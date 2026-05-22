Hấp dẫn với không gian trải nghiệm World Cup 2026 độc đáo tại TP.HCM

Sáng 22.5 tại Nhà sách Fahasa Nguyễn Huệ (40 Nguyễn Huệ, TP.HCM), Công ty CP Phát hành sách TP.HCM (Fahasa) và Công ty CP Việt Tinh Anh đã khai mạc chương trình Goals Kid - sân chơi bóng đá mùa hè 2026, một không gian trải nghiệm hấp dẫn với chủ đề FIFA World Cup 2026™, nhằm mang đến các hoạt động kết hợp giữa trưng bày sản phẩm, trò chơi tương tác và các hoạt động giải trí dành cho trẻ em, gia đình cùng người hâm mộ bóng đá.

Quang cảnh lễ khai mạc không gian giải trí tại Nhà sách Nguyễn Huệ TP.HCM) dành cho những người hâm mộ bóng đá Ảnh: Q.TRÂN

Các gian hàng tại nhà hát bài trí thu hút các fan Ảnh: Q.TRÂN

Chương trình nằm trong chuỗi các sự kiện mùa World Cup và kỷ niệm 50 năm thành lập Công ty Fahasa với chủ đề 50 năm Fahasa phục vụ cộng đồng - lan tỏa tri thức, nhằm mang đến chuỗi hoạt động kết hợp giữa trưng bày sản phẩm, trò chơi tương tác và các hoạt động giải trí dành cho trẻ em, gia đình cùng người hâm mộ bóng đá, đồng thời tiếp tục định hướng đưa nhà sách trở thành không gian trải nghiệm văn hóa và giải trí hiện đại dành cho nhiều đối tượng khách hàng.

Cùng Fahasa khơi gợi tình yêu môn "thể thao vua"

Được triển khai tại khu vực tầng trệt Nhà sách Nguyễn Huệ từ ngày 22.05.2026 đến ngày 01.06.2026, không gian chương trình Goals Kid - sân chơi bóng đá mùa hè 2026 được thiết kế lấy cảm hứng từ không khí sôi động của FIFA World Cup 2026™, mang đến sân chơi trải nghiệm mùa hè dành cho các em nhỏ và gia đình thông qua chuỗi hoạt động vận động, tương tác và khám phá sản phẩm.

Các trò chơi bóng đá tương tác, xếp hình luôn thu hút các bạn nhỏ

Ban tổ chức cũng giới thiệu nhiều dòng sản phẩm mới theo chủ đề FIFA World Cup™ World Cup 2026 được chia thành nhiều khu vực trải nghiệm gồm: Khu vực chụp hình check-in tại "Bục vinh quang FIFA World Cup 2026™", nổi bật với mô hình cúp vô địch Lego® tỷ lệ 1:1.

Một khu trải nghiệm trò chơi với hoạt động "Sút bóng ghi bàn" - thử thách vận động nhẹ và các trò chơi bóng đá tương tác; khu Football Spinner Champion Games với các hoạt động nhập vai cầu thủ bóng đá. Khu trưng bày và tham quan bộ sưu tập thẻ cầu thủ FIFA World Cup™ PANINI phiên bản mới nhất, cùng khu giới thiệu các dòng sản phẩm chủ đề FIFA World Cup™ World Cup 2026 dành cho trẻ em và người hâm mộ bóng đá. Đặc biệt, 50 bé đầu tiên hoàn thành chuỗi thử thách mỗi ngày sẽ nhận ngay quà mùa World Cup từ chương trình.

Rất đông các độc giả đến tham dự các sự kiện của Fahasa khi mùa World Cup đang tới gần Ảnh: Q.TRÂN

Bên cạnh hoạt động trưng bày sản phẩm, khách tham quan còn có cơ hội trực tiếp trải nghiệm lắp ráp Lego® tự do, tham quan mô hình quả bóng đá Lego®, trải nghiệm bàn chơi bóng đá xoay Champion Games, điều khiển robot đá bóng Vecto và tham gia các hoạt động tương tác dành cho trẻ em và gia đình để khơi gợi niềm yêu thích bóng đá – "môn thể thao vua" của toàn thế giới.