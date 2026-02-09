Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Xạ thủ Nguyễn Thùy Trang đánh bại á quân Olympic, đoạt HCV bắn súng châu Á

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
09/02/2026 14:22 GMT+7

Tin vui từ đội tuyển bắn súng Việt Nam tại giải súng ngắn, súng trường tại Ấn Độ khi xạ thủ Nguyễn Thùy Trang xuất sắc đoạt HCV nội dung 25 m súng ngắn nữ.

Xạ thủ Nguyễn Thùy Trang đăng quang nghẹt thở

Ở chung kết diễn ra hôm nay, Nguyễn Thùy Trang là đại diện duy nhất của đội tuyển bắn súng Việt Nam góp mặt, cạnh tranh với 7 đối thủ của Ấn Độ, Đài Loan, Nhật Bản, Kazakhstan. Trong đó có nữ xạ thủ chủ nhà Manu Bhaker là đương kim á quân Olympic.

Xạ thủ Nguyễn Thùy Trang đánh bại á quân Olympic, đoạt HCV bắn súng châu Á- Ảnh 1.

Nguyễn Thùy Trang (trái) xuất sắc đoạt HCV nội dung 25 m súng ngắn nữ châu Á 2026

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Màn so tài ở chung kết diễn ra hấp dẫn đến "nghẹt thở" khi Nguyễn Thùy Trang và Manu Bhaker so kè điểm số quyết liệt. Sau 10 lượt bắn, Nguyễn Thùy Trang và Manu Bhaker có cùng 35 điểm nên phải bước vào loạt "shoot-off" để phân định ngôi vô địch. Ở lượt bắn đầu của loạt shoot-off, Thùy Trang và Manu Bhaker hòa 2-2 và ở loạt bắn tiếp theo, nữ xạ thủ Việt Nam xuất sắc đánh bại đối thủ 3-2, lên ngôi vô địch.

Đây là tấm HCV đầu tiên của đội tuyển bắn súng Việt Nam ở giải súng ngắn, súng trường châu Á 2026 cũng là tấm HCV cá nhân đầu tiên của Nguyễn Thùy Trang ở đấu trường châu lục. Trước đó ở SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12.2025, xạ thủ 22 tuổi Nguyễn Thùy Trang góp công mang về 2 HCV, 2 HCB cho đội tuyển bắn súng nữ Việt Nam.

Bên cạnh tấm HCV cá nhân, Nguyễn Thùy Trang cùng Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Dung cũng mang về cho đội tuyển bắn súng Việt Nam tấm HCĐ đồng đội nội dung 25 m súng ngắn nữ. Tại vòng loại, Nguyễn Thùy Trang xếp hạng ba còn Trịnh Thu Vinh xếp hạng 12, Nguyễn Thùy Dung hạng 16.

Như vậy tính đến hôm nay, đội tuyển bắn súng Việt Nam đoạt tổng cộng 1 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ ở giải súng ngắn, súng trường châu Á tại Ấn Độ. Trong đó bất ngờ và ấn tượng nhất đến từ tấm HCV của Nguyễn Thùy Trang.


Tin liên quan

Bắn súng Việt Nam tìm đối tác ăn ý với Trịnh Thu Vinh

Bắn súng Việt Nam tìm đối tác ăn ý với Trịnh Thu Vinh

Đội tuyển bắn súng VN nỗ lực tranh tài ở giải vô địch súng ngắn, súng trường châu Á tại Ấn Độ, trong đó tăng cường thử nghiệm ở nội dung hỗn hợp.

Bắn súng thắng lớn ở Cúp Chiến thắng 2025

Nhà vô địch ASIAD Phạm Quang Huy và tốp 4 Olympic Trịnh Thu Vinh đấu giải bắn súng quốc gia

Khám phá thêm chủ đề

Nguyễn Thùy Trang Xạ thủ Nguyễn Thùy Trang bắn súng Việt Nam Bắn súng châu Á
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận