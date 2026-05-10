Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bùi Tiến Dũng tỏa sáng rực rỡ, Thể Công Viettel thắng ấn tượng: Tân HLV Như Thuật và Hà Tĩnh lâm nguy

Hoàng Lê
Hoàng Lê
10/05/2026 20:03 GMT+7

Trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng tỏa sáng với cú đúp bàn thắng giúp CLB Thể Công Viettel đánh bại CLB Hà Tĩnh với tỷ số 2-0 ở vòng 22 V-League diễn ra hôm nay.

Bùi Tiến Dũng ghi dấu ấn trong chiến thắng ấn tượng của CLB Thể Công Viettel

Làm khách trên sân Hà Tĩnh, CLB Thể Công Viettel đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để giữ vững ngôi nhì bảng xếp hạng V-League đồng thời đeo bám đội dẫn đầu là CLB Công an Hà Nội. Quyết tâm đó được Bùi Tiến Dũng cùng các đồng đội thể hiện ngay từ khi trọng tài thổi còi khai cuộc. Tuy nhiên các học trò HLV Popov cũng vấp phải đối thủ "xương xẩu" là CLB Hà Tĩnh vốn thi đấu lăn xả, quyết tâm nhằm có kết quả tốt làm quà trong ngày ra mắt HLV Phan Như Thuật.

Bùi Tiến Dũng tỏa sáng rực rỡ, Thể Công Viettel thắng ấn tượng: Tân HLV Như Thuật và Hà Tĩnh lâm nguy- Ảnh 1.

Bùi Tiến Dũng không ăn mừng khi lập cú đúp vào lưới đội bóng quê hương Hà Tĩnh

ẢNH: CLB THỂ CÔNG VIETTEL

Nguyễn Trọng Hoàng cùng các đồng đội tạo thế trận không hề thua kém trước đối thủ nhưng duyên ghi bàn của trung vệ Bùi Tiến Dũng đã gieo sầu cho người hâm mộ CLB Hà Tĩnh. Từ tình huống đá phạt góc, bóng đến vị trí của Lucao, anh chuyền bóng cho Bùi Tiến Dũng và cầu thủ này dứt điểm khéo léo đưa bóng đi qua "rừng chân" đội Hà Tĩnh, ghi bàn thắng mở tỷ số cho CLB Thể Công Viettel ở phút thứ 7.

Cũng từ tình huống tương tự khi Khuất Văn Khang đá phạt từ xa, Lucao đánh đầu đưa bóng đến vị trí của Bùi Tiến Dũng và anh dứt điểm cận thành làm tung lưới thủ môn Nguyễn Thanh Tùng, giúp CLB Thể Công Viettel nhân đôi cách biệt ở phút 16. Cú đúp bàn thắng đầy bất ngờ của Bùi Tiến Dũng giúp CLB Thể Công Viettel tạo ưu thế lớn trước CLB Hà Tĩnh. Đáng chú ý ở cả 2 lần lập công vào lưới đội bóng quê hương Hà Tĩnh, trung vệ Bùi Tiến Dũng đã chủ động kìm nén cảm xúc, không ăn mừng thái quá.

Bùi Tiến Dũng tỏa sáng rực rỡ, Thể Công Viettel thắng ấn tượng: Tân HLV Như Thuật và Hà Tĩnh lâm nguy- Ảnh 2.

CLB Thể Công Viettel giữ vững ngôi nhì bảng xếp hạng V-League sau chiến thắng trước CLB Hà Tĩnh ở vòng đấu 22 hôm nay

ẢNH: VPF


Ở hiệp 2, các cầu thủ đội chủ nhà Hà Tĩnh nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng "bất lực" trước lối chơi kỷ luật, hiệu quả của CLB Thể Công Viettel. Thi đấu bế tắc, các cầu thủ Hà Tĩnh còn để lại hình ảnh chưa đẹp khi có nhiều pha phạm lỗi thô bạo. 

Thắng lợi chung cuộc 2-0 trước CLB Hà Tĩnh giúp CLB Thể Công Viettel có tổng cộng 46 điểm, giữ vững hạng 2 bảng xếp hạng, hơn đội xếp hạng 3 CLB Ninh Bình 5 điểm và thua đội dẫn đầu CLB Công an Hà Nội 8 điểm. Trong khi đó trận thua trước Thể Công Viettel khiến CLB Hà Tĩnh vẫn chỉ có 24 điểm, xếp hạng 10 và nguy cơ bị các đối thủ xếp sau như HAGL, Becamex TP.HCM qua mặt.


Đội hình xuất phát:

CLB Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Sỹ Hoàng, Văn Hạnh, Helerson, Duy Thường, Trọng Hoàng, Quang Nam, Viktor Lê, Onoja, Trung Nguyên, Atshimene.

CLB Thể Công Viettel: Văn Việt, Tuấn Tài, Tiến Dũng, Kyle Colona, Văn Nam, Văn Tú, Paolo Tapeu, Văn Khang, Wesley Nata, Mạnh Dũng, Lucao.

Đội hình xuất phát:

Hà Tĩnh: Thanh Tùng; Sỹ Hoàng, Văn Hạnh, Helerson, Duy Thường, Trọng Hoàng, Quang Nam, Viktor Lê, Onoja, Trung Nguyên, Atshimene.

Thể Công Viettel: Văn Việt; Tuấn Tài, Tiến Dũng, Kyle Colona, Văn Nam, Văn Tú, Paolo Tapeu, Văn Khang, Wesley Nata, Mạnh Dũng, Lucao.

Tin liên quan

Lịch thi đấu, trực tiếp V-League rất hay hôm nay: Thanh Hóa quyết chiến Hà Nội, Ninh Bình lên tốp 3 nếu…

Lịch thi đấu, trực tiếp V-League rất hay hôm nay: Thanh Hóa quyết chiến Hà Nội, Ninh Bình lên tốp 3 nếu…

Hôm nay (9.5) diễn ra 2 cặp đấu hấp dẫn của vòng 22 V-League với tâm điểm là cuộc cạnh tranh hạng 3 trên bảng xếp hạng, trong đó có CLB Hà Nội và CLB Ninh Bình.

CLB Thanh Hóa, Hải Phòng dính 'báo động đỏ': Nếu tài chính không đủ, sẽ bị loại khỏi V-League

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CLB Đà Nẵng thoát đáy, HAGL và Becamex TP.HCM cùng... lo

Khám phá thêm chủ đề

CLB Thể Công - Viettel Bùi Tiến Dũng tỏa sáng CLB Thể Công Viettel thăng hoa V-League
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận