Dàn hảo thủ góp mặt ở Phoenix Reborn Golf Tournament 2026

Phoenix Reborn Golf Tournament 2026 diễn ra tại Phoenix CV Golf & Resort (Phú Thọ) thu hút gần 800 golfer, trong đó có đại diện Hiệp hội Golf chuyên nghiệp Hàn Quốc (KPGA), các VĐV của đội tuyển golf Việt Nam từng tham dự SEA Games 33 (tháng 12.2025) gồm: Nguyễn Trọng Hoàng, Hồ Anh Huy, Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Tuấn Anh, Lê Chúc An, Lê Nguyễn Minh Anh và Nguyễn Viết Gia Hân. Ngoài ra, giải đấu còn có sự tham dự của nhiều khách mời đặc biệt đến từ Việt Nam và Hàn Quốc.

Đương kim HCĐ SEA Games Lê Chúc An góp mặt tranh tài ở Phoenix Reborn Golf Tournament 2026 ẢNH: BTC

Tại SEA Games 33 tổ chức trên đất Thái Lan, các golfer Việt Nam mang về 1 HCB, 2 HCĐ. Đáng chú ý, Lê Chúc An làm nên lịch sử bằng thành tích HCĐ cá nhân nữ. Đây là lần đầu tiên golf nữ Việt Nam có huy chương tại đấu trường SEA Games. Vì thế màn tranh tài của các tuyển thủ golf Việt Nam tại Phoenix Reborn Golf Tournament 2026 được chờ đợi.

Golfer tài năng Nguyễn Anh Minh so tài ở Phoenix Reborn Golf Tournament 2026 ẢNH: BTC

Theo thông tin từ Ban tổ chức, Phoenix Reborn Golf Tournament 2026 diễn ra trong 3 ngày liên tiếp. Trong đó ngày đầu tiên có chủ đề “Road to Phoenix Reborn” (Đường đến Phượng Hoàng Tái Sinh) dành riêng cho 60 khách VVIP tại sân Champion Course. Ngày thứ hai mang chủ đề “Reborn Phoenix” (Phượng Hoàng Tái Sinh) cũng là ngày thi đấu chính với 288 golfer, kết hợp lễ khai mạc, show văn hóa Việt – Hàn. Ngày thứ ba với chủ đề “Reborn Legacy” (Di Sản Tái sinh) ngày thi đấu dành cho 240 golfer hội viên và khách lẻ sau đó kết thúc bằng gala dinner tại Hà Nội.

Phoenix Reborn Golf Tournament 2026 diễn ra 3 ngày với nhiều hạng mục hấp dẫn ẢNH: BTC

Giải đấu áp dụng thể thức New Peoria, xuất phát đồng loạt với cơ cấu giải thưởng bao gồm: cúp vô địch (Best Gross), khắc tên người chiến thắng là người có kết quả chơi tốt nhất trong vòng hai ngày thi đấu chính; giải nhất, nhì, ba và các giải kỹ thuật như Longest Drive, Nearest to the Pin; giải Hole In One với phần thưởng là 2 xe ô tô hạng sang trị giá gần 8 tỉ đồng.