Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Tuần ngoại giao marathon của Ukraine

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
29/08/2025 05:00 GMT+7

Giới chức Ukraine đang tăng cường nỗ lực ngoại giao nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột mà có thể khiến họ hài lòng.

Ukraine khó "chiều" theo Mỹ ?

AFP hôm qua 28.8 đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận phái đoàn đàm phán của Mỹ và Ukraine sẽ gặp nhau tại TP.New York (Mỹ) trong ngày 29.8. Chỉ trong 3 ngày từ 26 - 28.8, phái đoàn Ukraine đã có cuộc đàm phán với các bên trung gian tại Qatar, Ả Rập Xê Út và Thụy Sĩ. Tính cả cuộc gặp với các đại diện Mỹ sắp tới, Kyiv đang cho thấy những hoạt động ngoại giao liên tục nhằm tìm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột với Nga.

Tuần ngoại giao marathon của Ukraine - Ảnh 1.

Quan chức Ukraine tới Ả Rập Xê Út ngày 27.8

Ảnh: Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine

Giới quan sát nhận định Ukraine kỳ vọng Mỹ có thể đưa ra những cam kết đảm bảo an ninh đủ để Kyiv cảm thấy yên tâm. Mới đây, Tổng thống Zelensky hôm 27.8 khẳng định: "Việc đảm bảo an ninh lâu dài cho Ukraine phụ thuộc vào mối quan hệ với Mỹ". Ông cũng tuyên bố ký sắc lệnh bổ nhiệm bà Olha Stefanishyna làm tân Đại sứ Ukraine tại Mỹ. Nhà lãnh đạo Ukraine nêu ra 2 đề xuất quan trọng đang được thảo luận với Washington, gồm thỏa thuận Mỹ sẽ mua máy bay không người lái (UAV) từ Ukraine, và Kyiv sẽ được cung cấp một số loại vũ khí của Washington.

Giới lãnh đạo Ukraine thời gian qua có nhiều phát ngôn nhấn mạnh tầm quan trọng của Mỹ đối với cục diện cuộc xung đột Nga - Ukraine. Dù vậy, thế khó của Kyiv là chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần công khai lập trường không muốn can thiệp quá sâu vào việc đảm bảo an ninh cho Ukraine, đồng thời chủ trương sớm kết thúc cuộc chiến để ngăn chặn thương vong. Theo đó, những lập trường cứng rắn của Kyiv và Moscow làm cản trở triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình có thể khiến Washington không hài lòng.

Tổ chức nghiên cứu Atlantic Council (Mỹ) hôm 27.8 dẫn lời các chuyên gia cho rằng chính quyền ông Trump đã ra dấu hiệu không có lợi ích sống còn nào của Mỹ bị đe dọa bởi cuộc chiến. Bên cạnh đó, Mỹ không quá mặn mà với đề xuất triển khai quân đội phương Tây đến Ukraine để thành lập lực lượng răn đe Nga trong tương lai, cho rằng châu Âu nên đóng vai trò chính và Washington chỉ cung cấp một số hỗ trợ. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã phản đối ý tưởng quân đội châu Âu hiện diện trên đất Ukraine, coi đây là sự can thiệp của quân đội nước ngoài.

Thủ đô Kyiv rung chuyển

Trước khi phái đoàn đàm phán Ukraine đến Mỹ, quân đội Ukraine nói lực lượng Nga đã thực hiện đợt tấn công quy mô lớn làm rung chuyển thủ đô Kyiv. Giới chức TP.Kyiv nói rằng loạt không kích của Nga vào rạng sáng 28.8 đã khiến ít nhất 14 người chết và hơn 40 người bị thương. Không quân Ukraine nhấn mạnh Nga đã tấn công khắp lãnh thổ Ukraine với gần 600 UAV và 31 tên lửa. Phía Nga không phản hồi cáo buộc tấn công chết người vào Kyiv nhưng Bộ Quốc phòng nước này ngày 28.8 tuyên bố đã sử dụng tên lửa chính xác cao và UAV tập kích các cơ sở công nghiệp quân sự và căn cứ không quân của Ukraine vào ngày 28.8, khẳng định đánh trúng toàn bộ mục tiêu chỉ định, theo Reuters.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 28.8 tuyên bố đánh chặn 102 UAV Ukraine nhằm vào ít nhất 7 tỉnh của Nga. Quân đội Ukraine cũng tiết lộ đã dùng UAV tấn công 2 nhà máy lọc dầu ở tỉnh Krasnodar và Samara của Nga, nối tiếp chuỗi hoạt động không kích của Ukraine vào các hạ tầng năng lượng Nga. Trong diễn biến liên quan, các kênh truyền thông mạng xã hội tại Nga loan tin về những vụ nổ tại bán đảo Crimea vào ngày 27.8. Hàng chục UAV của Ukraine được cho là tiến về bán đảo này. Moscow và Kyiv trước nay thường khẳng định không tấn công nhằm vào dân thường và các mục tiêu dân sự.

Toàn bộ thành viên NATO lần đầu đạt chi tiêu quốc phòng 2%

AFP ngày 28.8 dẫn số liệu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho thấy toàn bộ thành viên của liên minh này sẽ đạt mục tiêu chi 2% GDP cho quốc phòng trong năm nay. Số liệu năm 2025 cho thấy 7 nước NATO ở mức tối thiểu 2% và một số nước khác chỉ cao hơn đôi chút. Ba Lan là thành viên NATO chi tiêu nhiều nhất cho quốc phòng tính theo tỷ trọng trong nền kinh tế, ở mức 4,48% GDP, tiếp theo là Lithuania với 4% GDP và Latvia với 3,73% GDP.

Đây là các thành viên hiện vượt mục tiêu chi tiêu quốc phòng mới là 3,5% GDP, được các lãnh đạo NATO thông qua tại hội nghị thượng đỉnh ở TP.The Hague (Hà Lan) hồi tháng 6. Tại hội nghị nêu trên, NATO đã thống nhất mục tiêu 3,5% GDP cho chi tiêu quốc phòng, cùng 1,5% GDP củng cố hạ tầng và an ninh. Phát biểu trong ngày 27.8, Tổng thư ký NATO Mark Rutte hoan nghênh việc các thành viên liên minh tăng chi tiêu quốc phòng, song nhấn mạnh rằng điều quan trọng là phải chuyển nguồn tiền bổ sung đó thành năng lực quân sự thực sự.

Tin liên quan

Chiến sự Ukraine ngày 1.281: Nga tấn công nhiều tỉnh, khiến 100.000 người mất điện?

Chiến sự Ukraine ngày 1.281: Nga tấn công nhiều tỉnh, khiến 100.000 người mất điện?

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố trong 24 giờ, các nhóm tác chiến của nước này đã khiến quân đội Ukraine tổn thất hơn 2.200 quân, theo Hãng tin TASS.

Mỹ dọa trừng phạt cả Nga lẫn Ukraine

Thủ đô Ukraine rung chuyển, Crimea hứng đòn tập kích UAV

Khám phá thêm chủ đề

NATO Kyiv Zelensky UKRAINE nga
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận