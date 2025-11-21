Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Thể thao & Cộng đồng

Người Việt có cơ hội trải nghiệm World Cup theo cách 'độc lạ'

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
21/11/2025 14:05 GMT+7

Một chương trình du lịch đặc biệt nhằm phục vụ cộng đồng người hâm mộ bóng đá Việt Nam tại World Cup 2026 đã chính thức được ra mắt.

Sáng 21.11, buổi lễ ra mắt chiến dịch du lịch bóng đá mang tên "Đi cùng World Cup" đã được diễn ra tại TP.HCM. Chương trình này được mở ra để cổ động viên Việt Nam trải nghiệm kỳ World Cup được dự báo là hoành tráng nhất trong lịch sử. Giải đấu này đánh dấu lần đầu tiên một kỳ World Cup được tổ chức tại 3 quốc gia (Mỹ, Canada và Mexico). Đặc biệt hơn, đây là giải đấu đầu tiên áp dụng thể thức 48 đội, tăng mạnh so với con số 32 đội truyền thống, hứa hẹn một lịch thi đấu dày đặc và nhiều bất ngờ hơn.

Người Việt có cơ hội trải nghiệm World Cup theo cách 'độc lạ'- Ảnh 1.

Người hâm mộ sẽ được trò chuyện, chia sẻ góc nhìn, xuất hiện trên các hệ thống kênh mạng xã hội lớn... khi đi xem World Cup cùng vlogger, nhà báo Hữu Dũng (thứ 2 từ phải sang)

ẢNH: BTC

Việc các công ty lữ hành khai thác những tour du lịch kết hợp trải nghiệm trực tiếp đến sân theo dõi các trận đấu ở World Cup, Euro... không quá xa lạ. Nhưng chiến dịch "Đi cùng World Cup" có nét đặc biệt riêng, đó là là sự kết hợp giữa du lịch và sản xuất nội dung số. Du khách không chỉ đi tour thông thường mà còn được đi cùng các chuyên gia, nhà sáng tạo nội dung trong giới bóng đá như VĐV bóng đá nghệ thuật Đỗ Kim Phúc, nhà báo Nguyễn Hữu Dũng, chủ hệ thống kênh Vlog Ngoài Đường Piste ghi lại những thước phim chất lượng cao và xuất hiện trên các kênh mạng xã hội này. Mục tiêu là tạo ra trải nghiệm mới lạ cho người hâm mộ, đồng thời đưa hình ảnh cổ động viên Việt Nam xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội lớn, qua đó lan tỏa niềm đam mê bóng đá ra quốc tế.

Ông Trần Lâm Bình, CEO VietMy Tourist, đơn vị đồng tổ chức khẳng định: "Chúng tôi mong muốn mang đến cho mọi người một trải nghiệm trọn vẹn, vượt xa một chuyến du lịch đơn thuần. Đây là cơ hội để người hâm mộ Việt Nam trực tiếp hòa mình vào không khí lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh."


Tin liên quan

S-Race Cần Thơ 2025 ghi dấu hành trình tự hào

S-Race Cần Thơ 2025 ghi dấu hành trình tự hào

S-Race Cần Thơ 2025 - Sự kiện nối dài hành trình tự hào của dự án thể thao học đường lớn bậc nhất Việt Nam.

Đã tìm ra những ngôi vô địch giải futsal sinh viên THACO CUP 2025

Các nhà báo Đà Nẵng tổ chức giải bóng đá gây quỹ ủng hộ vùng thiên tai

Khám phá thêm chủ đề

Mỹ canada Mexico
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận