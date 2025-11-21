Người Việt có cơ hội trải nghiệm World Cup theo cách 'độc lạ'

Sáng 21.11, buổi lễ ra mắt chiến dịch du lịch bóng đá mang tên "Đi cùng World Cup" đã được diễn ra tại TP.HCM. Chương trình này được mở ra để cổ động viên Việt Nam trải nghiệm kỳ World Cup được dự báo là hoành tráng nhất trong lịch sử. Giải đấu này đánh dấu lần đầu tiên một kỳ World Cup được tổ chức tại 3 quốc gia (Mỹ, Canada và Mexico). Đặc biệt hơn, đây là giải đấu đầu tiên áp dụng thể thức 48 đội, tăng mạnh so với con số 32 đội truyền thống, hứa hẹn một lịch thi đấu dày đặc và nhiều bất ngờ hơn.

Người hâm mộ sẽ được trò chuyện, chia sẻ góc nhìn, xuất hiện trên các hệ thống kênh mạng xã hội lớn... khi đi xem World Cup cùng vlogger, nhà báo Hữu Dũng (thứ 2 từ phải sang) ẢNH: BTC

Việc các công ty lữ hành khai thác những tour du lịch kết hợp trải nghiệm trực tiếp đến sân theo dõi các trận đấu ở World Cup, Euro... không quá xa lạ. Nhưng chiến dịch "Đi cùng World Cup" có nét đặc biệt riêng, đó là là sự kết hợp giữa du lịch và sản xuất nội dung số. Du khách không chỉ đi tour thông thường mà còn được đi cùng các chuyên gia, nhà sáng tạo nội dung trong giới bóng đá như VĐV bóng đá nghệ thuật Đỗ Kim Phúc, nhà báo Nguyễn Hữu Dũng, chủ hệ thống kênh Vlog Ngoài Đường Piste ghi lại những thước phim chất lượng cao và xuất hiện trên các kênh mạng xã hội này. Mục tiêu là tạo ra trải nghiệm mới lạ cho người hâm mộ, đồng thời đưa hình ảnh cổ động viên Việt Nam xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội lớn, qua đó lan tỏa niềm đam mê bóng đá ra quốc tế.

Ông Trần Lâm Bình, CEO VietMy Tourist, đơn vị đồng tổ chức khẳng định: "Chúng tôi mong muốn mang đến cho mọi người một trải nghiệm trọn vẹn, vượt xa một chuyến du lịch đơn thuần. Đây là cơ hội để người hâm mộ Việt Nam trực tiếp hòa mình vào không khí lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh."



