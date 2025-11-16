Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Thể thao & Cộng đồng

Các nhà báo Đà Nẵng tổ chức giải bóng đá gây quỹ ủng hộ vùng thiên tai

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
16/11/2025 22:32 GMT+7

Giải bóng đá thiện nguyện 'Vòng tay yêu thương' do Câu lạc bộ Bóng đá Phóng viên Đà Nẵng khởi xướng, đã quyên góp hơn 70 triệu đồng hỗ trợ người dân miền núi bị thiệt hại sau mưa lũ.

Câu lạc bộ Bóng đá Phóng viên Đà Nẵng (JFC Danang) vừa tổ chức giải bóng đá thiện nguyện “Vòng tay yêu thương”, hướng đến gây quỹ giúp người dân các xã miền núi TP.Đà Nẵng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đợt mưa lũ vừa qua. 

Đồng hành cùng JFC Danang còn có 3 đội bóng khách mời, gồm: UBND P.An Hải, Bệnh viện Hoàn Mỹ và Hội CEO Xây dựng Đà Nẵng.

Thi đấu ấn tượng, đội Bệnh viện Hoàn Mỹ giành chức vô địch; đội chủ nhà JFC Danang đoạt ngôi á quân. UBND P.An Hải xếp hạng ba; giải phong cách được trao cho Hội CEO Xây dựng Đà Nẵng.

Không chỉ là hoạt động thể thao, giải đấu còn là dịp gắn kết, chung tay hướng về cộng đồng. Bên cạnh đóng góp của các đội bóng, nhiều cơ quan, đơn vị và cá nhân đã hưởng ứng lời kêu gọi của JFC Danang. 

Các nhà báo Đà Nẵng tổ chức giải bóng đá gây quỹ ủng hộ vùng thiên tai- Ảnh 1.

Cầu thủ các đội bóng quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai

ẢNH: HOÀNG SƠN

Kết thúc giải, ban tổ chức quyên góp được hơn 70 triệu đồng. Trong tháng 11 này, 4 đội bóng sẽ phối hợp khảo sát, triển khai một công trình thiện nguyện dành tặng người dân bị thiệt hại nặng sau mưa lũ.

JFC Danang là đội bóng quy tụ các nhà báo, phóng viên, biên tập viên đang công tác tại nhiều cơ quan báo chí ở Đà Nẵng. Bên cạnh hoạt động thể thao, JFC Danang nổi bật với các chương trình thiện nguyện gắn với trách nhiệm xã hội của người làm báo. 

Nhiều năm qua, CLB đã tổ chức và đồng hành cùng Giải bóng đá Báo chí miền Trung, quy tụ hơn 200 nhà báo từ các tỉnh thành, đồng thời kêu gọi nguồn lực hỗ trợ đồng bào bị thiên tai.

Trong các đợt mưa lũ lớn, JFC Danang từng huy động gần 3,1 tỉ đồng và hàng chục tấn gạo giúp người dân miền Trung, cũng như trích quỹ ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bão, lũ, dịch bệnh Covid-19...

Tin liên quan

Nhà báo chạy bộ hơn 800 km mừng Quốc khánh 2.9

Nhà báo chạy bộ hơn 800 km mừng Quốc khánh 2.9

Lúc 8 giờ ngày 28.8, nhà báo Nguyễn Tấn Cư (49 tuổi) hoàn thành mục tiêu chạy bộ hơn 800 km từ Quảng Ngãi đến Hội trường Thống Nhất, TP.HCM để mừng Quốc khánh 2.9. Hoạt động này thu hút sự quan tâm của cộng đồng.

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng giải bóng đá JFC Danang quyên góp ủng hộ thiên tai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận