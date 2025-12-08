Dấu ấn đặc biệt của giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số cúp VTV5





Những khoảnh khắc đẹp của giải Ảnh: BTC

Nét đặc biệt của giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số cúp VTV5

Không chỉ rộn ràng trên sân, trận chung kết giữa hai đội Mông Dương (Quảng Ninh) và Lâm Thượng (Lào Cai) còn thu hút nhiều sự quan tâm, yêu thích của khán giả cả nước. Trên sóng livestream của các nền tảng số, sự kiện ghi nhận gần 100.000 khán giả cùng thưởng thức. Với tỷ số 4 - 1, đội Lâm Thượng mang về cho quê hương chiếc cúp danh giá. Đây cũng là đội tuyển thắng lớn nhất mùa giải năm nay. Ngoài chức vô địch còn bốn giải phụ gồm cầu thủ xuất sắc nhất (Hoàng Thị Huyền), thủ môn xuất sắc nhất (Nông Thị Phượng), hoa khôi của giải (Hoàng Phương Thủy) và giải gia đình thể thao.

Hoàng Thị Huyền (phải) giành giải cầu thủ xuất sắc nhất Ảnh: BTC

Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng 2025 - Cúp VTV5 được Ban Truyền hình tiếng dân tộc - Đài Truyền hình Việt Nam (VTV5) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cùng UBND xã Bình Liêu tổ chức, với mục tiêu nỗ lực nâng cao đời sống tinh thần và mở rộng cơ hội phát triển cho phụ nữ vùng cao.

Giải đấu được tổ chức với mục tiêu tôn vinh văn hóa các dân tộc thiểu số, khuyến khích phụ nữ vùng cao tự tin tham gia các hoạt động cộng đồng, thúc đẩy bình đẳng giới và lan tỏa tinh thần thể thao lành mạnh. Đây cũng là hoạt động nhằm thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng và quảng bá du lịch Bình Liêu - vùng đất giàu truyền thống và cảnh quan độc đáo của Quảng Ninh.

Giải quy tụ các cầu thủ ở nhiều lứa tuổi Ảnh: BTC

Từ ngày 3 đến ngày 7.12, sân cỏ Bình Liêu diễn ra 15 trận đấu, lưu giữ dấu chân của 130 cầu thủ với nhiều lứa tuổi, ngành nghề. Chân sút lớn tuổi nhất ở độ U.60, trẻ nhất là nữ sinh 16 tuổi.

Trong 5 ngày thi đấu, 8 đội tuyển với dàn cầu thủ đến từ nhiều dân tộc như Sán Chỉ, Dao Thanh Y, Dao Thanh Phán, Sán Dìu, Tày, Cao Lan…, kiến tạo hơn 70 bàn thắng, làm nên chuỗi ký ức đẹp cho giải. Trên các nền tảng số, giải đấu đạt gần 1 triệu lượt xem, bùng nổ truyền thông với nhiều clip triệu view, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, đón nhận đông sự theo dõi và cổ vũ từ khán giả cả nước.

