100% cử tri tín nhiệm ông Ngô Phạm Việt ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM

Mới đây, UBND phường Tân Hòa, TP.HCM phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Ngô Phạm Việt, Phó viện trưởng Viện KSND TP.HCM.

Tiểu sử ông Ngô Phạm Việt, Phó viện trưởng Viện KSND TP.HCM ĐỒ HỌA: VIỆN KSND TP.HCM

Tại hội nghị, cử tri nơi cư trú đã đánh giá ông Ngô Phạm Việt không chỉ là một lãnh đạo có trình độ chuyên môn, dày dặn kinh nghiệm trong công tác kiểm sát.

Ông Việt đã tích cực tham mưu các giải pháp, đóng góp nhiều ý kiến giúp cấp ủy và chính quyền địa phương hoạch định các chính sách giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường sống thượng tôn pháp luật, an toàn và thúc đẩy phường Tân Hòa phát triển vững mạnh, toàn diện.

Các cử tri đặc biệt bày tỏ sự tín nhiệm khi ông Việt luôn tiên phong và trách nhiệm trong các hoạt động an sinh xã hội. Ông đã đóng góp nguồn lực, trực tiếp cùng địa phương chăm lo cho các gia đình chính sách và tiếp sức cho trẻ em nghèo vượt khó.

Với những thành tích nổi bật như Huân chương Lao động hạng ba, nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của ngành KSND, cử tri khẳng định ông Ngô Phạm Việt hoàn toàn xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại HĐND TP.HCM.

Đại diện cử tri phát biểu ẢNH: T.X

Các cử tri gửi gắm kỳ vọng ông Việt tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy sự am hiểu về pháp luật để bảo vệ quyền và lợi chính đáng của người dân; tham mưu các chính sách dân sinh, giám sát hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước và đảm bảo mọi tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân đều được lắng nghe và giải quyết kịp thời, thấu tình, đạt lý.

Cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn cao

Thay mặt Ban Thường vụ, tập thể lãnh đạo và công chức Viện KSND TP.HCM, ông Võ Quang Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó viện trưởng Viện KSND TP.HCM nhận xét ông Ngô Phạm Việt là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết liệt, nhạy bén trong công tác quản lý, điều hành, có năng lực chuyên môn cao.

Trên cương vị phó viện trưởng được phân công phụ trách lĩnh vực thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự kinh tế tham nhũng, ông Việt đã thể hiện vai trò nòng cốt khi trực tiếp chỉ đạo giải quyết nhiều vụ án trọng điểm, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo.

100% cử tri biểu quyết nhất trí tín nhiệm ông Ngô Phạm Việt ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ẢNH: T.X

"Với tinh thần thượng tôn pháp luật, ông Việt đã cùng tập thể lãnh đạo viện đưa ra những quyết sách chính xác, đảm bảo việc xử lý tội phạm đúng người, đúng tội và không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Trong lĩnh vực phụ trách kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp, ông đã chỉ đạo đơn vị xử lý kịp thời, dứt điểm các đơn thư của công dân", ông Võ Quang Huy nhận xét.

Bên cạnh đó, ông Việt đã cùng tập thể lãnh đạo Viện KSND TP.HCM tổ chức thành công công tác sáp nhập, hợp nhất Viện KSND 3 đơn vị: TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương thành Viện KSND TP.HCM mới, giúp bộ máy mới nhanh chóng ổn định và vận hành hiệu quả. Những đóng góp phần quan trọng giúp Viện KSND thành phố nhận được nhiều danh hiệu cao quý trong năm 2025 như Cờ thi đua của Chính phủ và Đảng bộ được công nhận Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu.

Tại hội nghị, 86/86 cử tri (100%) đã biểu quyết nhất trí tín nhiệm ông Ngô Phạm Việt ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031.