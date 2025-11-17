S-Race Cần Thơ 2025 ghi dấu hành trình tự hào

S-Race Cần Thơ do Vụ Học sinh Sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đài truyền hình Việt Nam phối hợp cùng UBND thành phố Cần Thơ, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ và các đơn vị liên quan thực hiện, nhằm thực hiện tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW ngày 22.8.2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9.9.2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Quyết định 641/QĐ-TTg ngày 28.4.2011 về Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 và Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 2.10.2021 về phê duyệt Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ.

S-Race Cần Thơ "Vì tầm vóc Việt"

Sáng ngày 15.11.2025, S-Race Cần Thơ ghi nhận sự tham gia của hơn 10.000 học sinh, thầy cô giáo và phụ huynh tại sự kiện thi đấu trực tiếp và 15 điểm chạy hưởng ứng trên toàn thành phố.

Các nội dung thi đấu của S-Race Cần Thơ được chia theo 3 nhóm tuổi: học sinh Tiểu học (6 - 11 tuổi); học sinh THCS (11 - 15 tuổi); học sinh THPT (15 - 18 tuổi), với cự ly thi đấu từ 1 km đến 3 km. Ban tổ chức trao các giải cá nhân từ hạng nhất đến hạng mười căn cứ trên thành tích về đích của mỗi vận động viên ở 6 nội dung thi đấu; 3 giải tập thể (tương ứng 3 cấp học) cho đơn vị có nhiều vận động viên tham dự nhất. Tổng giá trị giải thưởng S-Race Cần Thơ là 132 triệu đồng.

Cùng với hoạt động thi đấu, S-Race Cần Thơ tạo nên không khí một ngày hội thể thao sôi động với hoạt động chạy hưởng ứng S-Race Family và S-Race School của cha mẹ - con cái, thầy cô - học trò, các khu trải nghiệm thể thao học đường, sự tham gia hào hứng của hàng trăm đại sứ S-Race.

Sự kiện không chỉ giúp các em học sinh nâng cao sức khỏe, mà còn mang đến những người bạn đồng hành tiếp sức trên đường chạy. Đơn vị đồng hành Tập đoàn TH mang đến giải chạy những "người bạn", người đồng hành của trẻ em Việt Nam - Thức Uống Sữa Trái Cây TH true JUICE milk MISTORI và Thức Uống Sữa Lúa Mạch TH true CHOCOMALT MISTORI - với thạch dừa giòn ngon - là nguồn năng lượng hoàn toàn từ thiên nhiên cho thế hệ mới.

Ghi dấu hành trình tự hào

S-Race Cần Thơ cũng là dịp để cùng nhìn lại hành trình 5 năm qua của dự án và mở ra chặng đường phát triển mới, nơi thể thao học đường tiếp tục được xem là nền tảng của giáo dục toàn diện.

S-Race là dự án thể thao học đường tiên phong với mô hình kết hợp giữa sự kiện trực tiếp và nền tảng trực tuyến, ứng dụng công nghệ với chuỗi hoạt động đồng hành đa dạng. S-Race không ngừng phát triển, mở rộng qua các năm: tổ chức 12 sự kiện thi đấu trực tiếp, 9 sự kiện trực tuyến, 8 cuộc thi ảnh - video - bài viết "Ấn tượng S-Race", phối hợp cùng các trường học tổ chức hơn 20 hoạt động hưởng ứng tại địa phương. Sau 5 năm triển khai, dự án đã thu hút sự tham gia của hàng trăm ngàn học sinh, sinh viên, thầy cô và phụ huynh tại tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước, ghi nhận kỷ lục Việt Nam, kỷ lục châu Á năm 2022 và kỷ lục thế giới năm 2024 cho giải chạy học đường có nhiều vận động viên tham gia nhất.

Trên chặng đường ấy, Tập đoàn TH mong muốn khẳng định cam kết đồng hành cùng Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021 - 2025 cũng như lan tỏa tình yêu thể thao, xây dựng thói quen rèn luyện thể chất và khơi dậy khát vọng chinh phục của một thế hệ tương lai phát triển toàn diện.

Tập đoàn TH là nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sữa tươi sạch, đồ uống tốt cho sức khỏe và thực phẩm sạch, hoàn toàn từ thiên nhiên. Với khát vọng "Vì tầm vóc Việt" và các giá trị cốt lõi "Vì hạnh phúc đích thực", "Vì sức khỏe cộng đồng", TH tiên phong khởi xướng và đồng hành với nhiều chương trình, dự án lớn về dinh dưỡng, sức khỏe như: Đề án Dinh dưỡng người Việt; Chương trình Sữa học đường quốc gia; Chương trình Sức khỏe học đường; Mô hình điểm Bữa ăn học đường đảm bảo dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho học sinh.