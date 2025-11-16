Các nhà báo Đà Nẵng tổ chức giải bóng đá gây quỹ ủng hộ vùng thiên tai

Câu lạc bộ Bóng đá Phóng viên Đà Nẵng (JFC Danang) vừa tổ chức giải bóng đá thiện nguyện “Vòng tay yêu thương”, hướng đến gây quỹ giúp người dân các xã miền núi TP.Đà Nẵng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đợt mưa lũ vừa qua.

Đồng hành cùng JFC Danang còn có 3 đội bóng khách mời, gồm: UBND P.An Hải, Bệnh viện Hoàn Mỹ và Hội CEO Xây dựng Đà Nẵng.

Thi đấu ấn tượng, đội Bệnh viện Hoàn Mỹ giành chức vô địch; đội chủ nhà JFC Danang đoạt ngôi á quân. UBND P.An Hải xếp hạng ba; giải phong cách được trao cho Hội CEO Xây dựng Đà Nẵng.

Không chỉ là hoạt động thể thao, giải đấu còn là dịp gắn kết, chung tay hướng về cộng đồng. Bên cạnh đóng góp của các đội bóng, nhiều cơ quan, đơn vị và cá nhân đã hưởng ứng lời kêu gọi của JFC Danang.

Cầu thủ các đội bóng quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai ẢNH: HOÀNG SƠN

Kết thúc giải, ban tổ chức quyên góp được hơn 70 triệu đồng. Trong tháng 11 này, 4 đội bóng sẽ phối hợp khảo sát, triển khai một công trình thiện nguyện dành tặng người dân bị thiệt hại nặng sau mưa lũ.

JFC Danang là đội bóng quy tụ các nhà báo, phóng viên, biên tập viên đang công tác tại nhiều cơ quan báo chí ở Đà Nẵng. Bên cạnh hoạt động thể thao, JFC Danang nổi bật với các chương trình thiện nguyện gắn với trách nhiệm xã hội của người làm báo.

Nhiều năm qua, CLB đã tổ chức và đồng hành cùng Giải bóng đá Báo chí miền Trung, quy tụ hơn 200 nhà báo từ các tỉnh thành, đồng thời kêu gọi nguồn lực hỗ trợ đồng bào bị thiên tai.

Trong các đợt mưa lũ lớn, JFC Danang từng huy động gần 3,1 tỉ đồng và hàng chục tấn gạo giúp người dân miền Trung, cũng như trích quỹ ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bão, lũ, dịch bệnh Covid-19...