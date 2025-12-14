Hơn 3,2 tỉ đồng cho bệnh nhân nhi ung thư từ giải golf hữu nghị 2025

Hoạt động thể thao thường niên ý nghĩa hỗ trợ bệnh nhân ung thư vì cộng đồng

Khởi đầu từ năm 2003, giải golf hữu nghị Suntory PepsiCo Việt Nam đã trở thành một hoạt động tiêu biểu, thể hiện chiến lược về mục tiêu "chia sẻ giá trị cùng cộng đồng", vươn tầm từ khởi điểm là một sự kiện tri ân đối tác để trở thành một nền tảng tạo ra giá trị chung cho xã hội.

Ông Phạm Phú Ngọc Trai (phải) cùng BTC trao hơn 3,2 tỉ đồng cho bệnh nhi ung thư ẢNH: H.GIANG

Từ năm 2007, giải đấu đã đồng hành cùng Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM gây quỹ hơn 25 tỉ đồng để thực hiện các hỗ trợ về y tế, giáo dục và cứu trợ sau thiên tai. Những đóng góp cụ thể bao gồm: 380 ca phẫu thuật tim cho trẻ em, xây dựng 6 trung tâm y tế và 4 trường mầm non, cung cấp nước sạch cho hơn 30.000 người dân, hỗ trợ điều trị cho hơn 500 bệnh nhi ung thư.

Những nỗ lực này không chỉ giải quyết các thách thức cấp bách của cộng đồng mà còn đem đến niềm hy vọng cho những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo. Điểm nhấn của giải là hoạt động đấu giá gây quỹ với chủ đề "Mở lối tương lai – Drive the Future Forward". Giải đấu năm nay với ý nghĩa đó đã tổ chức thành công tại sân Golf Taekwang Jeongsan, Nhơn Trạch, Đồng Nai, quy tụ hơn 100 golf thủ trong nước và quốc tế đã diễn ra hào hứng tôn vinh tinh thần hợp tác và sẻ chia.

BTC trao giải cho VĐV đoạt giải best gross Nguyễn Quốc Tình ẢNH: H.GIANG

Ông Phạm Phú Ngọc Trai, nguyên Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc PepsiCo Đông Dương và là người sáng lập giải đấu chia sẻ: "Giải Golf hữu nghị không chỉ là sự kiện tri ân đối tác mà còn là biểu tượng của giá trị sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi tự hào khi thấy sự kiện truyền thống này tiếp tục được duy trì và phát huy, đặc biệt trong những thời điểm đất nước đang cần sự chung tay của mỗi người để tiếp thêm niềm tin và hy vọng cho các em nhỏ và các hoàn cảnh khó khăn".

Ban tổ chức đã trao hơn 3,2 tỉ đồng thông qua giải đấu từ thiện ý nghĩa này cho Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM.