Giới thiệu giải vô địch các CLB golf tranh cúp Sông Bé mùa đầu tiên

Sân golf Sông Bé (thuộc P.Lái Thiêu, TP.HCM) là một trong những sân golf tiêu chuẩn quốc tế lâu đời tại khu vực phía nam, đồng hành cùng sự phát triển mạnh mẽ của phong trào golf trong nước và cộng đồng golfer quốc tế. Giải vô địch tranh cúp Sông Bé tổ chức lần này là mùa đầu tiên, có sự đồng hành của Travel One golf - hãng lữ hành du lịch golf tên tuổi lâu nay nhằm tri ân sự gắn kết của cộng đồng golfer, đồng thời hướng đến tạo thêm sân chơi thi đấu chuyên nghiệp. Với số lượng 24 CLB dự kiến tham gia, ban tổ chức cho biết cơ cấu giải thưởng gồm: cúp vô định; bộ huy chương vàng, bạc, đồng cùng quà tặng đi kèm. Đặc biệt, có nhiều giải thưởng hole-in-one trị giá trên 2 tỉ đồng.

Ban tổ chức giải đáp các thắc mắc về thể lệ và thông tin về giải vô địch các CLB golf tranh cúp Sông Bé ẢNH: BTC

Song song với việc công bố giải đấu, sân golf Sông Bé cũng giới thiệu các ưu đãi đặc quyền dành riêng cho các CLB tham dự, nhằm tạo điều kiện tối ưu để các đội tuyển luyện tập, nâng cao kỹ thuật và hoàn thiện chiến thuật trước khi bước vào giải chính thức. Cụ thể như: miễn phí phòng họp, phân tích và điều chỉnh swing, tư vấn chiến thuật thi đấu, miễn phí 15 phút sân tập, cùng mức giá ưu đãi dành cho cá nhân chủ tịch CLB và các thành viên tham dự giải đấu.

Ban tổ chức giải và đại diện các CLB golf phía nam chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện công bố giải đấu ẢNH: BTC

"Thông qua giải đấu, Ban tổ chức mong muốn tạo nên một sân chơi thường niên mang dấu ấn riêng của sân golf Sông Bé – nơi quy tụ các CLB uy tín, đồng thời thúc đẩy tinh thần giao lưu, kết nối cộng đồng golfer, đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của golf Việt", Trưởng ban tổ chức giải Phan Thanh Bình - Phó tổng giám đốc sân golf Sông Bé chia sẻ.

Điều thú vị ở giải đấu này là bản thân ông Phan Thanh Bình hiện cũng là trọng tài viên quốc tế và cộng sự đắc lực bên cạnh ông, bà Ngô Thị An Trinh - Trưởng ban điều hành giải đấu, cũng là đương kim vô địch nữ độ tuổi trung niên quốc gia nên cuộc tranh tài giữa các đội sắp tới hứa hẹn kịch tích, chuyên nghiệp.