Xạ thủ Nguyễn Thùy Trang đánh bại á quân Olympic, đoạt HCV bắn súng châu Á

Xạ thủ Nguyễn Thùy Trang đăng quang nghẹt thở

Ở chung kết diễn ra hôm nay, Nguyễn Thùy Trang là đại diện duy nhất của đội tuyển bắn súng Việt Nam góp mặt, cạnh tranh với 7 đối thủ của Ấn Độ, Đài Loan, Nhật Bản, Kazakhstan. Trong đó có nữ xạ thủ chủ nhà Manu Bhaker là đương kim á quân Olympic.

Nguyễn Thùy Trang (trái) xuất sắc đoạt HCV nội dung 25 m súng ngắn nữ châu Á 2026 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Màn so tài ở chung kết diễn ra hấp dẫn đến "nghẹt thở" khi Nguyễn Thùy Trang và Manu Bhaker so kè điểm số quyết liệt. Sau 10 lượt bắn, Nguyễn Thùy Trang và Manu Bhaker có cùng 35 điểm nên phải bước vào loạt "shoot-off" để phân định ngôi vô địch. Ở lượt bắn đầu của loạt shoot-off, Thùy Trang và Manu Bhaker hòa 2-2 và ở loạt bắn tiếp theo, nữ xạ thủ Việt Nam xuất sắc đánh bại đối thủ 3-2, lên ngôi vô địch.

Đây là tấm HCV đầu tiên của đội tuyển bắn súng Việt Nam ở giải súng ngắn, súng trường châu Á 2026 cũng là tấm HCV cá nhân đầu tiên của Nguyễn Thùy Trang ở đấu trường châu lục. Trước đó ở SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12.2025, xạ thủ 22 tuổi Nguyễn Thùy Trang góp công mang về 2 HCV, 2 HCB cho đội tuyển bắn súng nữ Việt Nam.

Bên cạnh tấm HCV cá nhân, Nguyễn Thùy Trang cùng Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Dung cũng mang về cho đội tuyển bắn súng Việt Nam tấm HCĐ đồng đội nội dung 25 m súng ngắn nữ. Tại vòng loại, Nguyễn Thùy Trang xếp hạng ba còn Trịnh Thu Vinh xếp hạng 12, Nguyễn Thùy Dung hạng 16.

Như vậy tính đến hôm nay, đội tuyển bắn súng Việt Nam đoạt tổng cộng 1 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ ở giải súng ngắn, súng trường châu Á tại Ấn Độ. Trong đó bất ngờ và ấn tượng nhất đến từ tấm HCV của Nguyễn Thùy Trang.



