Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Thể thao & Cộng đồng

Hơn 3,2 tỉ đồng cho bệnh nhân nhi ung thư từ giải golf hữu nghị 2025

Đăng Khoa
Đăng Khoa
14/12/2025 09:36 GMT+7

Giải golf hữu nghị Suntory PepsiCo Việt Nam lần thứ 22 năm 2025 quy tụ hơn 100 golf thủ trong nước và quốc tế là một sự kiện thể thao ý nghĩa, tôn vinh tinh thần hợp tác và sẻ chia.

Hoạt động thể thao thường niên ý nghĩa hỗ trợ bệnh nhân ung thư vì cộng đồng

Khởi đầu từ năm 2003, giải golf hữu nghị Suntory PepsiCo Việt Nam đã trở thành một hoạt động tiêu biểu, thể hiện chiến lược về mục tiêu "chia sẻ giá trị cùng cộng đồng", vươn tầm từ khởi điểm là một sự kiện tri ân đối tác để trở thành một nền tảng tạo ra giá trị chung cho xã hội. 

Hơn 3,2 tỉ đồng cho bệnh nhân nhi ung thư từ giải golf hữu nghị 2025- Ảnh 1.

Ông Phạm Phú Ngọc Trai (phải) cùng BTC trao hơn 3,2 tỉ đồng cho bệnh nhi ung thư

ẢNH: H.GIANG

Từ năm 2007, giải đấu đã đồng hành cùng Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM gây quỹ hơn 25 tỉ đồng để thực hiện các hỗ trợ về y tế, giáo dục và cứu trợ sau thiên tai. Những đóng góp cụ thể bao gồm: 380 ca phẫu thuật tim cho trẻ em, xây dựng 6 trung tâm y tế và 4 trường mầm non, cung cấp nước sạch cho hơn 30.000 người dân, hỗ trợ điều trị cho hơn 500 bệnh nhi ung thư. 

Những nỗ lực này không chỉ giải quyết các thách thức cấp bách của cộng đồng mà còn đem đến niềm hy vọng cho những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo. Điểm nhấn của giải là hoạt động đấu giá gây quỹ với chủ đề "Mở lối tương lai – Drive the Future Forward". Giải đấu năm nay với ý nghĩa đó đã tổ chức thành công tại sân Golf Taekwang Jeongsan, Nhơn Trạch, Đồng Nai, quy tụ hơn 100 golf thủ trong nước và quốc tế đã diễn ra hào hứng tôn vinh tinh thần hợp tác và sẻ chia.

Hơn 3,2 tỉ đồng cho bệnh nhân nhi ung thư từ giải golf hữu nghị 2025- Ảnh 2.

BTC trao giải cho VĐV đoạt giải best gross Nguyễn Quốc Tình

ẢNH: H.GIANG

Ông Phạm Phú Ngọc Trai, nguyên Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc PepsiCo Đông Dương và là người sáng lập giải đấu chia sẻ: "Giải Golf hữu nghị không chỉ là sự kiện tri ân đối tác mà còn là biểu tượng của giá trị sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi tự hào khi thấy sự kiện truyền thống này tiếp tục được duy trì và phát huy, đặc biệt trong những thời điểm đất nước đang cần sự chung tay của mỗi người để tiếp thêm niềm tin và hy vọng cho các em nhỏ và các hoàn cảnh khó khăn".

Ban tổ chức đã trao hơn 3,2 tỉ đồng thông qua giải đấu từ thiện ý nghĩa này cho Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM.

Tin liên quan

Chiến thắng nghẹt thở, Trường ĐH Bách khoa lần thứ 2 vô địch THACO CUP

Chiến thắng nghẹt thở, Trường ĐH Bách khoa lần thứ 2 vô địch THACO CUP

Chiến thắng nghẹt thở trước đội ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) vào chiều 7.12, đội Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) lần thứ hai liên tiếp vô địch THACO CUP.

Dấu ấn đặc biệt của giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số cúp VTV5

Những pha bóng đẹp tại giải pickleball 'Vì học sinh nghèo hiếu học'

Khám phá thêm chủ đề

ung thư Bệnh nhân Từ Thiện golf
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận