Nhà báo chạy bộ hơn 800 km mừng Quốc khánh 2.9

Hành trình của ý chí

Nhà báo Nguyễn Tấn Cư công tác tại Báo và Phát thanh, truyền hình Quảng Ngãi; đồng thời là Chi hội trưởng Chi hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh VN tỉnh Quảng Ngãi.

Nhà báo Nguyễn Tấn Cư cầm cờ Tổ quốc chạy trên đường Lê Duẩn, hướng về Hội trường Thống Nhất sáng 28.8 ảnh: PHAN DIỆP

5 năm trước, nhà báo Tấn Cư nặng 74 kg, không có thói quen tập thể dục. Đến với môn chạy bộ ban đầu để giảm cân, anh Cư không ngờ việc tập luyện hằng ngày lại giúp bản thân thực hiện hành trình ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9.

"Tôi nhiều lần chinh phục cự ly marathon 42 km, đã chạy được quãng đường xa nhất là 80 km. Lần này chạy bộ hơn 800 km từ Quảng Ngãi vào TP.HCM là một quyết định táo bạo", anh nói. Anh Cư yêu mến TP.HCM vì đây là nơi anh từng sinh sống, học tập một thời gian dài.

Anh Cư chạy bộ dọc theo QL1, mỗi ngày khoảng 60 km. Anh cho biết ngay ngày thứ 2 đã gặp chấn thương nhưng không bỏ cuộc mà quyết định đi tiếp. Khi chỗ này hồi phục thì chấn thương chỗ khác xuất hiện. Đó là những lần anh tự đấu tranh nên tiếp tục hay dừng lại.

"Cơ thể cũng có cơ chế thích nghi và tự chữa lành, chạy bộ có nhiều điều kỳ diệu với sức khỏe lắm. Chạy bộ giúp mọi suy nghĩ tiêu cực tan biến, mọi khó khăn đều nhỏ bé so với hành trình đã đi qua", anh Cư chia sẻ.

Chạy bộ không chỉ là môn thể thao rèn luyện sức khỏe mà đã trở thành đam mê lớn của anh Cư. Anh muốn lan tỏa ý nghĩa, tinh thần thể thao gắn với sức khỏe và nghị lực trong cuộc sống đến với cộng đồng.

Hành trình 18 ngày gặp nhiều khó khăn, thử thách từ địa hình đèo dốc, thời tiết nắng mưa và cả nguy hiểm từ xe cộ trên đường, nhưng anh đã về đích.

"Không có gì là không thể, mọi khó khăn đều sẽ vượt qua nếu chúng ta cố gắng", đó là lời nhắn nhủ anh Cư muốn gửi đến các con của mình.

Chạy với niềm tự hào lớn lao

Ngoài ý chí của bản thân, để hành trình suôn sẻ trọn vẹn, anh Cư không quên nhắc đến sự đồng hành, hỗ trợ của những người bạn. Họ là người quen chạy cùng anh từ điểm xuất phát, người đồng hành chạy xe máy theo để tiếp nước và cũng có thể là những người lạ ở các câu lạc bộ địa phương.

Anh Cư chụp hình cùng những người bạn tại Hội trường Thống Nhất ảnh: PHAN DIỆP

Chuyến đi vì mục đích cá nhân, không quảng bá rầm rộ nhưng anh vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Có nghệ sĩ nhiếp ảnh quen biết đã theo dõi xuyên suốt, đón tại ngã ba Dầu Giây (Đồng Nai), hỗ trợ nơi ăn, chốn nghỉ cho anh. "Tình cảm đó thật đáng trân quý, tôi bất ngờ vì không nghĩ mình nhận được sự quan tâm đến vậy", anh kể.

Anh Cư dự định đến TP.HCM vào đúng ngày 2.9 nhưng đã vượt kế hoạch 5 ngày. Chạm bước chân đầu tiên đến địa phận TP.HCM chiều 27.8, anh rất háo hức, phấn khởi bởi "không nghĩ có thể vượt qua được".

Trong ánh nắng sớm mai 28.8, anh Cư với lá cờ đỏ sao vàng trên tay, chạy trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, Lê Duẩn tiến vào Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập cũ). Sau đó, anh cùng mọi người chạy thêm khoảng 45 phút nữa để thăm lại những địa danh nổi tiếng như nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành…

Khi biết về hành trình của anh Cư, nhà báo Ngô Công Quang (Báo Nhà báo và công luận) cũng là một runner ở TP.HCM đã có mặt tại Hội trường Thống Nhất để đón đồng nghiệp của mình.

"Anh Cư không chỉ lan tỏa tinh thần thể thao, ý chí trong cộng đồng người chạy bộ mà còn truyền động lực đến những người làm báo", nhà báo Ngô Công Quang nói.