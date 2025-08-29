Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống
Lan tỏa trên mạng xã hội:

Nhà báo chạy bộ hơn 800 km mừng Quốc khánh 2.9

Phan Diệp
Phan Diệp
29/08/2025 16:02 GMT+7

Lúc 8 giờ ngày 28.8, nhà báo Nguyễn Tấn Cư (49 tuổi) hoàn thành mục tiêu chạy bộ hơn 800 km từ Quảng Ngãi đến Hội trường Thống Nhất, TP.HCM để mừng Quốc khánh 2.9. Hoạt động này thu hút sự quan tâm của cộng đồng.

Hành trình của ý chí

Nhà báo Nguyễn Tấn Cư công tác tại Báo và Phát thanh, truyền hình Quảng Ngãi; đồng thời là Chi hội trưởng Chi hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh VN tỉnh Quảng Ngãi.

Nhà báo Nguyễn Tấn Cư chạy bộ 800 km mừng Quốc khánh 2 . 9 Đầy cảm hứng - Ảnh 1.

Nhà báo Nguyễn Tấn Cư cầm cờ Tổ quốc chạy trên đường Lê Duẩn, hướng về Hội trường Thống Nhất sáng 28.8

ảnh: PHAN DIỆP

5 năm trước, nhà báo Tấn Cư nặng 74 kg, không có thói quen tập thể dục. Đến với môn chạy bộ ban đầu để giảm cân, anh Cư không ngờ việc tập luyện hằng ngày lại giúp bản thân thực hiện hành trình ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9.

"Tôi nhiều lần chinh phục cự ly marathon 42 km, đã chạy được quãng đường xa nhất là 80 km. Lần này chạy bộ hơn 800 km từ Quảng Ngãi vào TP.HCM là một quyết định táo bạo", anh nói. Anh Cư yêu mến TP.HCM vì đây là nơi anh từng sinh sống, học tập một thời gian dài.

Anh Cư chạy bộ dọc theo QL1, mỗi ngày khoảng 60 km. Anh cho biết ngay ngày thứ 2 đã gặp chấn thương nhưng không bỏ cuộc mà quyết định đi tiếp. Khi chỗ này hồi phục thì chấn thương chỗ khác xuất hiện. Đó là những lần anh tự đấu tranh nên tiếp tục hay dừng lại.

"Cơ thể cũng có cơ chế thích nghi và tự chữa lành, chạy bộ có nhiều điều kỳ diệu với sức khỏe lắm. Chạy bộ giúp mọi suy nghĩ tiêu cực tan biến, mọi khó khăn đều nhỏ bé so với hành trình đã đi qua", anh Cư chia sẻ.

Chạy bộ không chỉ là môn thể thao rèn luyện sức khỏe mà đã trở thành đam mê lớn của anh Cư. Anh muốn lan tỏa ý nghĩa, tinh thần thể thao gắn với sức khỏe và nghị lực trong cuộc sống đến với cộng đồng.

Hành trình 18 ngày gặp nhiều khó khăn, thử thách từ địa hình đèo dốc, thời tiết nắng mưa và cả nguy hiểm từ xe cộ trên đường, nhưng anh đã về đích.

"Không có gì là không thể, mọi khó khăn đều sẽ vượt qua nếu chúng ta cố gắng", đó là lời nhắn nhủ anh Cư muốn gửi đến các con của mình.

Chạy với niềm tự hào lớn lao

Ngoài ý chí của bản thân, để hành trình suôn sẻ trọn vẹn, anh Cư không quên nhắc đến sự đồng hành, hỗ trợ của những người bạn. Họ là người quen chạy cùng anh từ điểm xuất phát, người đồng hành chạy xe máy theo để tiếp nước và cũng có thể là những người lạ ở các câu lạc bộ địa phương.

Nhà báo Nguyễn Tấn Cư chạy bộ 800 km mừng Quốc khánh 2 . 9 Đầy cảm hứng - Ảnh 2.

Anh Cư chụp hình cùng những người bạn tại Hội trường Thống Nhất

ảnh: PHAN DIỆP

Chuyến đi vì mục đích cá nhân, không quảng bá rầm rộ nhưng anh vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Có nghệ sĩ nhiếp ảnh quen biết đã theo dõi xuyên suốt, đón tại ngã ba Dầu Giây (Đồng Nai), hỗ trợ nơi ăn, chốn nghỉ cho anh. "Tình cảm đó thật đáng trân quý, tôi bất ngờ vì không nghĩ mình nhận được sự quan tâm đến vậy", anh kể.

Anh Cư dự định đến TP.HCM vào đúng ngày 2.9 nhưng đã vượt kế hoạch 5 ngày. Chạm bước chân đầu tiên đến địa phận TP.HCM chiều 27.8, anh rất háo hức, phấn khởi bởi "không nghĩ có thể vượt qua được".

Trong ánh nắng sớm mai 28.8, anh Cư với lá cờ đỏ sao vàng trên tay, chạy trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, Lê Duẩn tiến vào Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập cũ). Sau đó, anh cùng mọi người chạy thêm khoảng 45 phút nữa để thăm lại những địa danh nổi tiếng như nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành…

Khi biết về hành trình của anh Cư, nhà báo Ngô Công Quang (Báo Nhà báo và công luận) cũng là một runner ở TP.HCM đã có mặt tại Hội trường Thống Nhất để đón đồng nghiệp của mình.

"Anh Cư không chỉ lan tỏa tinh thần thể thao, ý chí trong cộng đồng người chạy bộ mà còn truyền động lực đến những người làm báo", nhà báo Ngô Công Quang nói.

Nhà báo Nguyễn Tấn Cư chạy bộ 800 km mừng Quốc khánh 2 . 9 Đầy cảm hứng - Ảnh 3.

Tin liên quan

Chạy bộ xuyên Việt mừng Quốc khánh: Kế hoạch 7 ngày cuối của 'dị nhân'

Chạy bộ xuyên Việt mừng Quốc khánh: Kế hoạch 7 ngày cuối của 'dị nhân'

Đến Quảng Trị hôm nay 27.8, Nguyễn Văn Long đã vượt hơn 1.000 km chạy bộ xuyên Việt. Kế hoạch của anh trong 7 ngày cuối là gì để hoàn thành mục tiêu 1.636 km mừng Quốc khánh 2.9?

Chạy bộ 34 km vẽ bản đồ Việt Nam: 'Concert' độc đáo mừng Quốc khánh

Lớp chạy bộ miễn phí giúp trẻ em bớt xem điện thoại

Khám phá thêm chủ đề

Chạy bộ Nhà báo Quốc khánh chạy bộ mừng Quốc khánh lan tỏa trên mạng xã hội Nhà báo Nguyễn Tấn Cư marathon
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận