Văn hóa

Thêm một điểm hẹn văn hóa đọc, lan tỏa tri thức ở TP.HCM

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
19/11/2025 11:48 GMT+7

Khai trương vào mùa lễ hội sôi động dịp cuối năm, nhà sách Fahasa Phan Huy Ích - với thiết kế mới chưa từng xuất hiện trong hệ thống nhà sách Fahasa - được kỳ vọng là một điểm đến thú vị, góp phần lan tỏa tri thức, văn hóa đọc đến công chúng TP.HCM.

Sáng 19.11 tại TP.HCM, nhà sách Fahasa Phan Huy Ích đã chính thức được khai trương, trở thành "điểm hẹn" văn hóa mới ở khu vực Gò Vấp (cũ). 

Fahasa Phan Huy Ích (P.An Hội Tây) rộng gần 400 m(tọa lạc ở tầng 4 của TTTM Thiso Mall Trường Chinh - Phan Huy Ích), có thiết kế hiện đại chưa từng xuất hiện trong hệ thống nhà sách Fahasa. Tại đây đang giới thiệu gần 40.000 các mặt hàng văn phòng phẩm, dụng cụ học tập, đồ chơi trẻ em, hàng lưu niệm cao cấp… được nhập khẩu từ các nhà xuất bản uy tín và đối tác lớn trong nước, nước ngoài. 

Khai trương Nhà sách Fahasa Phan Huy Ích đón những mùa lễ hội sôi động cuối năm - Ảnh 1.

Các bạn trẻ tham quan, mua sắm tại gian hàng Noel của nhà sách Fahasa Phan Huy Ích

Ảnh: Q.TRÂN

Fahasa Phan Huy Ích tạo không gian sống động mùa lễ hội

Điểm đặc biệt tại khu vực mặt tiền là khung kính trang trí theo chủ đề lễ hội và trưng bày các sản phẩm nổi bật, một thiết kế hoàn toàn mới chưa từng xuất hiện tại các nhà sách Fahasa trước đây. Chính sự thay đổi này đã giúp không gian trở nên sống động, thu hút ánh nhìn và khơi gợi sự hiếu kỳ của khách tham quan.

Các sản phẩm chọn lọc được bố trí thành nhiều khu vực sinh động: khu vực sách quốc văn, sách ngoại văn, khu vực sản phẩm dành riêng cho thiếu nhi… Không gian bên trong nhà sách Fahasa Phan Huy Ích cũng được bố trí khoa học nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của từng nhóm độc giả.

Điểm nhấn nổi bật của Fahasa Phan Huy Ích là hệ thống tủ sách độc quyền và tủ sách trọng tâm như: Tủ sách chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11, Tủ sách Giáng sinh, Tác phẩm kinh điển vượt thời gian, Tủ sách Nguyễn Nhật Ánh, Tủ sách rèn luyện tư duy - cân bằng cảm xúc… tạo tính tương tác, khơi gợi cảm hứng đọc sách cũng như nâng cao trải nghiệm mua sắm cho độc giả ở mọi lứa tuổi. 

Khai trương Nhà sách Fahasa Phan Huy Ích đón những mùa lễ hội sôi động cuối năm - Ảnh 2.

Lãnh đạo Fahasa và các khách mời thực hiện nghi thức cắt băng khai trương nhà sách Fahasa Phan Huy Ích sáng 19.11

Ảnh: Q.TRÂN

Đặc biệt, nhân mùa lễ hội cuối năm, nhà sách Fahasa Phan Huy Ích trang trí vừa rực rỡ và ấm áp, tạo nên một không gian lễ hội ngập tràn sắc màu và cảm xúc, nơi mỗi góc nhỏ đều có thể trở thành phông nền hoàn hảo cho những bức ảnh đáng nhớ. 

Nhân dịp khai trương, nhà sách Fahasa Phan Huy Ích có nhiều chương trình khuyến mãi và các trải nghiệm thú vị như hóa trang ông già Noel giao quà tận nhà cho các bé, workshop: vẽ thiệp, đọc sách, làm quà tặng Giáng sinh - năm mới... 


