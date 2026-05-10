Bùi Tiến Dũng tỏa sáng rực rỡ, Thể Công Viettel thắng ấn tượng: Tân HLV Như Thuật và Hà Tĩnh lâm nguy

Bùi Tiến Dũng ghi dấu ấn trong chiến thắng ấn tượng của CLB Thể Công Viettel

Làm khách trên sân Hà Tĩnh, CLB Thể Công Viettel đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để giữ vững ngôi nhì bảng xếp hạng V-League đồng thời đeo bám đội dẫn đầu là CLB Công an Hà Nội. Quyết tâm đó được Bùi Tiến Dũng cùng các đồng đội thể hiện ngay từ khi trọng tài thổi còi khai cuộc. Tuy nhiên các học trò HLV Popov cũng vấp phải đối thủ "xương xẩu" là CLB Hà Tĩnh vốn thi đấu lăn xả, quyết tâm nhằm có kết quả tốt làm quà trong ngày ra mắt HLV Phan Như Thuật.

Bùi Tiến Dũng không ăn mừng khi lập cú đúp vào lưới đội bóng quê hương Hà Tĩnh ẢNH: CLB THỂ CÔNG VIETTEL

Nguyễn Trọng Hoàng cùng các đồng đội tạo thế trận không hề thua kém trước đối thủ nhưng duyên ghi bàn của trung vệ Bùi Tiến Dũng đã gieo sầu cho người hâm mộ CLB Hà Tĩnh. Từ tình huống đá phạt góc, bóng đến vị trí của Lucao, anh chuyền bóng cho Bùi Tiến Dũng và cầu thủ này dứt điểm khéo léo đưa bóng đi qua "rừng chân" đội Hà Tĩnh, ghi bàn thắng mở tỷ số cho CLB Thể Công Viettel ở phút thứ 7.

Cũng từ tình huống tương tự khi Khuất Văn Khang đá phạt từ xa, Lucao đánh đầu đưa bóng đến vị trí của Bùi Tiến Dũng và anh dứt điểm cận thành làm tung lưới thủ môn Nguyễn Thanh Tùng, giúp CLB Thể Công Viettel nhân đôi cách biệt ở phút 16. Cú đúp bàn thắng đầy bất ngờ của Bùi Tiến Dũng giúp CLB Thể Công Viettel tạo ưu thế lớn trước CLB Hà Tĩnh. Đáng chú ý ở cả 2 lần lập công vào lưới đội bóng quê hương Hà Tĩnh, trung vệ Bùi Tiến Dũng đã chủ động kìm nén cảm xúc, không ăn mừng thái quá.

CLB Thể Công Viettel giữ vững ngôi nhì bảng xếp hạng V-League sau chiến thắng trước CLB Hà Tĩnh ở vòng đấu 22 hôm nay ẢNH: VPF





Ở hiệp 2, các cầu thủ đội chủ nhà Hà Tĩnh nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng "bất lực" trước lối chơi kỷ luật, hiệu quả của CLB Thể Công Viettel. Thi đấu bế tắc, các cầu thủ Hà Tĩnh còn để lại hình ảnh chưa đẹp khi có nhiều pha phạm lỗi thô bạo.

Thắng lợi chung cuộc 2-0 trước CLB Hà Tĩnh giúp CLB Thể Công Viettel có tổng cộng 46 điểm, giữ vững hạng 2 bảng xếp hạng, hơn đội xếp hạng 3 CLB Ninh Bình 5 điểm và thua đội dẫn đầu CLB Công an Hà Nội 8 điểm. Trong khi đó trận thua trước Thể Công Viettel khiến CLB Hà Tĩnh vẫn chỉ có 24 điểm, xếp hạng 10 và nguy cơ bị các đối thủ xếp sau như HAGL, Becamex TP.HCM qua mặt.





Đội hình xuất phát: CLB Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Sỹ Hoàng, Văn Hạnh, Helerson, Duy Thường, Trọng Hoàng, Quang Nam, Viktor Lê, Onoja, Trung Nguyên, Atshimene. CLB Thể Công Viettel: Văn Việt, Tuấn Tài, Tiến Dũng, Kyle Colona, Văn Nam, Văn Tú, Paolo Tapeu, Văn Khang, Wesley Nata, Mạnh Dũng, Lucao.

