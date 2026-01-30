Bắn súng thắng lớn ở Cúp Chiến thắng 2025

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh lập cú đúp

Hôm qua 29.1, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra Gala Cúp Chiến thắng 2025 do Cục TDTT, VTVcab và Vietcontent phối hợp tổ chức nhằm tôn vinh đóng góp của VĐV, HLV, chuyên gia, đội tuyển...

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh được xướng tên ở hạng mục Nữ VĐV của năm. Đây là năm thứ 2 liên tiếp VĐV đơn vị Công an Nhân dân được vinh danh ở hạng mục này tại Cúp Chiến thắng. Trước đó cô cũng được bầu chọn là VĐV tiêu biểu toàn quốc năm 2025.

Trong năm 2025, Thu Vinh gặt hái thành công đáng nể khi đoạt HCV nội dung 10 m súng ngắn hỗn hợp đồng đội (cùng Phạm Quang Huy) tại Cúp bắn súng châu Á. Tại SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 ở Thái Lan, cô xuất sắc giành 4 HCV, 1 HCB và phá 3 kỷ lục SEA Games. Thành tích này được ghi nhận là chưa từng có từ trước đến nay của đội tuyển bắn súng VN.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh (trái) đoạt danh hiệu Nữ VĐV của năm tại Cúp Chiến thắng 2025 ảnh: BTC

Hạnh phúc với danh hiệu Nữ VĐV của năm tại Cúp Chiến thắng 2025, Thu Vinh cho biết: "Tôi sẽ cố gắng tập luyện, nâng cao thành tích để không phụ lòng mong mỏi và tình cảm của mọi người dành cho mình". Sau SEA Games 33, Thu Vinh đã trở lại tập luyện nhằm chinh phục những mục tiêu mới trong năm 2026. Từ ngày 2 - 14.2 tới, cô cùng đội tuyển bắn súng VN tranh tài giải vô địch bắn súng châu Á tại New Delhi (Ấn Độ). Mục tiêu quan trọng của xạ thủ này trong năm nay là chinh phục ASIAD 20 diễn ra vào tháng 9 tại Nhật Bản.

Bất ngờ hạng mục Nam VĐV xuất sắc

Hạng mục Nam VĐV của năm Cúp Chiến thắng 2025 bất ngờ xướng tên xạ thủ Hà Minh Thành. Ở cuộc bầu chọn danh hiệu VĐV tiêu biểu toàn quốc trước đó anh không lọt tốp 10, xếp sau các gương mặt như Nguyễn Đình Bắc (bóng đá nam), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Đặng Ngọc Xuân Thiện (TDDC), Lại Lý Huynh (cờ tướng) nhưng "lội ngược dòng" ngoạn mục tại Cúp Chiến thắng.

Theo đánh giá của Hội đồng bình chọn, Hà Minh Thành (đơn vị Quân đội) đã thể hiện được bản lĩnh, có đóng góp lớn trong năm 2025 như đoạt 2 HCV Cúp bắn súng châu Á, đoạt 2 HCV, phá 1 kỷ lục tại SEA Games 33. Anh là biểu tượng của sự bền bỉ với hơn 20 năm cống hiến cho bắn súng VN nói riêng, thể thao VN nói chung. Anh chưa dừng lại mà còn bày tỏ khát khao cống hiến, chinh phục thách thức phía trước.

Vinh danh Đình Bắc, HLV Kim Sang-sik cùng U.22 VN

Môn thể thao vua bóng đá cũng được ghi nhận khi đoạt nhiều hạng mục tại Cúp Chiến thắng 2025. Tấm HCV danh giá tại SEA Games 33 mang về cho đội U.22 VN danh hiệu Đội tuyển của năm. Trong khi đó tài năng 21 tuổi Nguyễn Đình Bắc (CLB Công an Hà Nội) được chọn là VĐV trẻ của năm. Đây là danh hiệu hoàn toàn xứng đáng với Đình Bắc khi anh góp công lớn giúp U.22 VN đoạt HCV SEA Games 33 và cùng U.23 VN vô địch giải U.23 Đông Nam Á.

Hạng mục Chuyên gia nước ngoài xuất sắc năm 2025 được trao cho HLV Kim Sang-sik (Hàn Quốc). Trong năm qua, HLV này dẫn dắt đội tuyển VN vô địch ASEAN Cup, vô địch U.23 Đông Nam Á, cùng U.22 VN đoạt HCV SEA Games 33. Hạng mục Hình ảnh, khoảnh khắc năm cũng gắn liền với Đình Bắc và HLV Kim Sang-sik. Đó là khi Đình Bắc đội mũ cối cho HLV người Hàn Quốc khi U.22 VN ngược dòng đánh bại Thái Lan, đoạt HCV SEA Games 33 ngay trên đất Thái.