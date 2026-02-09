Thể thao Việt Nam nan giải việc thuê chuyên gia

Lãnh đạo Cục TDTT VN chia sẻ trong 7 năm qua, hằng năm thể thao VN duy trì thuê từ 25 - 30 HLV, chuyên gia nước ngoài tham gia công tác huấn luyện các đội tuyển. Việc thuê chuyên gia là hết sức cần thiết nhằm giúp tuyển thủ tiếp cận phương pháp huấn luyện hiện đại, cải thiện kỹ thuật, chiến thuật, tâm lý. Bên cạnh đó, chuyên gia với kinh nghiệm dày dạn cũng giúp HLV VN học hỏi, nâng cao trình độ.

Trong chia sẻ mới đây, Bộ trưởng VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: "Ngành thể thao cần tận dụng các mối quan hệ quốc tế để tìm được những HLV, chuyên gia giỏi". Thực tế nhiều HLV, chuyên gia đóng góp đáng kể vào sự tiến bộ của các môn thể thao đỉnh cao tại VN như ông Park Hang-seo, Kim Sang-sik (Hàn Quốc, bóng đá); Park Chung-gun (Hàn Quốc, bắn súng); Hoàng Quốc Huy (Trung Quốc, bơi)…

Đội tuyển cầu lông VN vẫn chưa tìm được người thay thế chuyên gia Indonesia Hariawan Hong Ảnh: VBF

Chia tay vì nhiều lý do

Sau SEA Games 33 hồi tháng 12.2025, thể thao VN chia tay khá nhiều chuyên gia vì lý do khác nhau. Việc đội tuyển bắn cung không đoạt tấm HCV nào tại SEA Games 33 được xem là nguyên nhân chính khiến chuyên gia người Hàn Quốc Park Chae-soon thôi dẫn dắt đội.

Ngoài ra, sau SEA Games 33, thể thao VN cũng chia tay với các chuyên gia khác như Hariawan Hong (Indonesia, cầu lông); Gustavo (bơi) vì lý do cá nhân. Tuy nhiên cũng cần thấy dấu ấn của 2 chuyên gia này với đội tuyển cầu lông và bơi là chưa đậm nét khi chưa thể giúp 2 đội này tạo nên sức bật mới. Chủ trương chấm dứt hợp đồng với các HLV, chuyên gia nước ngoài làm việc chưa hiệu quả thể hiện qua thành tích được lãnh đạo Bộ VH-TT-DL quán triệt từ đầu.

Nhiều trăn trở

Sau khi chia tay chuyên gia Hariawan Hong, bộ môn cầu lông VN nỗ lực tìm kiếm chuyên gia mới nhưng đến nay vẫn chưa có người phù hợp. Tương tự, bộ môn bơi cũng "săn" chuyên gia qua nhiều kênh nhằm thay thế ông Gustavo nhưng vẫn chưa tìm thấy.

Được biết bộ môn bơi đã xúc tiến tuyển chọn chuyên gia từ Hàn Quốc, Úc, Trung Quốc nhưng vẫn trắc trở. Đơn cử chuyên gia người Úc đề xuất mức lương 10.000 USD/tháng nhưng lại không cam kết thành tích phải có huy chương ASIAD như phía VN đưa ra. Đầu mối từ Hàn Quốc lại giới thiệu chuyên gia chưa có tên tuổi, thành tích huấn luyện đỉnh cao. Cục TDTT VN sẵn sàng chi mức lương khoảng 8.000 - 10.000 USD/tháng để thuê chuyên gia cho đội tuyển bơi nhưng đến nay vẫn chưa tìm được người phù hợp.

Ở đội tuyển bắn súng, sau khi chia tay ông Park Chung-gun, lãnh đạo Liên đoàn Bắn súng VN cho biết sẽ sớm thuê chuyên gia thay thế. Tuy nhiên đến nay Phạm Quang Huy cùng đội tuyển bắn súng nam VN vẫn chưa có chuyên gia mới.

Thực tế mức lương dành cho chuyên gia thể thao VN chưa hấp dẫn so với mặt bằng chung tại khu vực và châu lục. Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị huấn luyện của VN cũng còn hạn chế. Do đó khó khăn cho việc tìm kiếm, lựa chọn chuyên gia giỏi, có trình độ từ các cường quốc thể thao.

Một hướng đi mới được lãnh đạo Bộ VH-TT-DL, Cục TDTT VN khuyến khích là nỗ lực ký kết hợp tác quốc tế làm bàn đạp phát triển thể thao. Đơn cử năm ngoái, Cục TDTT VN, Hội Hữu nghị hợp tác VN - Pháp và Hiệp hội Thể thao cộng đồng Pháp ngữ ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực thể thao. Theo thỏa thuận từ nay đến năm 2028, phía Pháp sẽ cử chuyên gia, HLV đào tạo 64 VĐV VN ở các môn bơi, điền kinh, xe đạp, bắn súng…