai Xuân đầu năm ẢNH: V.K

Nhìn lại năm 2025, sân Golf Sông Bé ghi dấu ấn bằng những con số đáng mơ ước với nhiều sân golf khác. Trong năm qua, sân đã phục vụ hơn 80.000 vòng golf, chứng kiến 28 cú hole-in-one (HIO) ấn tượng cùng 48 eagle đẳng cấp. Đặc biệt, nơi đây đã tổ chức tới 477 sự kiện lớn nhỏ, bao gồm các giải đấu uy tín, outing giao hữu, sự kiện doanh nghiệp và cả các chương trình mang tính cá nhân. Nổi bật trong số đó là giải golf giao lưu Hội viên Sông Bé và các CLB diễn ra vào tháng 10.2025, được đánh giá cao về công tác tổ chức chuyên nghiệp cũng như tinh thần gắn kết bền vững trong cộng đồng golfer. “Đây là dấu ấn cho thấy sự trưởng thành và uy tín của sân Golf Sông Bé sau hơn ba thập kỷ hoạt động”, một cán bộ phụ trách của sân chia sẻ.

Bước sang những ngày đầu năm mới 2026, không gian tại sân Golf Sông Bé tiếp tục được làm mới và nâng tầm. Fairway xanh mướt, tốc độ green ổn định kết hợp hài hòa với tổng thể thiên nhiên mang lại cảm giác thư thái cho golfer ngay từ những hố đầu tiên. Điểm nhấn trải khắp sân là những mảng hoa rực rỡ sắc màu, tạo nên khung cảnh tươi mới, tràn đầy sinh khí xuân. Song song với việc nâng cao chất lượng mặt sân, sân Golf Sông Bé còn đầu tư đồng bộ vào hệ thống tiện ích nhằm đảm bảo trải nghiệm trọn vẹn cho người chơi, từ khu vực tập luyện, khu locker rộng rãi, tiện nghi cho đến khu tắm ngoài trời, đáp ứng đầy đủ nhu cầu thư giãn sau mỗi vòng golf.

Không dừng lại ở vai trò của một sân golf thuần túy, suốt hơn 30 năm qua, sân Golf Sông Bé còn được biết đến như một điểm đến lý tưởng cho các sự kiện quan trọng của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị cũng như nhiều đoàn khách du lịch quốc tế. Hệ thống phòng tiệc và không gian sự kiện tại đây được đầu tư bài bản, mang tính khác biệt rõ nét. Hiếm có nơi nào vừa sở hữu những phòng tiệc trong nhà ấm cúng như Art Gallery, The Library, Golden Bamboo…, vừa có khu tiệc sân vườn rộng lớn, đủ sức phục vụ hàng ngàn khách giữa khung cảnh thiên nhiên xanh mát, lại nằm ngay trong lòng đô thị lớn như sân Golf Sông Bé.

Khu tiệc sân vườn thỏa mãn lượng khách lên đến hàng ngàn người giữa khung cảnh thiên nhiên xanh mát ẢNH: V.K

Fairway xanh mướt, tốc độ green ổn định kết hợp hài hòa cùng tổng thể thiên nhiên ẢNH: V.K

Sân tập luyện được chỉnh trang mới mẻ để phục vụ khách trong năm mới ẢNH: V.K

Nhân dịp du xuân đón năm mới, trong hai ngày mùng 3 và mùng 4 Tết (tức 19 và 20.2.2026), sân Golf Sông Bé triển khai chương trình “Khai xuân cùng golf – Hái lộc đầu năm” như một lời chúc xuân và sự tri ân dành cho golfer cùng khách quý. Theo đó, mỗi golfer khi check-in tại quầy lễ tân sẽ được nhận một lượt hái bao lì xì treo trên cây mai xuân – nét đẹp truyền thống mang ý nghĩa cầu chúc may mắn, tài lộc và một khởi đầu suôn sẻ cho năm mới. Bên cạnh đó, sân còn dành nhiều ưu đãi riêng cho hội viên như một cách tri ân sự đồng hành bền bỉ, cùng nhiều chương trình hấp dẫn khác hướng đến cộng đồng golfer, đặc biệt là golfer trẻ, trong suốt tháng 2 này.