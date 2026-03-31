Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Giới thiệu giải vô địch các CLB golf tranh cúp Sông Bé mùa đầu tiên

Võ Khối
31/03/2026 17:31 GMT+7

Sân golf Sông Bé vừa tổ chức sự kiện công bố 'giải vô địch các CLB golf tranh cúp Sông Bé' sẽ diễn ra vào ngày 21.5.2026, thu hút sự quan tâm đặc biệt của đại diện hơn 20 CLB cùng giới golfer nghiệp dư.

Sân golf Sông Bé (thuộc P.Lái Thiêu, TP.HCM) là một trong những sân golf tiêu chuẩn quốc tế lâu đời tại khu vực phía nam, đồng hành cùng sự phát triển mạnh mẽ của phong trào golf trong nước và cộng đồng golfer quốc tế. Giải vô địch tranh cúp Sông Bé tổ chức lần này là mùa đầu tiên, có sự đồng hành của Travel One golf - hãng lữ hành du lịch golf tên tuổi lâu nay nhằm tri ân sự gắn kết của cộng đồng golfer, đồng thời hướng đến tạo thêm sân chơi thi đấu chuyên nghiệp. Với số lượng 24 CLB dự kiến tham gia, ban tổ chức cho biết cơ cấu giải thưởng gồm: cúp vô định; bộ huy chương vàng, bạc, đồng cùng quà tặng đi kèm. Đặc biệt, có nhiều giải thưởng hole-in-one trị giá trên 2 tỉ đồng.

Giới thiệu giải vô địch các CLB golf tranh cúp Sông Bé mùa đầu tiên - Ảnh 1.

Ban tổ chức giải đáp các thắc mắc về thể lệ và thông tin về giải vô địch các CLB golf tranh cúp Sông Bé

ẢNH: BTC

Song song với việc công bố giải đấu, sân golf Sông Bé cũng giới thiệu các ưu đãi đặc quyền dành riêng cho các CLB tham dự, nhằm tạo điều kiện tối ưu để các đội tuyển luyện tập, nâng cao kỹ thuật và hoàn thiện chiến thuật trước khi bước vào giải chính thức. Cụ thể như: miễn phí phòng họp, phân tích và điều chỉnh swing, tư vấn chiến thuật thi đấu, miễn phí 15 phút sân tập, cùng mức giá ưu đãi dành cho cá nhân chủ tịch CLB và các thành viên tham dự giải đấu.

- Ảnh 1.

Ban tổ chức giải và đại diện các CLB golf phía nam chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện công bố giải đấu

ẢNH: BTC

"Thông qua giải đấu, Ban tổ chức mong muốn tạo nên một sân chơi thường niên mang dấu ấn riêng của sân golf Sông Bé – nơi quy tụ các CLB uy tín, đồng thời thúc đẩy tinh thần giao lưu, kết nối cộng đồng golfer, đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của golf Việt", Trưởng ban tổ chức giải Phan Thanh Bình - Phó tổng giám đốc sân golf Sông Bé chia sẻ.

Điều thú vị ở giải đấu này là bản thân ông Phan Thanh Bình hiện cũng là trọng tài viên quốc tế và cộng sự đắc lực bên cạnh ông, bà Ngô Thị An Trinh - Trưởng ban điều hành giải đấu, cũng là đương kim vô địch nữ độ tuổi trung niên quốc gia nên cuộc tranh tài giữa các đội sắp tới hứa hẹn kịch tích, chuyên nghiệp.

Tin liên quan

Giải golf Outing Swing 2026 gắn kết cộng đồng doanh nhân

Giải golf Outing Swing 2026 gắn kết cộng đồng doanh nhân

Giải golf Outing Swing 2026 - cúp Karcher do CLB golf Doanh nhân Sài Gòn tổ chức diễn ra sôi nổi, hào hứng trên sân golf Tân Sơn Nhất.

Golf Việt Nam sắp có bước ngoặt mới: 'Cú swing' hướng ra thế giới

Giải golf F.I.T Cup 2026 có chiếc cúp đặc biệt, 'HIO' được thưởng gần 2 tỉ đồng

Khám phá thêm chủ đề

golf giải golf Sông Bé
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận