Văn hóa

Tuần lễ sách của NXB danh tiếng thế giới Penguin Random House tại TP.HCM

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
12/12/2025 18:19 GMT+7

Từ ngày 12.12 - 4.1, Công ty CP Phát hành sách TP.HCM (Fahasa) phối hợp với Penguin Random House - nhà xuất bản thương mại lớn nhất thế giới tổ chức tuần lễ sách với chủ đề: 'Hãy đọc, khám phá và trưởng thành để tìm thấy câu chuyện của bạn', với nhiều sự kiện hấp dẫn.

Sáng 12.12 tại Nhà sách Nguyễn Huệ (TP.HCM), Fahasa và Penguin Random House khai mạc tuần lễ sách Hãy đọc, khám phá và trưởng thành để tìm thấy câu chuyện của bạn, giới thiệu hơn 3.500 tựa sách với tổng số lượng 42.000 bản.

Tuần lễ sách của NXB danh tiếng thế giới Penguin Random House tại TP.HCM- Ảnh 1.

Lãnh đạo Fahasa và khách mời cắt băng khai mạc tuần lễ sách của Penguin Random House

Ảnh: Q.TRÂN

Tuần lễ mang đến cho độc giả kho sách phong phú của Penguin Random House thuộc nhiều thể loại: văn học thiếu nhi, truyện đọc, sách kỹ năng, sách khám phá – giáo dục, tác phẩm văn học kinh điển, sách minh họa nghệ thuật… được trưng bày sinh động và khoa học.

Các ấn phẩm sẽ được trưng bày và phân phối tại nhà sách Nguyễn Huệ và các nhà sách trọng điểm khác của Fahasa trên cả nước, cũng như trên nền tảng thương mại điện tử.

Penguin Random House là một trong những nhà xuất bản lớn và uy tín hàng đầu thế giới, hoạt động tại hơn 20 quốc gia, có trụ sở chính tại New York (Mỹ), sở hữu mạng lưới tác giả và danh mục xuất bản phong phú. Mỗi năm, Penguin Random House xuất bản hơn 14.000 đầu sách mới chất lượng cao, với đa dạng thể loại: văn học cổ điển - hiện đại, tâm lý kỹ năng sống, kinh tế quản trị, thiếu nhi, giáo dục, khoa học, công nghệ và những tác phẩm đoạt giải thưởng danh giá như Nobel, Pulitzer, Booker hay National Book Award.

Tuần lễ sách của NXB danh tiếng thế giới Penguin Random House tại TP.HCM- Ảnh 2.

Tuần lễ sách mang đến cho độc giả kho sách phong phú của Penguin Random House

Ảnh: Q.TRÂN

Nhân tuần lễ sách, sáng 13.12 Fahasa sẽ khai mạc chương trình Mừng Giáng sinh - đón năm mới 2026 với lễ hội Countdown - Lighting Ceremony, thực hiện thắp sáng cây thông noel cao hơn 5 mét, trang trí bằng hàng nghìn bóng đèn LED, quả châu và tuyết nhân tạo. Ngoài ra còn có chương trình biểu diễn ca khúc Giáng sinh với nghi thức Countdown và thắp sáng cây thông với tuyết rơi nghệ thuật bằng hiệu ứng ánh sáng; nhiều chương trình trải nghiệm, giao lưu ký tặng của các tác giả, trong đó có Doãn Hằng với tác phẩm Về nhà ăn bát cháo hành.


