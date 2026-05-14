Từ Mạnh Cường U.17 Việt Nam đến giấc mơ World Cup: Thể Công Viettel tuyển sinh lớn nhất lịch sử

Từ ngày 28 đến 31.5, Thể Công Viettel sẽ tổ chức đợt tuyển sinh bóng đá trẻ tại sân TT370, phường Tân Sơn, TP.HCM. Đây được dự báo là một trong những điểm tuyển sinh có số lượng thí sinh tham gia đông nhất trong kế hoạch tuyển chọn quy mô toàn quốc năm 2026 của đội bóng áo lính.

Theo kế hoạch, hoạt động tuyển sinh của Thể Công Viettel năm nay sẽ diễn ra trong gần 3 tháng, trải dài ở cả 3 miền bắc - trung - nam với nhiều địa phương như Sơn La, Hà Nội, Nghệ An, Thanh Hóa, Lâm Đồng, Trà Vinh hay Ninh Bình. Đối tượng tuyển sinh là các cầu thủ nhí sinh năm 2015, có niềm đam mê và năng khiếu bóng đá.

Đây là lần đầu tiên Thể Công Viettel triển khai hoạt động tuyển sinh với quy mô lớn như vậy trên phạm vi cả nước.

Trong nhiều năm qua, đội bóng này được xem là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác đào tạo trẻ và xây dựng hệ thống vệ tinh để tìm kiếm tài năng bóng đá.

Một số địa phương như TP.HCM hay Thanh Hóa đã trở thành những điểm vệ tinh quan trọng, góp phần giúp Thể Công Viettel mở rộng nguồn tuyển chọn cầu thủ trẻ.

Theo thống kê của CLB, hàng nghìn cầu thủ nhí đã tham gia thử tuyển trong năm nay. Đến thời điểm hiện tại, Thể Công Viettel đã lựa chọn được 43 gương mặt nổi bật nhất thuộc lứa tuổi sinh năm 2015.

Các cầu thủ vượt qua vòng sơ tuyển sẽ tiếp tục tham gia vòng chung kết tuyển chọn dự kiến diễn ra vào tháng 6 tại đại bản doanh Hòa Lạc.

Thay đổi tiêu chí tuyển chọn cầu thủ trẻ

Điểm đáng chú ý trong đợt tuyển sinh năm nay nằm ở việc thay đổi tiêu chí đánh giá chuyên môn. Nếu trước đây việc tuyển chọn thường tập trung vào kỹ thuật cá nhân hay thể hình, thì hiện tại đội ngũ tuyển trạch của Thể Công Viettel chú trọng hơn tới tư duy chơi bóng, khả năng xử lý tình huống, phản xạ chiến thuật và tiềm năng phát triển dài hạn.

Các bài kiểm tra được xây dựng theo nhiều nhóm nội dung như tốc độ, phối hợp, xử lý không bóng và khả năng thích nghi chiến thuật.

Theo HLV Thạch Bảo Khanh - Trưởng phòng đào tạo bóng đá trẻ Công ty Thể thao Viettel, việc mở rộng phạm vi tuyển sinh giúp nhiều cầu thủ trẻ ở các địa phương có thêm cơ hội tiếp cận môi trường bóng đá chuyên nghiệp.

Thể Công Viettel hiện là một trong những trung tâm đào tạo trẻ hàng đầu bóng đá Việt Nam, với nhiều cầu thủ trưởng thành và thi đấu cho các đội tuyển quốc gia như Bùi Tiến Dũng, Khuất Văn Khang hay Công Phượng.

Đáng chú ý, đội tuyển U.17 Việt Nam vừa giành vé dự U.17 World Cup 2026 cũng có 4 cầu thủ thuộc biên chế Thể Công Viettel gồm Đại Nhân, Mạnh Cường, Đình Vỹ và Trí Dũng. Trong đó, Mạnh Cường chính là người ghi bàn quyết định trong chiến thắng 3-2 trước U.17 UAE, giúp U.17 Việt Nam lần đầu tiên giành vé dự U.17 World Cup.